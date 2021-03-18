Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

19 марта в 13:00 в Ньоне состоится жеребьевка решающих стадий ЛЧ

  • 18.03.2021 17:53
  • 1895 просмотров
  • 0 комментариев
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Текстовая трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта в 13:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЧ.

В жеребьевке участвуют 8 команд. Ограничений нет, представители одной ассоциации могут играть между собой.

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля. Начало игр – в 22:00 по Киеву. Заодно пройдет жеребьевка пар 1/2 финала (27–28 апреля и 4–5 мая) и будет определен номинальный хозяин поля в финале (29 мая, Гданьск).

Три команды на этой стадии представляют Англию, две – Германию, по одной – Испанию, Францию, Португалию. 

Лига чемпионов 2020/21

Участники 1/4 финала

  • «Ливерпуль» (Англия)
  • «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Челси» (Англия)
  • «Бавария» (Германия)
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия)
  • «Реал» (Испания)
  • «ПСЖ» (Франция)
  • «Порту» (Португалия)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности