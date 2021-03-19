Это была бесславная охота

Валерий Василенко – о фатальном вылете наших грандов из Лиги Европы

  • 19.03.2021 12:29
  • 921 просмотр
  • 4 комментария
Это была бесславная охота
© Getty Images/Global Images Ukraine

Со жребием действительно не повезло. Пары могли быть и такими: «Динамо» - «Янг Бойз», «Шахтер» - «Олимпиакос». Но жребий, как и Родину, не выбирают. Поэтому получилось так: две лучшие команды Украины на стадии 1/8 финала Лиги Европы сыграли против пятых по итогам прошлого сезона команд Испании и Италии.

Было ли изначально, еще накануне противостояний, ощущение краха? На мой взгляд, нет. Ну точно нет. Лично я надеялся, что «Динамо» даст достойный бой «субмарине», а «Шахтер» и вовсе пройдет «волков». 

На чем основывался мой оптимизм? Относительно нашего вице-чемпиона – на привитом команде Луческу умении терпеть, ждать чужие ошибки и использовать свои сильные стороны, которые, к счастью, в нынешнем еврокубковом сезоне прорезались. Хотя, в то же время, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что на данный момент «субмарина» с точки зрения класса, прежде всего индивидуального, превосходит «бело-синих».

Относительно «Шахтера» мои «розовые очки» держались, прежде всего, за счет верования в то, что в данном случае индивидуальный класс выше именно у нашей команды. Ну правда, кого мы сейчас можем назвать из «Ромы» игроками очень серьезного уровня? Джеко да Мхитаряна. Но оба против «горняков» практически не сыграли. Остальные – нам чета. Плюс я полагал, что плохая форма нашего чемпиона – это лишь потому, что Каштру просто ее не форсирует, пытаясь выйти на пик где-то в апреле. Наконец, персона нынешнего тренера римлян, бывшего тренера дончан, должна была стать для «Шахтера» настоящим раздражителем. 

***

Как же я просчитался. Причем в обоих случаях. Классовая разница между «Динамо» и «Вильярреалом» оказалась просто непреодолимой, как между люмпеном и олигархом. И если в первом матче сие бросалось в глаза лишь тогда, когда гости владели мячом, ибо остальное нивелировалось мотивацией и задором хозяев, то в ответном поединке эта разница смахивала на пропасть. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Да что там говорить, если сам Луческу махнул рукой на результат. «Не очень-то и хотелось»: именно так можно интерпретировать и стартовый состав от киевского Мистера, и особенно его замены. Честно говоря, это было удручающее по своей обыденности, по своему спокойствию зрелище. Ведь практически все команды этой стадии, проигравшие в первых матчах (за исключением, разве что, «Янг Бойз»), сумели дать бой в ответных поединках. А загребское «Динамо» и вовсе совершило маленький подвиг, отыграв фору в два сухих мяча и разбив хоть и кризисный, но все равно очень сильный «Тоттенхэм». Вы увидели хотя бы крохи того, что киевское «Динамо» пыталось провернуть в такт своим хорватским одноклубникам? Я тоже не увидел. «В этом году у нас не получилось, в следующем будет иначе» - вот главный итог двух игр против «Вильярреала» от Мирчи Луческу. И не придерешься ведь, все вроде правильно. Но правильность эта – какая-то стерильная, пластилиновая. С ней играть в чемпионате Украины, а не в еврокубках. Великое этой команде не по плечу.

***

Не по плечу оно оказалось и «Шахтеру». Полуфиналист Лиги Европы, выживший в группе смерти ЛЧ и приятно удививший футбольную Европу своими молодыми дарованиями, в весенней части сезона был похож лишь на свою тень. Провал за провалом, а еще сквозящее в глазах и действиях игроков равнодушие – порой складывалось впечатление, что подопечные банально «плавят» Каштру. На мой примитивный взгляд, матчи против «Ромы» должны были спасти сезон для «Шахтера». Ведь, если в чемпионате не удастся стать «золотыми», успех в Лиге Европы мог бы в определенной степени стать индульгенцией и для тренера, и для некоторых его подопечных.  

