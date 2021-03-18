Восемь грандов. Определены все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Жеребьевка состоится 19 марта в 13:00 по Киеву

  • 18.03.2021 00:21
  • 2117 просмотров
  • 2 комментария
Восемь грандов. Определены все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов 2020/21.

Три команды на этой стадии представляют Англию, две – Германию, по одной – Испанию, Францию, Португалию. А вот три итальянских команды дружно выбыли из турнира.

Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне 19 марта в 13:00 по Киеву. Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля.

Лига чемпионов 2020/21

Участники 1/4 финала

  • «Ливерпуль» (Англия)
  • «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Челси» (Англия)
  • «Бавария» (Германия)
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия)
  • «Реал» (Испания)
  • «ПСЖ» (Франция)
  • «Порту» (Португалия)

Результаты 1/8 финала

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 18.03.2021 01:32
    0
    Манчестер Сіті (Челсі)) - ПОРТУ
    Реал - Баварія
    ПСЖ - БОРУССІЯ Д.
    ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ((((Порту)
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 18.03.2021 01:21
    -1
    Три команды Англии, две Германии
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 18.03.2021 01:32
    0
    Манчестер Сіті (Челсі)) - ПОРТУ
    Реал - Баварія
    ПСЖ - БОРУССІЯ Д.
    ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ((((Порту)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности