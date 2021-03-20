УАФ проиграла суд в Лозанне, решающая жеребьевка еврокубков, шок в Глазго

Главные новости за 19 марта на Sport.ua

  • 20.03.2021 06:59
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УАФ проиграла суд в Лозанне, решающая жеребьевка еврокубков, шок в Глазго
© УАФ. Павелко и Шевченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 19 марта.

1. Это фиаско. CAS оставил в силе решение УЕФА о техническом поражении Украины
УАФ проиграла апелляцию

2A. Яркие пары. Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта в Ньоне состоялась жеребьевка решающих стадий ЛЧ

2B. Англия против Испании. Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
19 марта в Ньоне состоялась жеребьевка решающих стадий ЛЕ

3. ШОК. Джеррард обвинил игрока Славии в расизме. Защитника избили после матча
Чешский игрок Ондржей Кудела обвинен в расизме в отношении Глена Камара

4A. Сборная Украины проиграла Словакии в стартовом матче отбора на ЧМ-2021
Украинские гандболистки с поражения начали квалификацию

4B. Мотор в гостях проиграл Вардару, но остался лидером группы SEHA-лиги
Запорожцы уступили с разницей в пять мячей

5A. Эстерсунд-2021. Хофер выиграл спринт, Пидручный забежал в топ-40
Артем Прима досрочно завершил выступление на Кубке мира

5B. Эстерсунд-2021. Экхофф выиграла очередной спринт, украинки – мимо топ-30
Стина Нильссон в дебютной гонке забежала в очки

6. Александр ДЕНИСОВ: «Арест с эмблемы Металлиста сняли»
Известный журналист рассказал новые подробности возрождения легендарного клуба

7. Известно условие. Кобина могут уволить после матча с Мариуполем
Главного тренера «Миная» может спасти лишь победа на выезде

8. ОФИЦИАЛЬНО: Хацкевич покинул пост главного тренера Ротора
Руководство клуба освободило специалиста от занимаемой должности

9A. Он оборвал мою карьеру. 20 лет назад Кин чуть не убил отца Эрлинга Холанда
Рой Кин – злодей, Холанд – жертва. Или все не так очевидно, как может показаться?

9B. Как сложилась судьба семи самых дорогих проданных футболистов Шахтера
Что интересно: все они до сих пор продолжают активные выступления

10A. Это была бесславная охота
Валерий Василенко – о фатальном вылете наших грандов из Лиги Европы

10B. Бетербиев не выходил в ринг после Гвоздика. А теперь сойдется с середняком
Лев Кравцив – о возвращении Бетербиева, который не выходил в ринг уже два года

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Источник — Sport.ua

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