Англия против Испании. Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

19 марта в Ньоне состоялась жеребьевка решающих стадий ЛЕ

  • 19.03.2021 14:15
  • 3190 просмотров
  • 5 комментариев
Англия против Испании. Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
© УЕФА

19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. 

Английскому «Манчестер Юнайтед» достался непростой соперник – «Гранада» (Испания).

В четвертьфинале участвуют 8 команд. Ограничений не было, представители одной ассоциации могут играть между собой.

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 8 апреля, ответные – 15 апреля. Заодно прошла жеребьевка пар 1/2 финала (29 апреля и 6 мая) и был определен номинальный хозяин поля в финале (26 мая, Гданьск).

По две команды на этой стадии представляют Англию и Испанию, по одной – Италию, Нидерланды, Хорватию, Чехию. 

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЕ.

Результаты жеребьевки Лиги Европы 2020/21

Четвертьфиналы

  • QF1. «Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • QF2. «Арсенал» (Англия) – «Славия» Прага (Чехия)
  • QF3. «Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)
  • QF4. «Динамо» Загреб (Хорватия) – «Вильярреал» (Испания)

Полуфиналы

  • SF1. Победитель пары 1 – Победитель пары 3
  • SF2. Победитель пары 4 – Победитель пары 2

Финал

  • Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 14:34
    0
    mayakovskiy1, 19.03.2021 14:24
    О Боже))) Это называется авторы не могли придумать заголовок. Почему Англия против Испании, а не например "Англия против Чехии"?
    Аякс, Ромой и Динамо должны подать иск на лям зелени в спортивный суд Лозанны на спорт.юа за неуважение к их странам \
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.03.2021 14:32
    0
    Для английских клубов, благоприятный жребий! Ну и хотелось бы прохода Аякса и Динамо...
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 19.03.2021 14:27
    +1
    Подумал Арсеналу Вильяреал попался
    Ссылка
    nikokiev
    online
      nikokiev, 19.03.2021 14:27
    0
    Динамо Загреб - Чемпион!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.03.2021 14:24
    +5
    О Боже))) Это называется авторы не могли придумать заголовок. Почему Англия против Испании, а не например "Англия против Чехии"?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.03.2021 14:24
    +5
    О Боже))) Это называется авторы не могли придумать заголовок. Почему Англия против Испании, а не например "Англия против Чехии"?
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 19.03.2021 14:27
    +1
    Подумал Арсеналу Вильяреал попался
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 14:34
    0
    mayakovskiy1, 19.03.2021 14:24
    О Боже))) Это называется авторы не могли придумать заголовок. Почему Англия против Испании, а не например "Англия против Чехии"?
    Аякс, Ромой и Динамо должны подать иск на лям зелени в спортивный суд Лозанны на спорт.юа за неуважение к их странам \
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.03.2021 14:32
    0
    Для английских клубов, благоприятный жребий! Ну и хотелось бы прохода Аякса и Динамо...
    Ссылка
    nikokiev
    online
      nikokiev, 19.03.2021 14:27
    0
    Динамо Загреб - Чемпион!
    Ссылка
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