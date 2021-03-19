Это была бесславная охота

Со жребием действительно не повезло. Пары могли быть и такими: «Динамо» - «Янг Бойз», «Шахтер» - «Олимпиакос». Но жребий, как и Родину, не выбирают. Поэтому получилось так: две лучшие команды Украины на стадии 1/8 финала Лиги Европы сыграли против пятых по итогам прошлого сезона команд Испании и Италии.

Было ли изначально, еще накануне противостояний, ощущение краха? На мой взгляд, нет. Ну точно нет. Лично я надеялся, что «Динамо» даст достойный бой «субмарине», а «Шахтер» и вовсе пройдет «волков».

На чем основывался мой оптимизм? Относительно нашего вице-чемпиона – на привитом команде Луческу умении терпеть, ждать чужие ошибки и использовать свои сильные стороны, которые, к счастью, в нынешнем еврокубковом сезоне прорезались. Хотя, в то же время, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что на данный момент «субмарина» с точки зрения класса, прежде всего индивидуального, превосходит «бело-синих».

Относительно «Шахтера» мои «розовые очки» держались, прежде всего, за счет верования в то, что в данном случае индивидуальный класс выше именно у нашей команды. Ну правда, кого мы сейчас можем назвать из «Ромы» игроками очень серьезного уровня? Джеко да Мхитаряна. Но оба против «горняков» практически не сыграли. Остальные – нам чета. Плюс я полагал, что плохая форма нашего чемпиона – это лишь потому, что Каштру просто ее не форсирует, пытаясь выйти на пик где-то в апреле. Наконец, персона нынешнего тренера римлян, бывшего тренера дончан, должна была стать для «Шахтера» настоящим раздражителем.

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Как же я просчитался. Причем в обоих случаях. Классовая разница между «Динамо» и «Вильярреалом» оказалась просто непреодолимой, как между люмпеном и олигархом. И если в первом матче сие бросалось в глаза лишь тогда, когда гости владели мячом, ибо остальное нивелировалось мотивацией и задором хозяев, то в ответном поединке эта разница смахивала на пропасть.

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Да что там говорить, если сам Луческу махнул рукой на результат. «Не очень-то и хотелось»: именно так можно интерпретировать и стартовый состав от киевского Мистера, и особенно его замены. Честно говоря, это было удручающее по своей обыденности, по своему спокойствию зрелище. Ведь практически все команды этой стадии, проигравшие в первых матчах (за исключением, разве что, «Янг Бойз»), сумели дать бой в ответных поединках. А загребское «Динамо» и вовсе совершило маленький подвиг, отыграв фору в два сухих мяча и разбив хоть и кризисный, но все равно очень сильный «Тоттенхэм». Вы увидели хотя бы крохи того, что киевское «Динамо» пыталось провернуть в такт своим хорватским одноклубникам? Я тоже не увидел. «В этом году у нас не получилось, в следующем будет иначе» - вот главный итог двух игр против «Вильярреала» от Мирчи Луческу. И не придерешься ведь, все вроде правильно. Но правильность эта – какая-то стерильная, пластилиновая. С ней играть в чемпионате Украины, а не в еврокубках. Великое этой команде не по плечу.

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Не по плечу оно оказалось и «Шахтеру». Полуфиналист Лиги Европы, выживший в группе смерти ЛЧ и приятно удививший футбольную Европу своими молодыми дарованиями, в весенней части сезона был похож лишь на свою тень. Провал за провалом, а еще сквозящее в глазах и действиях игроков равнодушие – порой складывалось впечатление, что подопечные банально «плавят» Каштру. На мой примитивный взгляд, матчи против «Ромы» должны были спасти сезон для «Шахтера». Ведь, если в чемпионате не удастся стать «золотыми», успех в Лиге Европы мог бы в определенной степени стать индульгенцией и для тренера, и для некоторых его подопечных.

Увы, такой индульгенции не будет. Да никакой не будет, в общем-то. «Да здравствует Фонсека: идущие на смерть приветствуют тебя»: примерно по такому сценарию прошли стыки «Шахтера» и «Ромы». Какая там нафиг принципиальность, какое там нахрен желание доказать и наказать. Наоборот: сплошные улыбочки да обнимашки. А еще с точки зрения игры «Шахтер» оказался до банальности прогнозируемым. Фонсека знал, чего ожидать от Каштру. Каштру, похоже, так и не узнал, чего ожидать от своего предшественника и друга. «Тоттенхэм» не показал на поле не то что основ футбола, а даже основ жизни» - так отреагировал Моуринью на влет его подопечных на «Максимире». Мне кажется, эти слова мог бы произнести и Каштру. Было бы справедливо и правильно.

Но португалец признал сезон «удовлетворительным», а причиной провала с «Ромой» назвал «психологическую и физическую усталость». И если с первой частью где-то можно согласиться (в смысле с «удовлетворительно»), то со второй – ни в коем случае. Потому что все виды усталости у «горняков» были после прошлого евросезона. Зимой они отлично отдохнули, последними из клубов УПЛ выйдя из отпуска, перезагружались, волынили во время турецких сборов, а в чемпионате и Кубке имели лишь одного соперника примерно одинакового роста: откуда усталость, господин Луиш Мануэл Рибейру? Вы вот говорили перед игрой, почти что на чистом украинском – «Мы верим, что вы верите». Мы то и правда верили, а вот вы и ваши подопечные, похоже, нет…

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Итог закономерный по форме, но страшный по своей сути: четыре поражения из четырех, разница забитых/пропущенных 1 – 9. И ощущение на «подкорке», что даже и не пытались прыгнуть выше своего зада.

Печалька. И безысходность. Вопили в один голос, что можем потерять прямое место через сезон в ЛЧ, и вот, доигрались. Нужна была хотя бы одна победа из четырех, но «идущие на смерть» тупо шли либо прогуляться, либо поржать. Получите и распишитесь. Через год в Лиге чемпионов от нас вообще может никого не быть. Такой вот главный итог идолопоклонства и стерильности.

И вот еще что. Тут давеча один бывший деятель, который вскоре станет нынешним, вещал, что, мол, буду заниматься своей командой лишь тогда, когда 30 тысяч зрителей будут регулярно ходить на матчи. А если, мол, нет – гори оно синим пламенем. Вот он, наш особый путь, наша ментальность: начинаем не с фундамента, а с крыши. Поэтому и имеем. Точнее, нас имеют.

Пусть лучше сразу все горит синим огнем…