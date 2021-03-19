Известно условие. Кобина могут уволить после матча с Мариуполем

Главного тренера «Миная» Василия Кобина могут уволить в ближайшие выходные. Это случится, если закарпатский клуб в рамках 19-го тура УПЛ в субботу не обыграет «Мариуполь» на выезде.



Отметим, что после 18-ти туров «Минай» занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины и является одним из главных претендентов на понижение в классе. У «Львова» на одно очко меньше, в Первую лигу по итогам сезона отправится один клуб.



После зимнего перерыва парни Кобина набрали 3 очка в пяти матчах, один раз обыграв «Олимпик».

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