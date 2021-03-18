Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта в 13:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЧ.

В жеребьевке участвуют 8 команд. Ограничений нет, представители одной ассоциации могут играть между собой.

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Начало игр – в 22:00 по Киеву. Заодно пройдет жеребьевка пар 1/2 финала (27–28 апреля и 4–5 мая) и будет определен номинальный хозяин поля в финале (29 мая, Гданьск).

Три команды на этой стадии представляют Англию, две – Германию, по одной – Испанию, Францию, Португалию.

Лига чемпионов 2020/21

Участники 1/4 финала