Увы, такой индульгенции не будет. Да никакой не будет, в общем-то. «Да здравствует Фонсека: идущие на смерть приветствуют тебя»: примерно по такому сценарию прошли стыки «Шахтера» и «Ромы». Какая там нафиг принципиальность, какое там нахрен желание доказать и наказать. Наоборот: сплошные улыбочки да обнимашки. А еще с точки зрения игры «Шахтер» оказался до банальности прогнозируемым. Фонсека знал, чего ожидать от Каштру. Каштру, похоже, так и не узнал, чего ожидать от своего предшественника и друга. «Тоттенхэм» не показал на поле не то что основ футбола, а даже основ жизни» - так отреагировал Моуринью на влет его подопечных на «Максимире». Мне кажется, эти слова мог бы произнести и Каштру. Было бы справедливо и правильно.

Но португалец признал сезон «удовлетворительным», а причиной провала с «Ромой» назвал «психологическую и физическую усталость». И если с первой частью где-то можно согласиться (в смысле с «удовлетворительно»), то со второй – ни в коем случае. Потому что все виды усталости у «горняков» были после прошлого евросезона. Зимой они отлично отдохнули, последними из клубов УПЛ выйдя из отпуска, перезагружались, волынили во время турецких сборов, а в чемпионате и Кубке имели лишь одного соперника примерно одинакового роста: откуда усталость, господин Луиш Мануэл Рибейру? Вы вот говорили перед игрой, почти что на чистом украинском – «Мы верим, что вы верите». Мы то и правда верили, а вот вы и ваши подопечные, похоже, нет…

***

Итог закономерный по форме, но страшный по своей сути: четыре поражения из четырех, разница забитых/пропущенных 1 – 9. И ощущение на «подкорке», что даже и не пытались прыгнуть выше своего зада.

Печалька. И безысходность. Вопили в один голос, что можем потерять прямое место через сезон в ЛЧ, и вот, доигрались. Нужна была хотя бы одна победа из четырех, но «идущие на смерть» тупо шли либо прогуляться, либо поржать. Получите и распишитесь. Через год в Лиге чемпионов от нас вообще может никого не быть. Такой вот главный итог идолопоклонства и стерильности. 

И вот еще что. Тут давеча один бывший деятель, который вскоре станет нынешним, вещал, что, мол, буду заниматься своей командой лишь тогда, когда 30 тысяч зрителей будут регулярно ходить на матчи. А если, мол, нет – гори оно синим пламенем. Вот он, наш особый путь, наша ментальность: начинаем не с фундамента, а с крыши. Поэтому и имеем. Точнее, нас имеют.

Пусть лучше сразу все горит синим огнем…

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 19.03.2021 12:59
    0
    "складалося враження, що підопічні банально «плавлять» Каштру" В мене це враження з самого початку сезону вже склалося!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 19.03.2021 12:46
    +1
    Динамо вообще как будто забыло выйти на матч даже вспомнить не чего. Один из худших матчей даже при Хацкевичи такого не было. А по шахтеру еще после матча с Маккаби стало все понято . Любой соперник оставит горняков за бортом турнира
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.03.2021 12:43
    +1
    Наверное впервые соглашусь с Василенко. Две команды чуть выше среднего показали наше РЕАЛЬНОЕ место
    Ссылка
    Nazar Mozol
    online
      Nazar Mozol, 19.03.2021 12:37
    +1
    Нажаль, все правда
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 19.03.2021 12:46
    +1
    Динамо вообще как будто забыло выйти на матч даже вспомнить не чего. Один из худших матчей даже при Хацкевичи такого не было. А по шахтеру еще после матча с Маккаби стало все понято . Любой соперник оставит горняков за бортом турнира
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.03.2021 12:43
    +1
    Наверное впервые соглашусь с Василенко. Две команды чуть выше среднего показали наше РЕАЛЬНОЕ место
    Ссылка
    Nazar Mozol
    online
      Nazar Mozol, 19.03.2021 12:37
    +1
    Нажаль, все правда
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 19.03.2021 12:59
    0
    "складалося враження, що підопічні банально «плавлять» Каштру" В мене це враження з самого початку сезону вже склалося!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности