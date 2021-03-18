Глазго Рейнджерс
0 : 2
Славия Прага
18.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Два удаления у Рейнджерс, Аякс и Славия проходят в 1/4 финала Лиги Европы

«Янг Бойз» так и не сумел поразить ворота амстердамского клуба

  • 18.03.2021 23:55
  • 1234 просмотра
  • 4 комментария
Два удаления у Рейнджерс, Аякс и Славия проходят в 1/4 финала Лиги Европы
© ФК Аякс

Состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
 
«Аякс» и во второй раз уверенно обыграл «Янг Бойз», «Славия» на выезде в большинстве разобралась с «Рейнджерс». В середине второго тайма два игрока команды Стивена Джеррарда были удалены с поля.
 
Лига Европы. 1/8 финала, ответные матчи
 
«Рейнджерс» – «Славия»* – 0:2 (первый матч 1:1)
Гол: 0:1 – 14 Олайинка, 0:2 – 74 Станчу.
Удаления: Руф (61), Балогун (73).
 
«Янг Бойз» – «Аякс»* – 0:2 (первый матч 0:3)
Голы: 0:1 – 20 Нерес, 0:2 – 49, пенальти Тадич.

* прошли в 1/4 финала

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 00:47
    0
    savant, 19.03.2021 00:03
    толку от этого мало, Шотландия нас в итоге всё равно обогнала...
    дивись в майбутнє!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.03.2021 00:05
    +3
    Да и пофиг на тот рейтинг, с такими играми пускай теперь доказывают в квалифайраундах профпригодность
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 19.03.2021 00:03
    +4
    Михаил Степанов, 18.03.2021 23:58
    Дякуємо "Славія"!
    толку от этого мало, Шотландия нас в итоге всё равно обогнала...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 18.03.2021 23:58
    +2
    Дякуємо "Славія"!
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 19.03.2021 00:03
    +4
    Михаил Степанов, 18.03.2021 23:58
    Дякуємо "Славія"!
    толку от этого мало, Шотландия нас в итоге всё равно обогнала...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.03.2021 00:05
    +3
    Да и пофиг на тот рейтинг, с такими играми пускай теперь доказывают в квалифайраундах профпригодность
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 18.03.2021 23:58
    +2
    Дякуємо "Славія"!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 00:47
    0
    savant, 19.03.2021 00:03
    толку от этого мало, Шотландия нас в итоге всё равно обогнала...
    дивись в майбутнє!
    Ссылка
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