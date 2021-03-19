Англия против Испании. Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
Английскому «Манчестер Юнайтед» достался непростой соперник – «Гранада» (Испания).
В четвертьфинале участвуют 8 команд. Ограничений не было, представители одной ассоциации могут играть между собой.
Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 8 апреля, ответные – 15 апреля. Заодно прошла жеребьевка пар 1/2 финала (29 апреля и 6 мая) и был определен номинальный хозяин поля в финале (26 мая, Гданьск).
По две команды на этой стадии представляют Англию и Испанию, по одной – Италию, Нидерланды, Хорватию, Чехию.
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЕ.
Результаты жеребьевки Лиги Европы 2020/21
Четвертьфиналы
- QF1. «Гранада» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- QF2. «Арсенал» (Англия) – «Славия» Прага (Чехия)
- QF3. «Аякс» (Нидерланды) – «Рома» (Италия)
- QF4. «Динамо» Загреб (Хорватия) – «Вильярреал» (Испания)
Полуфиналы
- SF1. Победитель пары 1 – Победитель пары 3
- SF2. Победитель пары 4 – Победитель пары 2
Финал
- Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1
Источник — Sport.ua
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