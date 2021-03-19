Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы. Прага и Загреб в игре

Определены все участники четвертьфиналов Лиги Европы 2020/21.
Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне 19 марта в 14:00 по Киеву. Первые матчи 1/4 финала ЛЕ пройдут 8 апреля, ответные – 15 апреля.
Лига Европы 2020/21
Участники 1/4 финала
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Арсенал» (Англия)
- «Рома» (Италия)
- «Вильярреал» (Испания)
- «Гранада» (Испания)
- «Аякс» (Нидерланды)
- «Динамо» Загреб (Хорватия)
- «Славия» Прага (Чехия)
Результаты 1/8 финала
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Источник — Sport.ua
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А нам то что от этого?
Какая нам разница, мы проиграли им, как говориться "без шансов"
А нам то что от этого?
Какая нам разница, мы проиграли им, как говориться "без шансов"
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