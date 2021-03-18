Как сложилась судьба семи самых дорогих проданных футболистов Шахтера

Шахтер в последнее десятилетие приучил к тому, что умеет вовремя и задорого отпускать своих ключевых футболистов. Такая политика принесла бюджету «горняков» солидные суммы, которые частично клуб реинвестирует в подписание новых молодых талантов, доводит тех до определенного уровня, продает, после чего «карусель» закручивается по новой…

Как сложилась судьба семи самых дорогих проданных футболистов Динамо

Сегодня мы предлагаем вспомнить семь самых дорогих проданных Шахтером футболистов, а также кратко проследить, как сложилась их судьба и карьера после отъезда из Украины.

7. Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ – 25 млн евро (здесь и далее – данные портала Transfermarkt)

Дмитрий Чигринский в раннем возрасте оказался в академии Шахтера, но после ее окончания отнюдь не сразу пробился в первую команду «горняков». Сперва центральному защитнику потребовалась «стажировка» в запорожском Металлурге, куда донецкий клуб отправил Чигринского в аренду. Этой возможностью Дмитрий воспользовался блестяще, и вскоре заслужил от Мирчи Луческу шанс заиграть в первой команде Шахтера, который также не упустил.

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В 2009 году Шахтер выиграл Кубок УЕФА, а Чигринский играл одну из ключевых ролей в успехе донецкой команды. Его феноменальные длинные передачи и хороший выбор позиции заставляли половину футбольной Европы восхищаться молодым талантом академии «горняков». В итоге на горизонте объявилась Барселона, заплатившая 25 миллионов евро за трансфер Чигринского, которого видеть в Испании лично очень хотел Хосеп Гвардиола. Увы, в Испании центрбек провел только один сезон, не успев как следует выучить язык, и обвыкнуться к местной жизни. В Барселоне сменился президент, а потому клуб предпочел вернуть Чигринского в Шахтер за 15 миллионов евро. Но второе пришествие в стан «горняков» не стало для Дмитрия успешным. Его замучили травмы, из-за которых за четыре с половиной года защитник провел в УПЛ лишь 37 матчей. В феврале 2015 года Чигринский ушел в Днепр, где несколько «перезагрузил» свою карьеру, а летом следующего года уехал в Грецию, подписав контракт с тамошним клубом АЕК. В стане «двуглавых орлов» Чигринский в 2018 году выиграл титул чемпиона Греции, и продолжает оставаться достаточно важным игроком первой команды в свои 34 года. Что правда, недавно в СМИ появилась информация, согласно которой летом Чигринский может завершить карьеру, и получить в АЕКе должность скаута.

6. Генрих МХИТАРЯН – 27,5 млн евро

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Армянский легионер появился в Шахтере летом 2010 года. Поговаривали, что Мирча Луческу хотел видеть его в своей команде раньше, но сперва Мхитарян отыграл сезон в УПЛ в рядах донецкого Металлурга, после чего уже перебрался в стан «горняков». На удивление быстро Генрих сумел адаптироваться к игре Шахтера, наладив великолепное взаимодействие с многочисленными бразильскими легионерами команды. В итоге за три сезона Мхитарян выиграл с донецкой командой семь трофеев, а в УПЛ-2012/13 с 25 забитыми мячами стал не только лучшим бомбардиром лиги, но и установил новый рекорд результативности.

После этого Мхитарян изъявил желание уехать в Европу. История его отъезда была не совсем гладкой для Шахтера, но в итоге «горнякам» удалось выручить вполне пристойные средства от трансфера армянина в дортмундскую «Боруссию», которая заплатила 27,5 миллионов евро. В Германии Генрих также провел три сезона, выиграв два Суперкубка Германии, и будучи на хорошем счету в команде, а затем за 42 миллиона евро отбыл на Туманный Альбион – в ряды Манчестер Юнайтед. Следующие три года карьеры стали непростым испытанием для Мхитаряна. В стане «красных дьяволов», а затем и в Арсенале, куда армянин ушел в обмен на Алексиса Санчеса, у хавбека не было такого статуса, как в Шахтере или Боруссии. По сути, он оказался в роли резервиста, мириться с чем не желал. Это привело к тому, что в начале сентября 2019 года Мхитарян на правах аренды уехал в Рому, которая через сезон подписала с Генрихом полноценный контракт, причем в итальянский клуб армянин перешел свободным агентом. Ныне в стане «волков» Мхитарян один из ключевых игроков команды: много играет, много забивает, и в целом, очевидно, снова получает радость от футбола, что немаловажно в его 32 года.

