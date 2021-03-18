Два удаления у Рейнджерс, Аякс и Славия проходят в 1/4 финала Лиги Европы

Состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.



«Аякс» и во второй раз уверенно обыграл «Янг Бойз», «Славия» на выезде в большинстве разобралась с «Рейнджерс». В середине второго тайма два игрока команды Стивена Джеррарда были удалены с поля.



Лига Европы. 1/8 финала, ответные матчи



«Рейнджерс» – «Славия»* – 0:2 (первый матч 1:1)

Гол: 0:1 – 14 Олайинка, 0:2 – 74 Станчу.

Удаления: Руф (61), Балогун (73).



«Янг Бойз» – «Аякс»* – 0:2 (первый матч 0:3)

Голы: 0:1 – 20 Нерес, 0:2 – 49, пенальти Тадич.

* прошли в 1/4 финала