Это фиаско. CAS оставил в силе решение УЕФА о техническом поражении Украины

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмененного поединка Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария - Украина, который должен был состояться 17 ноября 2020. Об этом сообщает УАФ.

Вместе с тем, в своем постановлении CAS отметил:

«В материалах конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт (УАФ - ред.) не действовал согласно протоколу, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Никто просто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виновен, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19».

Напомним, что в соответствии с решением КДК УЕФА сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Также напоминаем, что основанием для отмены этого матча стало решение главного врача швейцарского кантона Люцерн, который отправил национальную сборную Украины на карантин, что сделало невозможным выход команды на поле для проведения поединка.