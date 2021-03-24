Александр СЕВИДОВ: «Работа в Минае? Пока это только разговоры»

Украинский тренер очень хочет вернуться к работе

  • 24.03.2021 13:10
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Александр СЕВИДОВ: «Работа в Минае? Пока это только разговоры»
© Динамомания. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов подтвердил, что ведет переговоры с «Минаем». 
 
«Работа в «Минае»? Пока не готов что-то комментировать. Разговоры есть, но пока это только разговоры.
 
Моя дисквалификация на пять лет? Но была и апелляция, которая не рассматривалась. Решения нет. Поэтому я имею право на работу.
 
Конечно, желание работать в украинском футболе есть. Я посвятил этому свою жизнь. Комментировать то, что было, не хочу. Все станет на свои места. Постоянно говорить об этом нет смысла, потому что будут считать, что Севидов оправдывается. Все уже сказано», – сказал Севидов.
 
Ранее Василий Кобин подал в отставку с поста главного тренера «Миная». После 18-ти туров закарпатцы набрали 14 очков в текущем сезоне УПЛ и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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