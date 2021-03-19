Александр ДЕНИСОВ: «Арест с эмблемы Металлиста сняли»

Известный журналист рассказал новые подробности возрождения легендарного клуба

  • 19.03.2021 20:58
  • 4808 просмотров
  • 60 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Арест с эмблемы Металлиста сняли»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил подробности снятия ареста с активов харьковского «Металлиста».

«Сейчас арест сняли с эмблемы. Если Ярославский декларировал возращение «Металлиста», без эмблемы это представляется сложно. Это первый шаг Александра Владиленовича по реинкарнации «Металлиста».

Земля под полями на базе в Высоком на балансе города, другая часть на облсовете, сдавая в аренду частным структурам. Я не могу сказать что это дерибан, но лайт-версия мародерства какая-то присутствует.

Сейчас это нужно собрать и передать громаде Харькова, чтобы развивать инфраструктуру. Можно увидеть в интернете, во что превратилась инфраструктура «Металлиста», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(26 голосов)

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Комментарии
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 22:21
    0
    Сергей 1, 19.03.2021 22:06
    Да хватит тут про свои нюханья трусов у гостиницы Опера рассказывать. И как тебя анальной девственности лишился в Яготине тоже. Это всем на сайте без интереса Про свои девиации врачам расскажешь
    Яготынь ну не злись ,,не стесняйся своего родного города ,
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 22:06
    0
    MAks7777⚒, 19.03.2021 22:03
    Почему стесняешься яготыня своего где ты живёшь
    Да хватит тут про свои нюханья трусов у гостиницы Опера рассказывать. И как тебя анальной девственности лишился в Яготине тоже. Это всем на сайте без интереса Про свои девиации врачам расскажешь
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 22:03
    +1
    MAks7777⚒, 19.03.2021 22:01
    В центре яготыня да ты живёшь это мы знаем
    Ты о себе, долб...еб, о множественном числе говорить начал Совсем мозги "вылаживать" начал
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 22:03
    -2
    Сергей 1, 19.03.2021 22:02
    Не ну когда такие, как этот пед...к Макс, "вылажуют" свои видео это отлично. Сразу видно уровень образования в Луганде
    Почему стесняешься яготыня своего где ты живёшь
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 22:02
    -2
    Сергей 1, 19.03.2021 22:00
    Ты селюк террихонный, в Донецке тоже как ты не говорят. А дончанин это значит ОРДЛОвец Долб...еб, я родился и всю жизнь живу в Киеве. Причем в центре
    Как там в яготыне дела??локдаун завтра тоже у вас или нет
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 22:02
    -1
    Не ну когда такие, как этот пед...к Макс, "вылажуют" свои видео это отлично. Сразу видно уровень образования в Луганде
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 22:01
    -2
    Сергей 1, 19.03.2021 22:00
    Ты селюк террихонный, в Донецке тоже как ты не говорят. А дончанин это значит ОРДЛОвец Долб...еб, я родился и всю жизнь живу в Киеве. Причем в центре
    В центре яготыня да ты живёшь это мы знаем
    Ссылка
    _ENJOY
    online
      _ENJOY, 19.03.2021 22:01
    -3
    pavelka, 19.03.2021 21:58
    Ты тут всех обвиняешь в том, что у всех болельщиков Динамо по 10 аккаунтов, а у болельщиков колорадов - по одному. Как ты это докажешь, клоун ак228?
    Шпрот, почему ты такой тупой, только честно!?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 22:00
    0
    MAks7777⚒, 19.03.2021 21:56
    Я не киевлянин ,я дончанин ,ну живу где хочу,хорошо что ты даже не киевский как шпрот а яготинский
    Ты селюк террихонный, в Донецке тоже как ты не говорят. А дончанин это значит ОРДЛОвец Долб...еб, я родился и всю жизнь живу в Киеве. Причем в центре
    Ссылка
    _ENJOY
    online
      _ENJOY, 19.03.2021 22:00
    -3
    pavelka, 19.03.2021 21:58
