Это фиаско. CAS оставил в силе решение УЕФА о техническом поражении Украины

Мы проиграли апелляцию

  • 19.03.2021 12:52
  • 1532 просмотра
  • 14 комментариев
Это фиаско. CAS оставил в силе решение УЕФА о техническом поражении Украины
© CAS

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмененного поединка Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария - Украина, который должен был состояться 17 ноября 2020. Об этом сообщает УАФ.

Вместе с тем, в своем постановлении CAS отметил:

«В материалах конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт (УАФ - ред.) не действовал согласно протоколу, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Никто просто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виновен, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19».

Напомним, что в соответствии с решением КДК УЕФА сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Также напоминаем, что основанием для отмены этого матча стало решение главного врача швейцарского кантона Люцерн, который отправил национальную сборную Украины на карантин, что сделало невозможным выход команды на поле для проведения поединка.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 19.03.2021 13:09
    0
    Та ни кто и не ожидал другого результата. Все было понятно уже после решения врача, что победитель пары будет решаться в в швейцарских кабинетах
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 19.03.2021 13:08
    0
    Богдан Саженко, 19.03.2021 13:06
    Україна сама в багато чому тут винна ,але це рішення просто сором 7нехай
    їхі так завжди судять і нехай вспомнчять як самі засудили Україну.
    В чому винна? Що приїхала грати!?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 19.03.2021 13:07
    0
    Приїхали грати,кількість гравців є....В ЧОМУ УКРАЇНА ВИННА?!!!!!
    УЄФА МАФІЯ!!!!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 19.03.2021 13:06
    0
    Україна сама в багато чому тут винна ,але це рішення просто сором 7нехай
    їхі так завжди судять і нехай вспомнчять як самі засудили Україну.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 19.03.2021 13:03
    +1
    Ганебні собаки ,Прийде час і Бог сам вас попустить перед Україной
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 19.03.2021 13:03
    +2
    пфффф... Так а ніхто ІНШОГО і не очікував. Це "рішення-вирок" - аналог кримського "недореферендуму", або виборів презяка НА заліссі.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 19.03.2021 13:03
    +1
    В УАФ скажут мы боролись как могли но виновен коронавирус
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.03.2021 13:02
    +2
    Был карантин, команда прилетела на игру, выставила всех кто мог играть без Covid-19, но Швейцария отправила всех на изоляцию и сказала нет ребятки нам эти 3 очка важнее, игры не будет. Логика по Швецарски! Браво!
    Ссылка
    f-play
    online
      f-play, 19.03.2021 13:01
    +5
    Одни швейцарские ублюдки лизнули другим швейцарским ублюдкам ради третьих швейцарских ублюдков.
    Штош.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 19.03.2021 13:01
    +6
    #ПавелкуГеть!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.03.2021 13:01
    +6
    От кантоны!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.03.2021 12:59
    +7
    Аххахаа, случайная жертва Ковида,
    Украина - целенаправленная жертва футбольных чиновников Швейцарии! Сволочи..
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 19.03.2021 12:55
    +5
    Какае-то хрень, а не обьяснение, почему отклонена апелляция.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.03.2021 12:54
    +3
    Павелко конечно же ты и твоя п...до братия должна уйти в отставку, но как он уйдет если он лучший спортивный чиновник президента страны
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.03.2021 12:59
    +7
    Аххахаа, случайная жертва Ковида,
    Украина - целенаправленная жертва футбольных чиновников Швейцарии! Сволочи..
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 19.03.2021 13:01
    +6
    #ПавелкуГеть!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.03.2021 13:01
    +6
    От кантоны!
    Ссылка
    f-play
    online
      f-play, 19.03.2021 13:01
    +5
    Одни швейцарские ублюдки лизнули другим швейцарским ублюдкам ради третьих швейцарских ублюдков.
    Штош.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 19.03.2021 12:55
    +5
    Какае-то хрень, а не обьяснение, почему отклонена апелляция.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.03.2021 12:54
    +3
    Павелко конечно же ты и твоя п...до братия должна уйти в отставку, но как он уйдет если он лучший спортивный чиновник президента страны
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 19.03.2021 13:03
    +2
    пфффф... Так а ніхто ІНШОГО і не очікував. Це "рішення-вирок" - аналог кримського "недореферендуму", або виборів презяка НА заліссі.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.03.2021 13:02
    +2
    Был карантин, команда прилетела на игру, выставила всех кто мог играть без Covid-19, но Швейцария отправила всех на изоляцию и сказала нет ребятки нам эти 3 очка важнее, игры не будет. Логика по Швецарски! Браво!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 19.03.2021 13:03
    +1
    Ганебні собаки ,Прийде час і Бог сам вас попустить перед Україной
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 19.03.2021 13:03
    +1
    В УАФ скажут мы боролись как могли но виновен коронавирус
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 19.03.2021 13:09
    0
    Та ни кто и не ожидал другого результата. Все было понятно уже после решения врача, что победитель пары будет решаться в в швейцарских кабинетах
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 19.03.2021 13:08
    0
    Богдан Саженко, 19.03.2021 13:06
    Україна сама в багато чому тут винна ,але це рішення просто сором 7нехай
    їхі так завжди судять і нехай вспомнчять як самі засудили Україну.
    В чому винна? Що приїхала грати!?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 19.03.2021 13:07
    0
    Приїхали грати,кількість гравців є....В ЧОМУ УКРАЇНА ВИННА?!!!!!
    УЄФА МАФІЯ!!!!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 19.03.2021 13:06
    0
    Україна сама в багато чому тут винна ,але це рішення просто сором 7нехай
    їхі так завжди судять і нехай вспомнчять як самі засудили Україну.
    Ссылка
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