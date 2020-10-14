Победа к празднику над Испанией, фиаско молодежки, у Роналду коронавирус

Главные новости за 13 октября на Sport.ua

  • 14.10.2020 06:59
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Победа к празднику над Испанией, фиаско молодежки, у Роналду коронавирус
© УЕФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 октября.

1A. Сенсация на Олимпийском! Украина с минимальным счетом обыграла Испанию
«Сине-желтые» впервые в истории обыграли «Фурию Роху»

2A. ШЕВЧЕНКО: «Это не чудо, а выполненная работа! Дрались за каждый кусок поля»
Коуч сборной дал пресс-конференциию после сенсационной победы над Испанией

2B. Турнирная таблица. Украина на расстоянии одного очка от лидера
В группе 4 Лиги наций впереди Испания – 7 очков, у Германии и Украины – по 6

3A. Украина – Испания – 1:0. Фурор в Киеве! Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций

3B. ВИДЕО. Бешеная контратака! Цыганков поверг в шок испанцев с паса Ярмоленко
Сборная Украины вышла вперед в матче Лиги наций на 76-й минуте

4A. Евро-2021 без Украины. Молодежная сборная уступила Северной Ирландии
В параллельном поединке сборная Румынии добыла необходимую ей победу над Мальтой

4B. Журналист: «Ротань – великолепное назначение. Впереди испытание Мальтой»
Молодежная сборная Украины лишилась шансов попасть на Евро-2021 U-21

5. Роналду заразился коронавирусом. Игрок может пропустить матч с Динамо
Об этом рассказали в сборной Португалии

6. ВИДЕО. ШЕВЧЕНКО – Миколенко: «Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха»
После серии поражений обстановка в команде напряженная

7. ЦЫГАНЫК: «Некоторых игроков Шевченко больше не вызовет в сборную никогда»
Футбольный журналист рассказал о выводах наставника по итогам двух матчей

8. ФОТО ДНЯ. Как Marca поиздевалась над фамилиями игроков сборной Украины
Высокие стандарты журналистики от испанских коллег

9. По следам Тайсона. Кто еще может покинуть Шахтер в ближайшее время?
Sport.ua изучает ситуацию с контрактами в донецком клубе

10A. ВИДЕО. Макгрегор показал нападение на него дагестанцев из команды Хабиба
Ранее этих кадров не было

10B. Теофимо ЛОПЕС: «Пришло время убрать Ломаченко»
Американский боксер поделился ожиданиями от боя с украинцем

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Источник — Sport.ua

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