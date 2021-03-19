Он оборвал мою карьеру. 20 лет назад Кин чуть не убил отца Эрлинга Холанда

Каждый раз, когда на телевизоре появляется Рой Кин, экс-директор «Манчестер Сити» Дэвид Бернстин тянется к пульту, чтобы переключить канал.

У Бернстина есть репутация человека порядочного — этакого джентльмена от мира футбола. Это личность большая и известная, и два года он провел в качестве президента Ассоциации футбола Англии.

Ему всегда было сложно смириться с тем, что Кина вот так вот постоянно зовут на телевидение. Все-таки человек, чье мнение все время так всех интересует, отличился одним из самых скандальных и жестких эпизодов в истории манчестерского дерби.

В следующем месяце будет 20 лет с того матча, когда Альф-Инге Холанд (теперь более известный, как отец Эрлинга) столкнулся с Кином на «Олд Траффорд». И сколько бы раз вы ни пересматривали момент того, как шипы Кина находят на колено Холанда, менее тяжело смотреть не становится.

«Я не могу забыть тот момент. Что касается меня, то это худший такой случай в моей карьере, и худшая травма на моей памяти. Любому человеку было больно на такое смотреть».

Новое поколение болельщиков, может, и не знает даже, какое прошлое было у популярного специалиста, вовсю эксплуатирующего репутацию «настоящего мужика» старой школы.

Холанд-старший, может, и не был игроком высшего уровня («его мать, наверное, была божественной футболисткой, потому что папа еле передвигал ногами» сказал как-то о нем Грэм Сунесс), но он был универсальным и полезным футболистом, на счету которого 34 матча в составе сборной Норвегии и почти 200 игр в АПЛ.

Не без помощи отца Эрлинга «Лидс Юнайтед» дошел до полуфинала Кубка УЕФА. В составе «Ноттингем Форест» он прошел в четвертьфинал второго самого престижного соревнования Европы.

«Альфи был парнем хорошим, — вспоминает Бернстин. — Порядочный мужик, добротный футболист и важное звено нашей команды. То, что случилось — трагедия. Отвратительно просто, что такое может произойти в рамках местного дерби на глазах тысячи людей».

***

Эрлинг играл в углу, а его брат Астор и сестра Габриэль уже пребывали в рождественском настроении. На календаре — декабрь 2003 года, и прошло уже два с половиной года с момента, как Кин прошелся по колену своего соперника.

Холанд согласился провести одно интервью уже в качестве экс-футболиста. Из-за травмы он был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 30 лет. Он заявил, что не злился, однако тон его голоса выдавал обиду. Он не назвал Кина по имени — либо «он», либо «его». Один раз он назвал его «тем человеком». Он подтвердил, что планировал засудить Кина — а может, и «Манчестер Юнайтед», который, по его словам, «пёкся только о себе». Он старался казаться сильным, но лицо выдавало внутреннюю борьбу.

Тогда никто не знал, что ползающий по полу Эрлинг превратится в мировую звезду, которую «красные дьяволы» будут отчаянно пытаться подписать.

«Я наблюдаю за прогрессом его сына, — признается Эймон Данфи, чью роль в этой истории переоценить сложно. — Он будет звездой мировой величины. Я видел, как он сыграл за «Боруссию» в ЛЧ… ух! Если он уговорит агента Мино Райолу отдать его «Манчестер Юнайтед», будет сильно. Молодой Холанд — невероятный футболист».

Данфи — известный писатель из Ирландии, работавший на телевидении и радио. Его собственная карьера началась на «Олд Траффорд» в шестидесятых годах.

Он важен в нашей истории по той причине, что в 2002 году Данфи выступал в качестве гострайтера автобиографии Кина. Именно в ней было открыто сказано, что полузащитник преднамеренно совершил фол. Это и побудило семью Холанда задуматься о суде.

