Вчера «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде обыграл «Янг Бойз» 2:0 и вышел в четвертьфинал. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Душан Тадич (Аякс).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Аякс).
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Источник — Sport.ua
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