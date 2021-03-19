Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы. Прага и Загреб в игре

Жеребьевка состоится 19 марта в 14:00 по Киеву

  • 19.03.2021 00:10
  • 1713 просмотров
  • 6 комментариев
Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы. Прага и Загреб в игре
© Getty Images/Global Images Ukraine

Определены все участники четвертьфиналов Лиги Европы 2020/21.

Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне 19 марта в 14:00 по Киеву. Первые матчи 1/4 финала ЛЕ пройдут 8 апреля, ответные – 15 апреля.

Лига Европы 2020/21

Участники 1/4 финала

  • «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Арсенал» (Англия)
  • «Рома» (Италия)
  • «Вильярреал» (Испания)
  • «Гранада» (Испания)
  • «Аякс» (Нидерланды)
  • «Динамо» Загреб (Хорватия)
  • «Славия» Прага (Чехия)

Результаты 1/8 финала

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 19.03.2021 00:49
    0
    Igor Avtoigor, 19.03.2021 00:47
    Следующие на вылет Славия Мольде Арсенал Гранада
    Не Мольде а МЮ
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 19.03.2021 00:47
    0
    Следующие на вылет Славия Мольде Арсенал Гранада
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 19.03.2021 00:43
    0
    Шахта и Янгбойз по 5! ⚽ пропущеных 👏👏👏
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:30
    0
    BaZia, 19.03.2021 00:14
    Интересно Рома или Вильяреал дойдут хоть до полуфинала ЛЕ?
    Могут и до финала дойти, а могут вылететь в 1/4
    А нам то что от этого?
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 19.03.2021 00:20
    0
    BaZia, 19.03.2021 00:14
    Интересно Рома или Вильяреал дойдут хоть до полуфинала ЛЕ?
    Кубок возьмут. Причем оба сразу))
    Какая нам разница, мы проиграли им, как говориться "без шансов"
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.03.2021 00:14
    0
    Интересно Рома или Вильяреал дойдут хоть до полуфинала ЛЕ?
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 19.03.2021 00:49
    0
    Igor Avtoigor, 19.03.2021 00:47
    Следующие на вылет Славия Мольде Арсенал Гранада
    Не Мольде а МЮ
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 19.03.2021 00:47
    0
    Следующие на вылет Славия Мольде Арсенал Гранада
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 19.03.2021 00:43
    0
    Шахта и Янгбойз по 5! ⚽ пропущеных 👏👏👏
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:30
    0
    BaZia, 19.03.2021 00:14
    Интересно Рома или Вильяреал дойдут хоть до полуфинала ЛЕ?
    Могут и до финала дойти, а могут вылететь в 1/4
    А нам то что от этого?
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 19.03.2021 00:20
    0
    BaZia, 19.03.2021 00:14
    Интересно Рома или Вильяреал дойдут хоть до полуфинала ЛЕ?
    Кубок возьмут. Причем оба сразу))
    Какая нам разница, мы проиграли им, как говориться "без шансов"
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.03.2021 00:14
    0
    Интересно Рома или Вильяреал дойдут хоть до полуфинала ЛЕ?
    Ссылка
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