Александр ДЕНИСОВ: «Арест с эмблемы Металлиста сняли»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил подробности снятия ареста с активов харьковского «Металлиста».

«Сейчас арест сняли с эмблемы. Если Ярославский декларировал возращение «Металлиста», без эмблемы это представляется сложно. Это первый шаг Александра Владиленовича по реинкарнации «Металлиста».

Земля под полями на базе в Высоком на балансе города, другая часть на облсовете, сдавая в аренду частным структурам. Я не могу сказать что это дерибан, но лайт-версия мародерства какая-то присутствует.

Сейчас это нужно собрать и передать громаде Харькова, чтобы развивать инфраструктуру. Можно увидеть в интернете, во что превратилась инфраструктура «Металлиста», - сказал Денисов.