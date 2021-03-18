Восемь грандов. Определены все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов 2020/21.

Три команды на этой стадии представляют Англию, две – Германию, по одной – Испанию, Францию, Португалию. А вот три итальянских команды дружно выбыли из турнира.

Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне 19 марта в 13:00 по Киеву. Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля.

Лига чемпионов 2020/21

Участники 1/4 финала

«Ливерпуль» (Англия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Челси» (Англия)

«Бавария» (Германия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Реал» (Испания)

«ПСЖ» (Франция)

«Порту» (Португалия)

Результаты 1/8 финала