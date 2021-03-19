Яркие пары. Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

19 марта в Ньоне состоялась жеребьевка решающих стадий ЛЧ

  • 19.03.2021 13:16
  • 16006 просмотров
  • 27 комментариев
Яркие пары. Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
© УЕФА

19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Болельщиков ждут яркие пары. В верхней части сетки «Бавария» сразится против «ПСЖ», а «Манчестер Сити» попал на «Боруссию» Д. В нижней половине «Порту» будет играть против «Челси», а «Реал» – против «Ливерпуля».

В четвертьфинале участвуют 8 команд. Ограничений не было, представители одной ассоциации могут играть между собой.

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Начало игр – в 22:00 по Киеву.

Заодно прошла жеребьевка пар 1/2 финала (27–28 апреля и 4–5 мая) и был определен номинальный хозяин поля в финале (29 мая, Стамбул).

Три команды на этой стадии представляют Англию, две – Германию, по одной – Испанию, Францию, Португалию. 

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЧ.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Четвертьфиналы, 6–7 и 13–14 апреля

  • QF1. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» Дортмунд (Германия)
  • QF2. «Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия)
  • QF3. «Бавария» (Германия) – «ПСЖ» (Франция)
  • QF4. «Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

Полуфиналы, 27–28 апреля и 4–5 мая

  • SF1. Победитель пары 3 – победитель пары 1
  • SF2. Победитель пары 4 – победитель пары 2

