Яркие пары. Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Болельщиков ждут яркие пары. В верхней части сетки «Бавария» сразится против «ПСЖ», а «Манчестер Сити» попал на «Боруссию» Д. В нижней половине «Порту» будет играть против «Челси», а «Реал» – против «Ливерпуля».

В четвертьфинале участвуют 8 команд. Ограничений не было, представители одной ассоциации могут играть между собой.

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Начало игр – в 22:00 по Киеву.

Заодно прошла жеребьевка пар 1/2 финала (27–28 апреля и 4–5 мая) и был определен номинальный хозяин поля в финале (29 мая, Стамбул).

Три команды на этой стадии представляют Англию, две – Германию, по одной – Испанию, Францию, Португалию.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЧ.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Четвертьфиналы, 6–7 и 13–14 апреля

QF1. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия) QF2. «Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия)

«Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия) QF3. «Бавария» (Германия) – «ПСЖ» (Франция)

«Бавария» (Германия) – «ПСЖ» (Франция) QF4. «Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

Полуфиналы, 27–28 апреля и 4–5 мая

SF1. Победитель пары 3 – победитель пары 1

Победитель пары 3 – победитель пары 1 SF2. Победитель пары 4 – победитель пары 2

Финал, 29 мая, Стамбул