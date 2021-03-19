Яркие пары. Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
Болельщиков ждут яркие пары. В верхней части сетки «Бавария» сразится против «ПСЖ», а «Манчестер Сити» попал на «Боруссию» Д. В нижней половине «Порту» будет играть против «Челси», а «Реал» – против «Ливерпуля».
В четвертьфинале участвуют 8 команд. Ограничений не было, представители одной ассоциации могут играть между собой.
Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Начало игр – в 22:00 по Киеву.
Заодно прошла жеребьевка пар 1/2 финала (27–28 апреля и 4–5 мая) и был определен номинальный хозяин поля в финале (29 мая, Стамбул).
Три команды на этой стадии представляют Англию, две – Германию, по одной – Испанию, Францию, Португалию.
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЧ.
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Четвертьфиналы, 6–7 и 13–14 апреля
- QF1. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия)
- QF2. «Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия)
- QF3. «Бавария» (Германия) – «ПСЖ» (Франция)
- QF4. «Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
Полуфиналы, 27–28 апреля и 4–5 мая
- SF1. Победитель пары 3 – победитель пары 1
- SF2. Победитель пары 4 – победитель пары 2
Финал, 29 мая, Стамбул
- Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Источник — Sport.ua
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Надо финал Ливерпуль - Ман Сити.
А нижняя на их фоне унылое...
Бавария их всех перебьет.
Так что откладывается триумф нефтедолларов.
Пока что, как мне кажется, главный фаворит ЛЧ в любом случае определится в паре Бавария-ПСЖ. Хотя Реал и Челси могут свои коррективы внести...
или МС - Реал
Пока что, как мне кажется, главный фаворит ЛЧ в любом случае определится в паре Бавария-ПСЖ. Хотя Реал и Челси могут свои коррективы внести...
посмотри трансфермаркет, общая стоимость футболистов каждого клуба около миллиарда, так что условия равны, можно сказать.
посмотри трансфермаркет, общая стоимость футболистов каждого клуба около миллиарда, так что условия равны, можно сказать.
неужели французы возьмут реванш....не хотелось бы....очень горю желанием увидеть матч Сити простив немцев
Барса, Бавария, (Если пролезут каким то образом то..) дальше Сити.
или МС - Реал
А нижняя на их фоне унылое...
Надо финал Ливерпуль - Ман Сити.
Пока что, как мне кажется, главный фаворит ЛЧ в любом случае определится в паре Бавария-ПСЖ. Хотя Реал и Челси могут свои коррективы внести...
или МС - Реал
Пока что, как мне кажется, главный фаворит ЛЧ в любом случае определится в паре Бавария-ПСЖ. Хотя Реал и Челси могут свои коррективы внести...
посмотри трансфермаркет, общая стоимость футболистов каждого клуба около миллиарда, так что условия равны, можно сказать.
посмотри трансфермаркет, общая стоимость футболистов каждого клуба около миллиарда, так что условия равны, можно сказать.
неужели французы возьмут реванш....не хотелось бы....очень горю желанием увидеть матч Сити простив немцев
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