«Я знаю, что претензия у меня серьезная, — говорил Холанд. — Уже 20 адвокатов хотят приняться за это дело, что уже о многом говорит. Я бы уже, наверное, оставил все позади, если бы не книга и не поведение «Юнайтед». После того, как он описал все в книге, и того, как повел себя клуб, я не могу с уважением относиться к ним. «Юнайтед» не менее виноват, чем он сам».

***

У Роя Мориса Кина есть одно качество: он ничего не забывает.

«Он был бойцом, — вспоминает Данфи. И Альф-Инге тоже был бойцом. Но, возможно, этот бой ему не по силам».

Все началось в матче с «Лидсом» на «Элланд Роуд» в сентябре 1997 года, когда Холанд выступал за йоркширцев. Он играл в полузащите, и хоть разрушителем как таковым он никогда не был, он знал, что делать. Мог он помогать и в защите — ему ничего не стоило кинуться в подкат и отобрать мяч. Но в команде норвежца особо никто не знал.

«Он был слегка странноват, — признается бывший одноклубник. — Ничего плохого о нем сказать не могу, но он явно не вписывался в коллектив. В раздевалке он не был особо популярен».

Как-то в «Форесте» Холанд решил подзадорить Стэна Коллимора, отметив тот факт, что тот постоянно ходит на похороны, лишь бы откосить от тренировки, и припомнив слова тренера Фрэнка Кларка о том, как удивительно, что у Стэна вообще родственники еще остались. Это он зря: недолго думая, Коллимор зарядил правый кулак, а Холанд распластался на полу.

Затем случился тот самый матч за «Лидс», в котором, если верить Кину, норвежец прямо-таки увязался за ним.

«Он меня достал, — писал Кин в автобиографии. — Он пытался меня вывести из себя с первой же секунды. Запоздалые подкаты я перетерплю, это нормально. Но вот все остальное — постоянное цепляние за футболку, толчки, когда я был без мяча — меня бесило. Временами Холанд вообще игнорировал ход матча и следил только за мной».

На его виске пульсировала вена, и то, что «Лидс» выигрывал, не помогало. На табло светились 85 минут, и Кин кинулся на Холанда. Он хотел его сбить с ног, ничего особенного, но шипы зацепились за газон, и он рухнул на поле, четко услышав, как хрустнуло колено. Пока он пытался совладать с болью, над ним навис Холанд и выдал: «хватит притворяться».

Это была травма крестообразной связки — то, чего боятся все футболисты. И врач «Юнайтед» Дэйв Фэйвр подтвердил, что дело было плохо.

«Я помню, как осматривал колено и думал, как все было серьезно. Ну а Рой, будучи самим собой, отмахнулся со словами, что готов вернуться хоть сейчас. В среду нас ждал важный матч с «Ювентусом», однако как бы я ни хотел успокоить его, вид его колена внушал мне опасение. Я посоветовался со специалистом «Лидса» и попросил его поделиться мнением. Он зашел в раздевалку и подтвердил мои опасения.

Та травма вывела Кина из строя почти на год, и, зная ирландца и его характер, можно было только представить, сколько гнева и злости копилось в нем за то время. Такой человек, как Кин, не мог простить Холанду издевки над ним, пока он валялся на земле, не в силах встать. Тот образ насмешливо глядящего на него норвежца врезался ему в память, и чем дольше, тем злее становился полузащитник. Дэвид Уэзеролл, еще один игрок «Лидс», тоже тогда попросил его не валяться, и это Кин тоже прекрасно запомнил. Но Холанд был целью номер один.

Это — самая известная цитата из биографии любого футболиста «Юнайтед»:

«Я ждал Альфи почти 180 минут — или три года, если хотите. И вот у него мяч прямо у линии бровки. И Альфи стоял и глумился. Я ждал достаточно. И я хорошо по нему прохожусь. Мяч был у него (вроде). Получай, гнида. Больше не будешь стоять надо мной и обвинять меня в притворстве. И не забудь сказать Уэзероллу, что ему тоже причитается».

