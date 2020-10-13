Евро-2021 без Украины. Молодежная сборная уступила Северной Ирландии

13 октября украинская молодежка потерпела поражение от Северной Ирландии U-21 (0:1) в матче отбора Евро-2021 U-21. Команда Руслана Ротаня потеряла все шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы.
Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа 8. 9-й тур.
Северная Ирландия U-21 – Украина U-21 – 1:0
О’Нил, 61
Бансал-Макнолти, 36, Данвуди, 62, О’Нил, 68 – Цитаишвили, 16, Сикан, 29, Русин, 65, Дубинчак, 82, Батагов. 90+3
Северная Ирландия U-21: Хазард – Браун, Тоал, Меррон – Амос, Бойд-Мюнс, Гэлбрейт, Данвуди, Керр – О’Нил (Бонис, 76), Бансал-Макнолти (Маккирнен, 76).
Украина U-21: Трубин – Дубинчак, Сирота, Попов, Скорко – Бондаренко (Чех, 64), Булеца, Батагов – Топалов (Леднев, 68), Сикан (Русин, 64), Цитаишвили (Назаренко, 64).
Арбитр: Барбено Лука (Сан-Марино).
Стадион: «Баллимина Шоуграундс» (Баллимина, Северная Ирландия).
Удары (в створ): 9 (3) – 5 (3)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 1 – 4.
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ U-21-УКРАИНА U-21.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 9°C
Илья Береза, Sport.ua
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І взагалі не розумію тренера Руслава Ротаня.
От навіщо було брати чужу, успішну команду і на ній набиратись досвіду з нуля.
Де ж совість та повага?
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І взагалі не розумію тренера Руслава Ротаня.
От навіщо було брати чужу, успішну команду і на ній набиратись досвіду з нуля.
Де ж совість та повага?
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