    Ты тут всех обвиняешь в том, что у всех болельщиков Динамо по 10 аккаунтов, а у болельщиков колорадов - по одному. Как ты это докажешь, клоун ак228?
    Тупой Шпрот
    Покажи , где я писал что то подобное
    Шпрот, ты потерялся в своей тупости и убогости
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 21:59
    -2
    Сергей 1, 19.03.2021 21:55
    Одно твое "вылажуй", пид...р, чего стоит Селюк еб...ий
    Яготынь ты не стесняйся яготыня,вон ш.поот в приюте живёт на радужном и не стесняется
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 19.03.2021 21:59
    +1
    MAks7777⚒, 19.03.2021 21:58
    Скоро и этих не будет ,будет год думать какие ники придумать что бы его хотябы 2 минуты никто не узнал
    максимка, сколько раз тебя банили и за что?
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 19.03.2021 21:58
    +1
    _ENJOY, 19.03.2021 21:56
    Ты же тупой Шпрот, сможешь это пояснить и доказать или как обычно , пукнешь в лужу!?
    Ты тут всех обвиняешь в том, что у всех болельщиков Динамо по 10 аккаунтов, а у болельщиков колорадов - по одному. Как ты это докажешь, клоун ак228?
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 21:58
    -3
    _ENJOY, 19.03.2021 21:51
    Убогий Шпрот растерял все свои аккаунты
    Остались самые тупые - pavelka и fanseka
    Скоро и этих не будет ,будет год думать какие ники придумать что бы его хотябы 2 минуты никто не узнал
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 21:56
    -2
    Сергей 1, 19.03.2021 21:55
    Одно твое "вылажуй", пид...р, чего стоит Селюк еб...ий
    Почему стесняешься своего яготыня
    Ссылка
    _ENJOY
    online
      _ENJOY, 19.03.2021 21:56
    -3
    pavelka, 19.03.2021 21:53
    ты больной. Ты же копируешь чужие аккаунты и общаешься с них сам с собой
    Ты же тупой Шпрот, сможешь это пояснить и доказать или как обычно , пукнешь в лужу!?
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 21:56
    -3
    Сергей 1, 19.03.2021 21:53
    Долб...еб, если ты три раза заезжал в Киев, это не значит что ты киевлянин Акцент у тебя - типичный для донбасского полустанка Какой Киев?
    Я не киевлянин ,я дончанин ,ну живу где хочу,хорошо что ты даже не киевский как шпрот а яготинский
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 21:55
    +1
    MAks7777⚒, 19.03.2021 21:53
    Сер.Гей под номером один ,твоё имя всё о тебе говорит,одни замашки п..Тушин..ные мама с папой не зря тебя так назвали прям в точку
    Одно твое "вылажуй", пид...р, чего стоит Селюк еб...ий
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 19.03.2021 21:55
    -2
    Сергей 1, 19.03.2021 21:51
    Пид...р, это ты в паранже ходишь. Стало быть ты и пид...р
    Ты плакал когда фраклина П.. дра отправили в
    .б.ан.
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 19.03.2021 21:53
    +1
    _ENJOY, 19.03.2021 21:51
    Убогий Шпрот растерял все свои аккаунты
    Остались самые тупые - pavelka и fanseka
    ты больной. Ты же копируешь чужие аккаунты и общаешься с них сам с собой
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 19.03.2021 21:17
    +6
    А зачем Денисову очки - слепота у кротов неизлечима!!!!
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 21:30
    +5
    Luisa Spagnoli, 19.03.2021 21:27
    Ну развалили, а теперь создают. Если Ахметов всё купил то не без его ведома создают
    Не смеши меня, сейчас Лохметов даже на Копанку подзабил.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 19.03.2021 21:03
    +5
    Сук...! Я смотрю дениска ты бл...в инсайдера превратился. Смотри хозяин пизд.... даст. Чёрт...
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 21:43
    +4
    Alex Romanov, 19.03.2021 21:40
    Денисов респект! Денисов Шахтёр вперёд!
    Ой и вперед Шахтер, и в зад, и за ще...у
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 21:29
    +3
    MAks7777⚒, 19.03.2021 21:20
    Металлист конечно жалко что развалила курица,лучше бы она вашу помойку развалила дырнамовскую ,А что твой п.. ту шин.ый аккаунт франклин п .. .др отправили на лечение в яготынь твой родной в дурку