Из игроков «Лидса» ближе всего к рефери был Джефф Уитли, и судья Дэвид Эллерэй, недолго думая, показал Кину красную. «Ужасающий прием, — говорит Уитли. — Я в то время толком не осознавал, что произошло — только потом мне объяснили. Как я это понимаю, Кин тогда хотел «сделать» Альфи, а в итоге сделал самого себя. Молодые люди боготворят звезд, и Кин тогда считался лидером, победителем. И такой его ход потряс».

Бернстин наблюдал с директорской ложи на «Олд Траффорд». По его словам, там были некоторые «порядочные люди» от «Юнайтед», которым было бы стыдно за действие игрока.

«Рой Кин встал над ним и, по сути, так и сказал: «получай, сволочь». Все это было преднамеренно. Я так и не простил Кина за это. Просто ужасно, что Кина в футболе принимают. После того, что он натворил, это непростительно. Каждый раз, когда он появляется на телевизоре, я не могу смотреть. Отвратительно, что он вообще остался в мире футбола. Бывает всякое, разные травмы, но вот так вот специально сломать футболиста и в этом признаться, это непростительно».

Для протокола отметим, что Данфи всегда признавался в том, что даже та цитата написана им самим со свойственным ему стилем. Кин просто прочитал книгу, поставил галочку, и та ушла в печать. Но именно конкретный стиль и язык Данфи заставили Кина выглядить этаким антагонистом из фильма Мартина Скорсезе.

«Я беру на себя ответственность за голос Роя в данном случае. Автобиографию написал я под его именем, однако написано все так, будто цитата принадлежит Рою, за что он поплатился не раз. Мне очень жаль, что Рой столько натерпелся из-за книги».

Данфи также отмечает, что сам Кин утверждал, что не было у него никакой преднамеренной цели сбить Холанда.

«Я играл против Холанда три или четыре раза между этими двумя матчами. Если я был безумцем, помешанном на мести, то почему я ждал несколько лет, прежде чем травмировать его?»

С другой стороны, сам писатель и не отрицает, что Кин четко хотел отомстить. По его мнению, полузащитник неслучайно так поступил.

«Таков был Рой. Он был великим игроком благодаря своему характеру. Временами он испытывал ярость. Был инцидент с Аланом Ширером, когда он потерял голову. Рой — это Рой. Он был одним из величайших футболистов в истории, и такое поведение прописано в его ДНК».

Для того, чтобы расследовать инцидент, был приглашен Джим Стерман, обычно рассматривающий дела об убийствах. По словам Кина, он его «шмонал, что есть сил». «Он меня на кусочки разодрал, мудак. Такая у него была работа».

В итоге, Кин был дисквалифицирован на пять матчей — это вдобавок к четырем играм, которые он уже пропустил. В «Юнайтед» у него отменили зарплату на две недели, а ассоциация футбола Англии оштрафовала ирландца на 150 тыс. фунтов.

***

Со стороны может показаться, что очевиднее некуда. У норвежца было более чем достаточно доказательств того, что Рой Кин совершил преступление и должен был понести наказание. Но не обошлось и без интересных «но». И главное «но» можно было найти на собственном веб-сайте норвежца.

Адвокаты «Сити» расследовали возможность подать в суд на «Юнайтед» за утрату сотрудника, траты на его лечение и падение рыночной стоимости на игрока. Холанд хотел получить компенсацию за потерю зарплаты и собственного профессионального статуса. Говорили о цифре в шесть млн фунтов. Новости были большие, и вся эта ситуация неслабо подпортила отношения между двумя манчестерскими клубами.

Но спустя две недели после инцидента — еще за год до выхода книги — на официальном сайте Холанда появилась статья, почти никем на то время не замеченная. И эта статья вполне могла обернуться против него же самого.

