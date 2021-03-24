ОФИЦИАЛЬНО. Кобин ушел в отставку с поста главного тренера Миная

Главный тренер «Миная» Василь Кобин подал в отставку. Наставник прекратил сотрудничество с клубом после встречи с президентом клуба Валерием Пересоляком.

По итогам встречи было принято совместное решение прекратить сотрудничество по обоюдному соглашению сторон.

В качестве главного тренера «Миная» Кобин провел 55 матчей, выиграл с клубом Первую лигу и вывел его в 1/2 финала Кубка Украины, а также одержал дебютные победы в УПЛ.

Отметим, что за 18 сыгранных матчей «Минай» набрал 14 очков в нынешнем сезоне чемпионата УПЛ и занимает предпоследнее, 13 место в турнирной таблице.