ОФИЦИАЛЬНО: Хацкевич покинул пост главного тренера Ротора

47-летний белорусский специалист Александр Хацкевич покинул пост главного тренера российского «Ротора».

Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности.

«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить», — отметил генеральный директор СК «Ротор» Андрей Рекечинский.

Хацкевич возглавил «Ротор» в декабре 2019 года. После 23-х сыгранных туров в текущем сезоне «Ротор» занимает 13-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 12-30. При этом у «Ротора» есть две игры в запасе.

С июля 2017 по август 2019 года Хацкевич занимал пост главного тренера киевского «Динамо».