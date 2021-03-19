Англия против Испании. Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

Английскому «Манчестер Юнайтед» достался непростой соперник – «Гранада» (Испания).

В четвертьфинале участвуют 8 команд. Ограничений не было, представители одной ассоциации могут играть между собой.

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 8 апреля, ответные – 15 апреля. Заодно прошла жеребьевка пар 1/2 финала (29 апреля и 6 мая) и был определен номинальный хозяин поля в финале (26 мая, Гданьск).

По две команды на этой стадии представляют Англию и Испанию, по одной – Италию, Нидерланды, Хорватию, Чехию.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЕ.

Результаты жеребьевки Лиги Европы 2020/21

Четвертьфиналы

QF1. «Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) QF2. «Арсенал» (Англия) – «Славия» Прага (Чехия)

«Арсенал» (Англия) – «Славия» Прага (Чехия) QF3. «Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)

«Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия) QF4. «Динамо» Загреб (Хорватия) – «Вильярреал» (Испания)

Полуфиналы

SF1. Победитель пары 1 – Победитель пары 3

Победитель пары 1 – Победитель пары 3 SF2. Победитель пары 4 – Победитель пары 2

Финал