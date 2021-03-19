Известно условие. Кобина могут уволить после матча с Мариуполем

Главного тренера «Миная» может спасти лишь победа на выезде

  • 19.03.2021 13:46
  • 1839 просмотров
  • 2 комментария
Известно условие. Кобина могут уволить после матча с Мариуполем
© footballua.tv. Василий Кобин

Главного тренера «Миная» Василия Кобина могут уволить в ближайшие выходные. Это случится, если закарпатский клуб в рамках 19-го тура УПЛ в субботу не обыграет «Мариуполь» на выезде.
 
Отметим, что после 18-ти туров «Минай» занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины и является одним из главных претендентов на понижение в классе. У «Львова» на одно очко меньше, в Первую лигу по итогам сезона отправится один клуб.
 
После зимнего перерыва парни Кобина набрали 3 очка в пяти матчах, один раз обыграв «Олимпик».

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 19.03.2021 14:01
    0
    Юрий Карпенко, 19.03.2021 13:48
    И тренером будет Миля
    Якщо вже так глобально до цього ставитись то тоді не Міля а Алієв,він недавно тренерську ліцензію отримав
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 19.03.2021 13:48
    -3
    И тренером будет Миля
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 19.03.2021 14:01
    0
    Юрий Карпенко, 19.03.2021 13:48
    И тренером будет Миля
    Якщо вже так глобально до цього ставитись то тоді не Міля а Алієв,він недавно тренерську ліцензію отримав
    Ссылка
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