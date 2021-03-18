Восемь грандов. Определены все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов 2020/21.
Три команды на этой стадии представляют Англию, две – Германию, по одной – Испанию, Францию, Португалию. А вот три итальянских команды дружно выбыли из турнира.
Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне 19 марта в 13:00 по Киеву. Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля.
Лига чемпионов 2020/21
Участники 1/4 финала
- «Ливерпуль» (Англия)
- «Манчестер Сити» (Англия)
- «Челси» (Англия)
- «Бавария» (Германия)
- «Боруссия» Дортмунд (Германия)
- «Реал» (Испания)
- «ПСЖ» (Франция)
- «Порту» (Португалия)
Результаты 1/8 финала
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Источник — Sport.ua
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Реал - Баварія
ПСЖ - БОРУССІЯ Д.
ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ((((Порту)
Реал - Баварія
ПСЖ - БОРУССІЯ Д.
ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ((((Порту)
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