Финал, 29 мая, Стамбул

  • Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2 

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 19.03.2021 14:28
    0
    Trasher311987, 19.03.2021 13:31
    Желаю Псж взять лч.
    +
    Ссылка
    RFirmino
    online
      RFirmino, 19.03.2021 14:22
    0
    Для Ливерпуля отличный жребий! Есть возможность поквитаться за финал ЛЧ в Киеве.
    Надо финал Ливерпуль - Ман Сити.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 19.03.2021 14:18
    0
    Бавария — ПСЖ? Зачем так рано?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.03.2021 14:16
    +1
    Стоит отметить, что верхняя сетка во главе с Баварией вся классная.
    А нижняя на их фоне унылое...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.03.2021 14:14
    -1
    Суровый жребий для шейхов!!
    Бавария их всех перебьет.
    Так что откладывается триумф нефтедолларов.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 19.03.2021 14:07
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 19.03.2021 13:53
    Ливерпуль сейчас днищенский, он для Баварии вообще проблемой стать не должен. Да и для Реала каким он был с Аталантой тоже.
    Пока что, как мне кажется, главный фаворит ЛЧ в любом случае определится в паре Бавария-ПСЖ. Хотя Реал и Челси могут свои коррективы внести...
    Ливерпуль есть Ливерпуль и списывать его не надо.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 19.03.2021 14:01
    +2
    Ну такое, пары классные , но хотелось чтобы кто-то из ПСЖ Мюнхен Ман.С были по другую сторону , а там и финал был бы интересным ... Ливер в этом году не впечатляет , Челси с Реалом не по силам тягаться с этой троицей тоже
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 19.03.2021 13:53
    0
    didin87, 19.03.2021 13:25
    почему? финал Бавария - Ливерпуль, например.
    или МС - Реал
    Ливерпуль сейчас днищенский, он для Баварии вообще проблемой стать не должен. Да и для Реала каким он был с Аталантой тоже.
    Пока что, как мне кажется, главный фаворит ЛЧ в любом случае определится в паре Бавария-ПСЖ. Хотя Реал и Челси могут свои коррективы внести...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.03.2021 13:41
    +3
    Может быть такое, что Сити до финала, будет тупо немецкие клубы выбивать... А в финале, встретится с земляками)
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 19.03.2021 13:35
    +3
    Реал - Ливер - это будет очень принципиально, и от того интересней...
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 19.03.2021 13:33
    +1
    MrchMdnss, 19.03.2021 13:30
    английский финал?
    Наиболее вероятный вариант если исходить из жребия полуфинала
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 19.03.2021 13:32
    +1
    MrchMdnss, 19.03.2021 13:31
    может по бюджету надо смотреть?
    по игре нужно смотреть! это футбол
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.03.2021 13:31
    -5
    Желаю Псж взять лч.
    Ссылка
    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 19.03.2021 13:31
    0
    Женя Матийчук, 19.03.2021 13:30
    здесь все кроме Порту и Боруссии толстосумы.
    посмотри трансфермаркет, общая стоимость футболистов каждого клуба около миллиарда, так что условия равны, можно сказать.
    может по бюджету надо смотреть?
    Ссылка
    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 19.03.2021 13:30
    -3
    английский финал?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 19.03.2021 13:30
    0
    Venom, 19.03.2021 13:27
    Реал для Ливерпуля по зубам - очень даже. Боруссия жаль. А битва толстосумов только на руку всем.
    здесь все кроме Порту и Боруссии толстосумы.
    посмотри трансфермаркет, общая стоимость футболистов каждого клуба около миллиарда, так что условия равны, можно сказать.
    Ссылка
    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 19.03.2021 13:29
    0
    garik_trinity, 19.03.2021 13:26
    Реал - Ливерпуль и Бавария - ПСЖ - это бомба
    Левандовски против Мбаппе в битве за ЗМ?
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 19.03.2021 13:29
    0
    Женя Матийчук, 19.03.2021 13:27
    Бавария - ПСЖ ))))))))))
    неужели французы возьмут реванш....не хотелось бы....очень горю желанием увидеть матч Сити простив немцев
    Кого кого а видеть ПСЖ дальше 1/4 нет никакого желания.
    Ссылка
    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 19.03.2021 13:28
    0
    спасибо турку
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 19.03.2021 13:27
    -1
    Реал для Ливерпуля по зубам - очень даже. Боруссия жаль. А битва толстосумов только на руку всем.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 19.03.2021 13:26
    +6
    Реал - Ливерпуль и Бавария - ПСЖ - это бомба
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 19.03.2021 13:25
    +4
    ПСЖ явно не идет с жребием в этом году)))
    Барса, Бавария, (Если пролезут каким то образом то..) дальше Сити.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.03.2021 13:41
    +3
    Может быть такое, что Сити до финала, будет тупо немецкие клубы выбивать... А в финале, встретится с земляками)
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 19.03.2021 13:35
    +3
    Реал - Ливер - это будет очень принципиально, и от того интересней...
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 19.03.2021 14:01
    +2
    Ну такое, пары классные , но хотелось чтобы кто-то из ПСЖ Мюнхен Ман.С были по другую сторону , а там и финал был бы интересным ... Ливер в этом году не впечатляет , Челси с Реалом не по силам тягаться с этой троицей тоже
    Ссылка
    didin87
    online
      didin87, 19.03.2021 13:25
    +2
    Sergii Novykov, 19.03.2021 13:21
    Две ветки очень не равные вышли. Финал скорее всего будет никакой и в одну калитку.
    почему? финал Бавария - Ливерпуль, например.
    или МС - Реал
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.03.2021 14:16
    +1
    Стоит отметить, что верхняя сетка во главе с Баварией вся классная.
    А нижняя на их фоне унылое...
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 19.03.2021 13:33
    +1
    MrchMdnss, 19.03.2021 13:30
    английский финал?
    Наиболее вероятный вариант если исходить из жребия полуфинала
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 19.03.2021 13:32
    +1
    MrchMdnss, 19.03.2021 13:31
    может по бюджету надо смотреть?
    по игре нужно смотреть! это футбол
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 19.03.2021 13:26
    +1
    Антон Кантон, 19.03.2021 13:24
    Бриттам повезло, нет совпадений со своими. Возможны полуфиналы где будет 3 английские клуба или полное фиаско, где с трех не останется никого.
    Склонен думать что в полуфиналах останутся двое, а вот насчет финала хз, может и все пролетят.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 19.03.2021 13:24
    +1
    Бриттам повезло, нет совпадений со своими. Возможны полуфиналы где будет 3 английские клуба или полное фиаско, где с трех не останется никого.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 19.03.2021 14:28
    0
    Trasher311987, 19.03.2021 13:31
    Желаю Псж взять лч.
    +
    Ссылка
    RFirmino
    online
      RFirmino, 19.03.2021 14:22
    0
    Для Ливерпуля отличный жребий! Есть возможность поквитаться за финал ЛЧ в Киеве.
    Надо финал Ливерпуль - Ман Сити.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 19.03.2021 14:18
    0
    Бавария — ПСЖ? Зачем так рано?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 19.03.2021 14:07
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 19.03.2021 13:53
    Ливерпуль сейчас днищенский, он для Баварии вообще проблемой стать не должен. Да и для Реала каким он был с Аталантой тоже.
    Пока что, как мне кажется, главный фаворит ЛЧ в любом случае определится в паре Бавария-ПСЖ. Хотя Реал и Челси могут свои коррективы внести...
    Ливерпуль есть Ливерпуль и списывать его не надо.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 19.03.2021 13:53
    0
    didin87, 19.03.2021 13:25
    почему? финал Бавария - Ливерпуль, например.
    или МС - Реал
    Ливерпуль сейчас днищенский, он для Баварии вообще проблемой стать не должен. Да и для Реала каким он был с Аталантой тоже.
    Пока что, как мне кажется, главный фаворит ЛЧ в любом случае определится в паре Бавария-ПСЖ. Хотя Реал и Челси могут свои коррективы внести...
    Ссылка
    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 19.03.2021 13:31
    0
    Женя Матийчук, 19.03.2021 13:30
    здесь все кроме Порту и Боруссии толстосумы.
    посмотри трансфермаркет, общая стоимость футболистов каждого клуба около миллиарда, так что условия равны, можно сказать.
    может по бюджету надо смотреть?
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 19.03.2021 13:30
    0
    Venom, 19.03.2021 13:27
    Реал для Ливерпуля по зубам - очень даже. Боруссия жаль. А битва толстосумов только на руку всем.
    здесь все кроме Порту и Боруссии толстосумы.
    посмотри трансфермаркет, общая стоимость футболистов каждого клуба около миллиарда, так что условия равны, можно сказать.
    Ссылка
    MrchMdnss
    online
      MrchMdnss, 19.03.2021 13:29
    0
    garik_trinity, 19.03.2021 13:26
    Реал - Ливерпуль и Бавария - ПСЖ - это бомба
    Левандовски против Мбаппе в битве за ЗМ?
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 19.03.2021 13:29
    0
    Женя Матийчук, 19.03.2021 13:27
    Бавария - ПСЖ ))))))))))
    неужели французы возьмут реванш....не хотелось бы....очень горю желанием увидеть матч Сити простив немцев
    Кого кого а видеть ПСЖ дальше 1/4 нет никакого желания.
    Ссылка
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