ОФИЦИАЛЬНО. Кобин ушел в отставку с поста главного тренера Миная

Главный тренер «Миная» Василь Кобин подал в отставку. Наставник прекратил сотрудничество с клубом после встречи с президентом клуба Валерием Пересоляком.
По итогам встречи было принято совместное решение прекратить сотрудничество по обоюдному соглашению сторон.
В качестве главного тренера «Миная» Кобин провел 55 матчей, выиграл с клубом Первую лигу и вывел его в 1/2 финала Кубка Украины, а также одержал дебютные победы в УПЛ.
Отметим, что за 18 сыгранных матчей «Минай» набрал 14 очков в нынешнем сезоне чемпионата УПЛ и занимает предпоследнее, 13 место в турнирной таблице.
Источник — ФК Минай
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А ты?
Сначала подготовка ( первая лига)
Потом Удар ( выиграл, повышение в классе)
Гол ( Вышка + 1/2 кубка)
Падение - отставка ))
А ты?
Сначала подготовка ( первая лига)
Потом Удар ( выиграл, повышение в классе)
Гол ( Вышка + 1/2 кубка)
Падение - отставка ))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.