5. Дуглас КОСТА – 30 млн евро

В Шахтер Дуглас Коста перешел в начале 2010 года из Гремио за 8 миллионов евро. Этот хавбек стал одним из немногих бразильцев в истории «горняков», которым потребовалось минимум времени на адаптацию. Практически с первых дней в Украине Дуглас Коста начал демонстрировать свои фантастические способности в обращении с мячом, а еще забивал невероятные по красоте мячи. За пять с половиной лет в Шахтере Коста выиграл 11 трофеев, ярко показав себя на континенте в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Летом 2015 года с предложением о покупке Дугласа Косты на Шахтер вышла Бавария. В итоге клубы нашли взаимопонимание в этом вопросе, и бразилец отбыл в Германию в обмен на 30 миллионов евро. Первый сезон в Мюнхене для Косты вышел достаточно неплохим, а во втором он начал реже попадать в стартовый состав. После выигрыша двух чемпионских титулов с Баварией, летом 2017-го Дуглас уехал в аренду с обязательством выкупа в Ювентус. В Турине также провел неплохой дебютный сезон, но затем у него все разладилось. В октябре минувшего года вернулся в Баварию на правах аренды, но летом мюнхенцы навряд ли будут выкупать Косту, а потому ему придется подыскивать себе новый клуб. Если верить слухам, то особых проблем с поиском нового места работы у 30-летнего бразильца возникнуть не должно, так как в его услугах очень заинтересован Лидс Марсело Бьелсы.

4. ВИЛЛИАН – 35 млн евро

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Виллиан является, пожалуй, одним из самых талантливых бразильцев, которые когда-либо переходили в Шахтер. В юном возрасте в Коринтиансе этот хавбек проявил себя очень хорошо, чем вынудил «горняков» летом 2007 года выложить фантастические на тот момент для украинского рынка 14 миллионов евро на его приобретение. Молодому вингеру в Шахтере доверяли, и он сумел ответить взаимностью, начав вскоре демонстрировать игру высочайшего уровня. Финты, скорость и поставленный удар – это те качества, которые давали понять: скоро Виллиан отправится на повышение. Однако отпускать своего лидера в Шахтере не спешили, несмотря на желание того сменить обстановку. Непростая ситуация, возникшая вокруг этого момента, разрешилась довольно нетривиально – в январе 2013 года российский Анжи активировал опцию выкупа контракта Виллиана у «горняков» за 35 миллионов евро, и бразилец отбыл в РПЛ.

Впрочем, вскоре у Анжи начались сложности, связанные с проблемами его тогдашнего собственника, а потому уже летом 2013 года Виллиан все за те же 35 миллионов евро уехал в Челси, где отыграл последующие семь лет. С «синими» бразилец дважды становился чемпионом АПЛ, выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, а еще становился обладателем главного трофея Лиги Европы. Летом 2020 года после истечения срока контракта с Челси, Виллиан решил принять предложение Арсенала, подписав с «канонирами» трехлетнее соглашение. Ныне 32-летний вингер достаточно активно привлекается к играм Арсенала, но его выступления вызывают немало нареканий со стороны специалистов и болельщиков, а потому большой вопрос, сумеет ли Виллиан отработать свой контракт с «канонирами» до конца, или ему придется подыскивать себе новый клуб уже в ближайшем будущем.

3. ФЕРНАНДИНЬО – 40 млн евро

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Фернандиньо переезжал в Шахтер из Атлетико Паранаэнсе уже далеким летом 2005 года. Тогда за этого центрального полузащитника «горняки» заплатили около 8 миллионов евро, но отнюдь не сразу Фернандиньо удалось стать безоговорочно основным в Шахтере. После нескольких сезонов адаптации бразилец вышел на фантастический уровень, забив в чемпионате-2007/08 11 мячей в 29 поединках. По сути, в тот момент Фернандиньо и заменил бежавшего из Донецка соотечественника Франселино Матузалема, обладавшего феноменальным талантом, но, по воспоминаниям многих «горняков» того времени, часто нарушавшего спортивный режим.

