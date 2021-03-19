ШОК. Джеррард обвинил игрока Славии в расизме. Защитника избили после матча

Чешский игрок Ондржей Кудела обвинен в расизме в отношении Глена Камара

  • 19.03.2021 06:40
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  • 1 комментарий
ШОК. Джеррард обвинил игрока Славии в расизме. Защитника избили после матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пражская «Славия» вышла в 1/4 финала Лиги Европы, переиграв на выезде в большинстве шотландский «Рейнджерс» (2:0). В середине второго тайма два игрока команды Стивена Джеррарда были удалены с поля. На поле возникла потасовка.

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после матча обвинил защитника чешской команды Ондржея Кудела в расизме в отношении соперника, Глена Камара:

Стивен Джеррард: «Я сильно взбешен. Сложно описать, что я чувствую сейчас, потому что я знаю Глена Камара и доверяю ему на 100%. Это очень обидно, слишком много такого происходит в мировом футболе.

Игрок «Славии» был причиной этого, и затем ситуация обострилась еще больше. К футболистам присоединились болельщики, а расизм растет и усиливается. Что-то надо с этим делать. Это не моя компетенция, но я поддерживаю Глена Камара.

Я на 100% верю в обвинения по расизму. Другие игроки, которые стояли рядом, тоже слышали это. Я готов встать рядом с ним и поддержать. Теперь эта ситуация – в компетенции УЕФА. Надеюсь, что эту историю не будут замалчивать».

После матча на территории стадиона был избит этот самый защитник гостей Ондржей Кудела, о чем сообщили чешские журналисты. Пока что неизвестно, кто именно это сделал.

Из-за скандала игроков «Славия» после игры не пускали в раздевалку, команда долго не могла покинуть стадион «Айброкс». Клуб вызывал полицию в связи с происшествием.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Twitter

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Комментарии
    lehach_08
    online
      lehach_08, 19.03.2021 06:42
    -1
    а стивен до*боеб оказывается.
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