    На аве, ты в гареме пид...р?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 21:53
    +2
    MAks7777⚒, 19.03.2021 21:51
    Киев это село не знал
    Долб...еб, если ты три раза заезжал в Киев, это не значит что ты киевлянин Акцент у тебя - типичный для донбасского полустанка Какой Киев?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 21:44
    +2
    pavelka, 19.03.2021 21:37
    беженец ордловский, ты знаешь что такое знаки препинания?
    Какие знаки препинания? Оно тут видео с собой выкладывает. Три слова связать не может акцент селючий, с террихонов.
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 19.03.2021 21:37
    +2
    MAks7777⚒, 19.03.2021 21:21
    Что ш....рот и ...от как дела где аккаунты свои потерял
    беженец ордловский, ты знаешь что такое знаки препинания?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 19.03.2021 21:31
    +2
    Сергей 1, 19.03.2021 21:29
    На аве, ты в гареме пид...р?
    Гюльчатай
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 21:15
    +2
    Донбасский подс...с, твои и развалили Металл
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 19.03.2021 21:14
    +2
    На корове очки уместнее смотрятся.
    Вместо интеллекта, они ему добавляют колхозности.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 22:03
    +1
    MAks7777⚒, 19.03.2021 22:01
    В центре яготыня да ты живёшь это мы знаем
    Ты о себе, долб...еб, о множественном числе говорить начал Совсем мозги "вылаживать" начал
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 19.03.2021 21:59
    +1
    MAks7777⚒, 19.03.2021 21:58
    Скоро и этих не будет ,будет год думать какие ники придумать что бы его хотябы 2 минуты никто не узнал
    максимка, сколько раз тебя банили и за что?
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 19.03.2021 21:58
    +1
    _ENJOY, 19.03.2021 21:56
    Ты же тупой Шпрот, сможешь это пояснить и доказать или как обычно , пукнешь в лужу!?
    Ты тут всех обвиняешь в том, что у всех болельщиков Динамо по 10 аккаунтов, а у болельщиков колорадов - по одному. Как ты это докажешь, клоун ак228?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 21:55
    +1
    MAks7777⚒, 19.03.2021 21:53
    Сер.Гей под номером один ,твоё имя всё о тебе говорит,одни замашки п..Тушин..ные мама с папой не зря тебя так назвали прям в точку
    Одно твое "вылажуй", пид...р, чего стоит Селюк еб...ий
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 19.03.2021 21:53
    +1
    _ENJOY, 19.03.2021 21:51
    Убогий Шпрот растерял все свои аккаунты
    Остались самые тупые - pavelka и fanseka
    ты больной. Ты же копируешь чужие аккаунты и общаешься с них сам с собой
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 19.03.2021 21:50
    +1
    _ENJOY, 19.03.2021 21:48
    Шпрот, ты ублюдок
    ак228, почему ты подобное не пишешь максимке своей? Уважаешь её?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 19.03.2021 21:50
    +1
    MAks7777⚒, 19.03.2021 21:46
    На терконанох есть сёла,,,??? это у вас в яготыне так да Сер.Гей под номером один ,,, Имя у тебя прям в точку про тебя
    Терриконах, долб...еб Конесно есть. Одни полустанки. А в террихонной столице так вообще такие как ты и живут нынче. Это чисто выводы по-твоему видео. Селючий говор
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 19.03.2021 21:46
    +1
    MAks7777⚒, 19.03.2021 21:45
    Говорят ш..рот что ты у всех людей с этих автобусов отстрачил с жеекофани в обе щеки
    Ваш палкин же сам ныл, что автобусы уже ехали в Киев. Или палкин не говорил такого?
    Ссылка
    pavelka
      pavelka, 19.03.2021 21:45
    +1
    Сергей 1, 19.03.2021 21:44
    Какие знаки препинания? Оно тут видео с собой выкладывает. Три слова связать не может акцент селючий, с террихонов.
    Донецкие- это же тупейший и самые ленивые люди
    Ссылка
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