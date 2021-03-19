ОФИЦИАЛЬНО: Хацкевич покинул пост главного тренера Ротора

Руководство клуба освободило специалиста от занимаемой должности

  • 19.03.2021 10:52
  • 2783 просмотра
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Хацкевич покинул пост главного тренера Ротора
© ФК Ротор. Александр Хацкевич

47-летний белорусский специалист Александр Хацкевич покинул пост главного тренера российского «Ротора».

Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности.

«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить», — отметил генеральный директор СК «Ротор» Андрей Рекечинский.

Хацкевич возглавил «Ротор» в декабре 2019 года. После 23-х сыгранных туров в текущем сезоне «Ротор» занимает 13-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 12-30. При этом у «Ротора» есть две игры в запасе.

С июля 2017 по август 2019 года Хацкевич занимал пост главного тренера киевского «Динамо».

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Источник — ФК Ротор

(4 голоса)

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Комментарии
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 19.03.2021 11:26
    +1
    Pixelman, 19.03.2021 11:06
    Вот вам и полноценная замена Каштру)
    Очень хороший, не дорогой вариант
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2021 11:26
    0
    Андрей Овчаренко, 19.03.2021 11:14
    Посмотрим, что там новый тренер навыигрывает с такими "игроками".
    Веришь в тренерский гений хациолы?
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 19.03.2021 11:20
    -2
    Просто в чемпіонаті Росії немає Шахтаря. Був би Шахтар, Хац би виграв.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.03.2021 11:14
    +1
    Посмотрим, что там новый тренер навыигрывает с такими "игроками".
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2021 11:08
    0
    ушел на рыбалку
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 19.03.2021 11:06
    +4
    Вот вам и полноценная замена Каштру)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 11:03
    -2
    такое оно...динамовское сердце...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 11:00
    -1
    Казахстан большой!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.03.2021 10:58
    +3
    Руководство клуба освободило специалиста от занимаемой должности. Ну да, сам бы он не ушел никогда.
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 19.03.2021 11:06
    +4
    Вот вам и полноценная замена Каштру)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.03.2021 10:58
    +3
    Руководство клуба освободило специалиста от занимаемой должности. Ну да, сам бы он не ушел никогда.
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 19.03.2021 11:26
    +1
    Pixelman, 19.03.2021 11:06
    Вот вам и полноценная замена Каштру)
    Очень хороший, не дорогой вариант
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.03.2021 11:14
    +1
    Посмотрим, что там новый тренер навыигрывает с такими "игроками".
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2021 11:26
    0
    Андрей Овчаренко, 19.03.2021 11:14
    Посмотрим, что там новый тренер навыигрывает с такими "игроками".
    Веришь в тренерский гений хациолы?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.03.2021 11:08
    0
    ушел на рыбалку
    Ссылка
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