Заголовок гласил: «Травма колена — не вина Кина», а в тексте говорилось: «Я хочу отдельно отметить, что травма у меня не того колена, которое пострадало в манчестерском дерби, что бы там ни говорили фанаты. Меня беспокоит левое колено, в то время как по телевизору четко было видно, что удар был нанесен по правому. Левое колено меня беспокоило уже три месяца».

Можно ли в таком случае утверждать, что его опорная нога получила травму из-за удара по другому колену? Случился ли рецидив после столкновения? Именно это говорил Холанд в 2003 году: «Люди говорят, что то было другое колено, но это просто смешно. Спросите любого доктора, и он подтвердит: если вас ударили, то будет синяк и боль в течение пары дней, но когда удар приходится по опорной ноге, тогда и случается перелом».

Getty Images/Global Images Ukraine

Но не все в «Сити» так считали.

«Будь нога Альфи опорной, она бы до сих пор парила на орбите после такого удара, — писал тогдашний тренер «Сити» Джо Ройл в своей автобиографии. — Альфи увидел, как к нему несется Кин, и попытался увернуться за секунду до столкновения. Наш врач тогда мне сказал, что будет в порядке, потому что он увидел, что сделает Кин, заранее». Тогда поднялась огромная шумиха, отголоски которой слышимы и теперь, и из-за этого все как-то совсем забыли, что Холанд вообще-то принял участие в следующем матче против «Вест Хэма».

Да, именно так. Через четыре дня после инцидента Холанд уже выступал за Норвегию в сборной, заметно при этом прихрамывая. Приглядитесь к видео того матча перед столкновением двух игроков, и вы заметите, что левое колено норвежца уже перевязано.

«Факт заключается в том, что, несмотря на суровость приема, Альфи не получил травму, которая бы угрожала его игровой карьере» — резюмирует Ройл.

В конце концов юристы сошлись на том, что доказательств вины Кина было недостаточно. Все не было так просто, как казалось Холанду. Даже врач «Сити» Рой Бэйли не был уверен, что думает: в СМИ сообщалось, что во время слушанья он признался Ассоциации, что травма не была причинена Кином и вообще с ним не связана.

Сейчас Бэйли возвращаться к вопросу не хочет — как и сам Холанд, которому стукнуло 48 лет, и у которого в семье подрастает новый футболист. Ему совершенно не нужно открывать старые раны.

Остается один интересный вопрос: как эта история повлияет на выбор Холандом-младшим нового клуба. Помешает ли это «Юнайтед» переубедить юного нападающего выбрать его, а не «Сити»? В стане «красных дьяволов» уверены, что нет, это не так уж и важно, тем более что сам Уле-Гуннар Сульшер продолжал находиться в контакте с игроком еще со времен «Мольде».

Что же касается ирландца, то Кин никогда не сомневался в том, что случилось на самом деле. «Холанд доиграл до конца, а через четыре дня уже выступал за Норвегию, — писал он в автобиографии «Второй тайм», опубликованной в 2014 году. — Через пару лет он попытался засудить меня, потому что якобы я оборвал ему карьеру. Такой ужасный был прием, что он все равно вышел на поле через четыре дня».

Относительно самого инцидента, то Кин остается верен в себе при подборе выражений: «Вспоминая прошлое, я могу только сказать, что разочарован в других игроках «Манчестер Сити». Они не стали сразу защищать товарища. Я знаю, что если бы кто-то сделал такое с моим одноклубником, я бы вмиг оказался рядом. Они, наверное, тоже считали его мудаком».

«Горожанину» не симпатизировали в «Юнайтед» вообще. Вспомним хотя бы обложку самого едкого фанатского журнала Red Issue, на которой был изображен Холанд в футболке Сити и гербом с надписью «Капитан Олух».

Напоследок — об отношениях Кина и автора, который все заварил. Сейчас они не общаются, и ирландец явно не в восторге от проделанной им работы. Вторую его автобиографию написал Родди Дойл.

Текст: The Athletic

Перевод Денис КОШЕЛЕВ