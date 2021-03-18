Два удаления у Рейнджерс, Аякс и Славия проходят в 1/4 финала Лиги Европы

Состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
«Аякс» и во второй раз уверенно обыграл «Янг Бойз», «Славия» на выезде в большинстве разобралась с «Рейнджерс». В середине второго тайма два игрока команды Стивена Джеррарда были удалены с поля.
Лига Европы. 1/8 финала, ответные матчи
«Рейнджерс» – «Славия»* – 0:2 (первый матч 1:1)
Гол: 0:1 – 14 Олайинка, 0:2 – 74 Станчу.
Удаления: Руф (61), Балогун (73).
«Янг Бойз» – «Аякс»* – 0:2 (первый матч 0:3)
Голы: 0:1 – 20 Нерес, 0:2 – 49, пенальти Тадич.
* прошли в 1/4 финала
Источник — Sport.ua
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