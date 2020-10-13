Северная Ирландия U21
1:0
УКРАИНА U21
13.10.2020, FT

Евро-2021 без Украины. Молодежная сборная уступила Северной Ирландии

В параллельном поединке сборная Румынии добыла необходимую ей победу над Мальтой

  • 13.10.2020 21:53
  • 2588 просмотров
  • 16 комментариев
Евро-2021 без Украины. Молодежная сборная уступила Северной Ирландии
© УАФ

13 октября украинская молодежка потерпела поражение от Северной Ирландии U-21 (0:1) в матче отбора Евро-2021 U-21. Команда Руслана Ротаня потеряла все шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа 8. 9-й тур.

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21  1:0

О’Нил, 61

 Бансал-Макнолти, 36, Данвуди, 62,  О’Нил, 68 – Цитаишвили, 16, Сикан, 29, Русин, 65, Дубинчак, 82, Батагов. 90+3

Северная Ирландия U-21: Хазард – Браун, Тоал, Меррон – Амос, Бойд-Мюнс, Гэлбрейт, Данвуди, Керр – О’Нил (Бонис, 76), Бансал-Макнолти (Маккирнен, 76).

Украина U-21: Трубин – Дубинчак, Сирота, Попов, Скорко – Бондаренко (Чех, 64), Булеца, Батагов – Топалов (Леднев, 68), Сикан (Русин, 64), Цитаишвили (Назаренко, 64).

Арбитр: Барбено Лука (Сан-Марино).

Стадион: «Баллимина Шоуграундс» (Баллимина, Северная Ирландия).

Удары (в створ): 9 (3) – 5 (3)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 1 – 4.

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ U-21-УКРАИНА U-21.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 13.10.2020 22:32
    +1
    Позор....
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 13.10.2020 22:32
    +2
    Надо Павелко продлить контракт с Ротанем..чтоб все очередной раз убедились..какое ФФУ дерьмо..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 22:32
    0
    Дать премию лучшего тренера и зарплату как у Маркевича
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 13.10.2020 22:31
    +4
    Ротань получил в ротань, по самое нехочу.
    Ссылка
    ManCity
      ManCity, 13.10.2020 22:22
    +4
    Ось так просерають молодих
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.10.2020 22:17
    +7
    Ротаня лишить гражданства и тренерской лицензии.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 22:08
    +8
    Мені завжди був симпатичний гравець Руслан Ротань.
    -
    І взагалі не розумію тренера Руслава Ротаня.
    От навіщо було брати чужу, успішну команду і на ній набиратись досвіду з нуля.
    Де ж совість та повага?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.10.2020 22:08
    +7
    Позор дикий,Ротаню максимум можно треннировать сборную дровосеков какой нибудь задрыпанной лесопилки
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 13.10.2020 22:03
    0
    Гнати всю Павлюшльондровську банду сраним віником. Бездарі убогі.
    Ссылка
    Евгений Шовкун
      Евгений Шовкун, 13.10.2020 22:02
    +4
    Тренер Кусок г о в н а
    Ссылка
    Tristan
      Tristan, 13.10.2020 22:02
    +6
    Ротань-тупая овца！ Худшее, что есть в современном украинском футболе наряду с,ярмоленко...так разрознить перспективную молодежь...зла не хватает
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 13.10.2020 21:59
    +13
    Команда вротань. Бесполезные куски говна. У Петракова была команда. А вы ее уничтожили, убогие.
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 13.10.2020 21:58
    +13
    kerch30, 13.10.2020 21:55
    Гнилая команда
    Гнилой, отстойный недотренер
    Ссылка
    Andy Siva
    online
      Andy Siva, 13.10.2020 21:58
    +17
    Эта команда год назад взяла золото на ЧМ с Петраковым!
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 13.10.2020 21:56
    +19
    Верните Петракова!!!
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 13.10.2020 21:55
    +5
    Гнилая команда
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 13.10.2020 21:56
    +19
    Верните Петракова!!!
    Ссылка
    Andy Siva
    online
      Andy Siva, 13.10.2020 21:58
    +17
    Эта команда год назад взяла золото на ЧМ с Петраковым!
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 13.10.2020 21:59
    +13
    Команда вротань. Бесполезные куски говна. У Петракова была команда. А вы ее уничтожили, убогие.
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 13.10.2020 21:58
    +13
    kerch30, 13.10.2020 21:55
    Гнилая команда
    Гнилой, отстойный недотренер
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 22:08
    +8
    Мені завжди був симпатичний гравець Руслан Ротань.
    -
    І взагалі не розумію тренера Руслава Ротаня.
    От навіщо було брати чужу, успішну команду і на ній набиратись досвіду з нуля.
    Де ж совість та повага?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.10.2020 22:17
    +7
    Ротаня лишить гражданства и тренерской лицензии.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.10.2020 22:08
    +7
    Позор дикий,Ротаню максимум можно треннировать сборную дровосеков какой нибудь задрыпанной лесопилки
    Ссылка
    Tristan
      Tristan, 13.10.2020 22:02
    +6
    Ротань-тупая овца！ Худшее, что есть в современном украинском футболе наряду с,ярмоленко...так разрознить перспективную молодежь...зла не хватает
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 13.10.2020 21:55
    +5
    Гнилая команда
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 13.10.2020 22:31
    +4
    Ротань получил в ротань, по самое нехочу.
    Ссылка
    ManCity
      ManCity, 13.10.2020 22:22
    +4
    Ось так просерають молодих
    Ссылка
    Евгений Шовкун
      Евгений Шовкун, 13.10.2020 22:02
    +4
    Тренер Кусок г о в н а
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 13.10.2020 22:32
    +2
    Надо Павелко продлить контракт с Ротанем..чтоб все очередной раз убедились..какое ФФУ дерьмо..
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 13.10.2020 22:32
    +1
    Позор....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 22:32
    0
    Дать премию лучшего тренера и зарплату как у Маркевича
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 13.10.2020 22:03
    0
    Гнати всю Павлюшльондровську банду сраним віником. Бездарі убогі.
    Ссылка
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