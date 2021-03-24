ОФИЦИАЛЬНО. Кобин ушел в отставку с поста главного тренера Миная

Соглашение с наставником разорвано по обоюдному согласию сторон

  • 24.03.2021 11:21
  • 1939 просмотров
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Кобин ушел в отставку с поста главного тренера Миная
© CК Днепр-1. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василь Кобин подал в отставку. Наставник прекратил сотрудничество с клубом после встречи с президентом клуба Валерием Пересоляком.

По итогам встречи было принято совместное решение прекратить сотрудничество по обоюдному соглашению сторон.

В качестве главного тренера «Миная» Кобин провел 55 матчей, выиграл с клубом Первую лигу и вывел его в 1/2 финала Кубка Украины, а также одержал дебютные победы в УПЛ.

Отметим, что за 18 сыгранных матчей «Минай» набрал 14 очков в нынешнем сезоне чемпионата УПЛ и занимает предпоследнее, 13 место в турнирной таблице.

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Источник — ФК Минай

(7 голосов)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 12:03
    0
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 12:00
    Ну всё уловил кроме "ржавого". Это почему ?)
    Потому что металлу нужна грунтовка для долговечности. Ну и только потом ему придают окончательный вид и окрас. Технология такая.)
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 12:00
    0
    Bismuth, 24.03.2021 11:55
    У того ржавого металла трое на хвосте сидят. И одна команда - рождённая по мановению пальца президента страны.
    Ну всё уловил кроме "ржавого". Это почему ?)
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 24.03.2021 11:59
    0
    Мабуть Гвардіола прийде, а можливо і мине цей суперклуб...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:55
    0
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:52
    Та там же "Металл" ждёт через год. Не думаю что будет размениваться на такой короткий период.
    У того ржавого металла трое на хвосте сидят. И одна команда - рождённая по мановению пальца президента страны.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:53
    0
    Владимир Копяк, 24.03.2021 11:49
    Неужели Маркевича,который Мирон, назначат?
    Это Закарпатье, а не Галиция. Так что Сабо - в самый раз.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:52
    0
    Владимир Копяк, 24.03.2021 11:49
    Неужели Маркевича,который Мирон, назначат?
    Та там же "Металл" ждёт через год. Не думаю что будет размениваться на такой короткий период.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.03.2021 11:49
    0
    Неужели Маркевича,который Мирон, назначат?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:49
    +2
    VAD, 24.03.2021 11:42
    Чем запомнился? Балабольством...
    выиграл с клубом Первую лигу и вывел его в 1/2 финала Кубка Украины, а также одержал дебютные победы в УПЛ.
    А ты?
    Ссылка
    Hulivud
    online
      Hulivud, 24.03.2021 11:44
    0
    Bismuth, 24.03.2021 11:37
    Значит и Милевский скоро уйдёт в куда то...
    В тренеры!!!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 24.03.2021 11:42
    -1
    Чем запомнился? Балабольством...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:40
    0
    Ну точно по принципу бисиклеты )
    Сначала подготовка ( первая лига)
    Потом Удар ( выиграл, повышение в классе)
    Гол ( Вышка + 1/2 кубка)
    Падение - отставка ))
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:37
    0
    Значит и Милевский скоро уйдёт в куда то...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:49
    +2
    VAD, 24.03.2021 11:42
    Чем запомнился? Балабольством...
    выиграл с клубом Первую лигу и вывел его в 1/2 финала Кубка Украины, а также одержал дебютные победы в УПЛ.
    А ты?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 12:03
    0
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 12:00
    Ну всё уловил кроме "ржавого". Это почему ?)
    Потому что металлу нужна грунтовка для долговечности. Ну и только потом ему придают окончательный вид и окрас. Технология такая.)
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 12:00
    0
    Bismuth, 24.03.2021 11:55
    У того ржавого металла трое на хвосте сидят. И одна команда - рождённая по мановению пальца президента страны.
    Ну всё уловил кроме "ржавого". Это почему ?)
    Ссылка
    gvs58
      gvs58, 24.03.2021 11:59
    0
    Мабуть Гвардіола прийде, а можливо і мине цей суперклуб...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:55
    0
    Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:52
    Та там же "Металл" ждёт через год. Не думаю что будет размениваться на такой короткий период.
    У того ржавого металла трое на хвосте сидят. И одна команда - рождённая по мановению пальца президента страны.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:53
    0
    Владимир Копяк, 24.03.2021 11:49
    Неужели Маркевича,который Мирон, назначат?
    Это Закарпатье, а не Галиция. Так что Сабо - в самый раз.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:52
    0
    Владимир Копяк, 24.03.2021 11:49
    Неужели Маркевича,который Мирон, назначат?
    Та там же "Металл" ждёт через год. Не думаю что будет размениваться на такой короткий период.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.03.2021 11:49
    0
    Неужели Маркевича,который Мирон, назначат?
    Ссылка
    Hulivud
    online
      Hulivud, 24.03.2021 11:44
    0
    Bismuth, 24.03.2021 11:37
    Значит и Милевский скоро уйдёт в куда то...
    В тренеры!!!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 24.03.2021 11:40
    0
    Ну точно по принципу бисиклеты )
    Сначала подготовка ( первая лига)
    Потом Удар ( выиграл, повышение в классе)
    Гол ( Вышка + 1/2 кубка)
    Падение - отставка ))
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 24.03.2021 11:37
    0
    Значит и Милевский скоро уйдёт в куда то...
    Ссылка
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