Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта в 13:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЧ.
В жеребьевке участвуют 8 команд. Ограничений нет, представители одной ассоциации могут играть между собой.
Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Начало игр – в 22:00 по Киеву. Заодно пройдет жеребьевка пар 1/2 финала (27–28 апреля и 4–5 мая) и будет определен номинальный хозяин поля в финале (29 мая, Гданьск).
Три команды на этой стадии представляют Англию, две – Германию, по одной – Испанию, Францию, Португалию.
Лига чемпионов 2020/21
Участники 1/4 финала
- «Ливерпуль» (Англия)
- «Манчестер Сити» (Англия)
- «Челси» (Англия)
- «Бавария» (Германия)
- «Боруссия» Дортмунд (Германия)
- «Реал» (Испания)
- «ПСЖ» (Франция)
- «Порту» (Португалия)
Источник — Sport.ua
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