Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Текстовая трансляция

19 марта в 14:00 в Ньоне состоится жеребьевка решающих стадий ЛЕ

  • 19.03.2021 04:00
  • 365 просмотров
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Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Текстовая трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 19 марта в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЧ.

В жеребьевке участвуют 8 команд. Ограничений нет, представители одной ассоциации могут играть между собой.

Первые матчи 1/4 финала ЛЕ пройдут 8 апреля, ответные – 15 апреля. Заодно пройдет жеребьевка пар 1/2 финала (29 апреля и 6 мая) и будет определен номинальный хозяин поля в финале (26 мая, Гданьск).

По две команды на этой стадии представляют Англию и Испанию, по одной – Италию, Нидерланды, Хорватию, Чехию. 

Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы. Прага и Загреб в игре

Лига Европы 2020/21

Участники 1/4 финала

  • «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Арсенал» (Англия)
  • «Вильярреал» (Испания)
  • «Гранада» (Испания)
  • «Рома» (Италия)
  • «Аякс» (Нидерланды)
  • «Динамо» Загреб (Хорватия)
  • «Славия» Прага (Чехия)

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 04:18
    0
    По убедительной просьбе Игоря и Григория Суркисов, в штаб-квартире УЕФА принято беспрецедентное решение допустить к жеребьёвке 1\4 финала 9-го участника соревнований, как самого нароТного и вПопулярного клюба галактики и Млечного Пути
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 04:18
    0
    По убедительной просьбе Игоря и Григория Суркисов, в штаб-квартире УЕФА принято беспрецедентное решение допустить к жеребьёвке 1\4 финала 9-го участника соревнований, как самого нароТного и вПопулярного клюба галактики и Млечного Пути
    Ссылка
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