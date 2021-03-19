Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Текстовая трансляция

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 19 марта в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЧ.
В жеребьевке участвуют 8 команд. Ограничений нет, представители одной ассоциации могут играть между собой.
Первые матчи 1/4 финала ЛЕ пройдут 8 апреля, ответные – 15 апреля. Заодно пройдет жеребьевка пар 1/2 финала (29 апреля и 6 мая) и будет определен номинальный хозяин поля в финале (26 мая, Гданьск).
По две команды на этой стадии представляют Англию и Испанию, по одной – Италию, Нидерланды, Хорватию, Чехию.
Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы. Прага и Загреб в игре
Лига Европы 2020/21
Участники 1/4 финала
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Арсенал» (Англия)
- «Вильярреал» (Испания)
- «Гранада» (Испания)
- «Рома» (Италия)
- «Аякс» (Нидерланды)
- «Динамо» Загреб (Хорватия)
- «Славия» Прага (Чехия)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.