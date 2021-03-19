Александр ДЕНИСОВ: «Арест с эмблемы Металлиста сняли»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил подробности снятия ареста с активов харьковского «Металлиста».
«Сейчас арест сняли с эмблемы. Если Ярославский декларировал возращение «Металлиста», без эмблемы это представляется сложно. Это первый шаг Александра Владиленовича по реинкарнации «Металлиста».
Земля под полями на базе в Высоком на балансе города, другая часть на облсовете, сдавая в аренду частным структурам. Я не могу сказать что это дерибан, но лайт-версия мародерства какая-то присутствует.
Сейчас это нужно собрать и передать громаде Харькова, чтобы развивать инфраструктуру. Можно увидеть в интернете, во что превратилась инфраструктура «Металлиста», - сказал Денисов.
Источник — Футбол 1/2/3
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Шпрот, ты потерялся в своей тупости и убогости
Остались самые тупые - pavelka и fanseka
.б.ан.
Остались самые тупые - pavelka и fanseka
Вместо интеллекта, они ему добавляют колхозности.
Остались самые тупые - pavelka и fanseka
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