ЦЫГАНЫК: «Некоторых игроков Шевченко больше не вызовет в сборную никогда»

Футбольный журналист рассказал о выводах наставника по итогам двух матчей

  • 13.10.2020 03:55
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ЦЫГАНЫК: «Некоторых игроков Шевченко больше не вызовет в сборную никогда»
© УАФ. Андрей Шевченко

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Цыганик LIVE рассказал о подходе Андрея Шевченко к кадровой политике сборной Украины:

«Шевченко настоял на том, чтобы дать возможность сыграть с Францией молодым игрокам. И получил информацию, своего рода как рентген. Где видны все ошибки.

После матча с Францией и всего сбора Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым футболистам. Думаю, по следующим вызовам в сборную вы поймете, кого, скорее всего, больше никогда не будет в лагере национальной команды.

Можете считать это инсайдерской информацией. Фамилии футболистов называть не хочу, и он сам пока не объявляет. Но было понятно, что некоторые игроки не способны помочь национальный сборной. А для молодых игроков это рост и прогресс».

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Источник — Циганик LIVE

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