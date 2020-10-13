ЦЫГАНЫК: «Некоторых игроков Шевченко больше не вызовет в сборную никогда»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Цыганик LIVE рассказал о подходе Андрея Шевченко к кадровой политике сборной Украины:

«Шевченко настоял на том, чтобы дать возможность сыграть с Францией молодым игрокам. И получил информацию, своего рода как рентген. Где видны все ошибки.

После матча с Францией и всего сбора Шевченко пересмотрел свое отношение к некоторым футболистам. Думаю, по следующим вызовам в сборную вы поймете, кого, скорее всего, больше никогда не будет в лагере национальной команды.

Можете считать это инсайдерской информацией. Фамилии футболистов называть не хочу, и он сам пока не объявляет. Но было понятно, что некоторые игроки не способны помочь национальный сборной. А для молодых игроков это рост и прогресс».