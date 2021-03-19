Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Текстовая трансляция

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 19 марта в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЧ.

В жеребьевке участвуют 8 команд. Ограничений нет, представители одной ассоциации могут играть между собой.

Первые матчи 1/4 финала ЛЕ пройдут 8 апреля, ответные – 15 апреля. Заодно пройдет жеребьевка пар 1/2 финала (29 апреля и 6 мая) и будет определен номинальный хозяин поля в финале (26 мая, Гданьск).

По две команды на этой стадии представляют Англию и Испанию, по одной – Италию, Нидерланды, Хорватию, Чехию.

Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы. Прага и Загреб в игре

Лига Европы 2020/21

Участники 1/4 финала