В Шахтере Фернандиньо пережил многое: и радости побед (в том числе в Кубке УЕФА-2009), и сложности поражений, и даже тяжелейшую травму, полученную осенью 2010 года в поединке против Оболони, после которой многие специалисты открыто ставили крест на карьере бразильца. Но тот вернулся в футбол, и летом 2013 года переехал в Манчестер Сити за 40 миллионов евро. В стане «горожан» бразилец достаточно быстро стал основным игроком, и остается таковым ныне, несмотря на 35-летний возраст. Несколько последних лет в СМИ то и дело появляются сплетни о скором отъезде Фернандиньо, но уровень его профессионализма, и безупречная работа, буквально заставляют руководство и Хосепа Гвардиолу каждый раз предлагать бразильцу новый контракт. Нынешнее соглашение истекает в конце июня, и возможно, станет последним для Ферны в Манчестер Сити, но у него, по слухам, уже есть варианты не только с возвращением в Бразилию, но и с тем, чтобы завершить карьеру и стать одним из ассистентов главного тренера «горожан», хотя последняя информация впоследствии и была опровергнута одним из изданий.

2. Алекс ТЕЙШЕЙРА – 50 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Тейшейра пришел в Шахтер в начале 2010 года из Васко да Гама за 6 миллионов евро. Однако, в отличие от Дугласа Косты, который также пополнил ряды «горняков» в то трансферное окно, Алексу потребовалось куда больше времени на адаптацию. В какой-то момент некоторые специалисты и болельщики даже усомнились в радужных перспективах этого исполнителя в Шахтере, но после продажи Генриха Мхитаряна в дортмундскую Боруссию именно Тейшейра стал заменой армянину. Следующие два с половиной сезона стали для бразильца лучшими в Украине. В первой части сезона-2015/16 Алекс и вовсе наколотил в ворота соперников по УПЛ 22 мяча в 15 поединках, и был невероятно близок к тому, чтобы побить недавно установленный Мхитаряном рекорд, но зимой покинул Шахтер.

Довольно неожиданно Тейшейра из Украины отбыл не в Европу, а в Азию. Китайский Цзянсу Сунин в феврале 2016-го согласился заплатить затребованные руководством Шахтера 50 миллионов евро, а сам бразилец не стал отказываться от возможности заработать фантастические деньги в Поднебесной. В итоге в Китае Тейшейра провел пять лет, до конца отработав первоначально заключенный контракт, и в последний сезон наконец-то завоевав титул чемпиона страны. В начале нынешнего года Алекс получил статус свободного агента. Поговаривали, что он может вернуться в Цзянсу Сунин, но этот клуб в конце февраля из-за отказа инвесторов продолжать финансирование был расформирован. Также не состоялся и анонсированный многими иностранными СМИ трансфер Тейшейры в саудовский Аль-Хиляль. Поэтому пока 31-летний Тейшейра продолжает оставаться без клуба, перебирая всевозможные варианты.

1. ФРЕД – 59 млн евро

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В Шахтер Фред перешел из Интернасьонала летом 2013 года. За его трансфер «горняки» заплатили 15 миллионов евро, так как хавбек почитался одним из наиболее перспективных молодых исполнителей на бразильском рынке в то время. Достаточно быстро Фреду удалось стать своим в Украине. Он демонстрировал потрясающий объем работы на поле, а также отменное качество борьбы за мяч, несмотря на свою отнюдь не выдающуюся антропометрию. С приходом на тренерский мостик «горняков» Паулу Фонсеки Фред превратился в ключевого игрока команды, обратив на себя взоры грандов европейского футбола.

Летом 2018 года Фред за 59 миллионов евро перешел в Манчестер Юнайтед. Сперва говорили, что видеть бразильца среди своих подопечных хочет Хосеп Гвардиола, но в итоге «красные дьяволы» опередили земляков из Сити, хотя у Жозе Моуриньо Фред долгое время не мог нащупать свою игру. В СМИ даже попадали сплетни о том, что сам португалец не очень-то и хотел видеть бразильского хавбека в своей команде, согласившись на трансфер от безысходности. Впрочем, после прихода на тренерский пост в Юнайтед Уле Гуннара Сульшера, Фред сумел выйти на новый уровень и доказать, что является на Олд Траффорд весьма полезным игроком. Ныне бразильцу 28 лет, и в европейском футболе он, вероятно, проведет еще как минимум три-четыре сезона. В Манчестер Юнайтед ли? Посмотрим.

Текст: meta.ua/sport/