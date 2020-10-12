Северная Ирландия U21 – Украина U21. Прогноз и анонс на матч

Команда Руслана Ротаня продолжает борьбу за выход на Евро-2021

  • 12.10.2020 19:08
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Северная Ирландия U21 – Украина U21. Прогноз и анонс на матч
© УАФ

Во вторник, 13 октября сборная Украины U-21 в своем восьмом матче в рамках отбора на молодежный Евро-2021 на выезде сыграет с ровесниками из Северной Ирландии. Команда Руслана Ротаня продолжает борьбу за попадание в финальную стадию турнира, и больше не имеет права на ошибку.

В пятницу, 9 октября украинцы дома обыграли прямого конкурента в борьбе за второе место в группе – Румынию. Победа эта получилась неубедительной: с минимальным счетом и благодаря крайне сомнительному пенальти, который реализовал Сергей Булеца. Однако, как говорится, три очка не пахнут.

Тем не менее, даже после этой победы шансы Украины на выход на Евро-2021 остаются призрачными. Подопечным Руслана Ротаня нужно выиграть все три оставшихся матча, но это еще не самая сложная часть задачи.

Также украинцам нужно, чтобы Румыния потеряла очки в своих обеих заключительных матчах. А играть румынам предстоит с аутсайдером группы, Мальтой, и лидером, Данией в последнем туре. Однако к тому моменту Дания, скорее всего, уже решит все свои турнирные задачи и может выйти на матч немотивированной. Поэтому Украина, скорее всего, поплатится за провальное начало нынешнего отборочного турнира.

К слову, матч между Румынией и Мальтой будет проходить параллельно с поединком Северная Ирландия – Украина, и с командой Ротаня может сыграть злую шутку тот факт, что мыслями они могут быть не столько в своем матче, сколько в параллельном.

Есть у нашей молодежки и проблемы с составом. Из-за нехватки вратарей в взрослой сборной Украины в расположение команды Андрея Шевченко отправился основной вратарь молодежки – Дмитрий Ризнык. На замену ему из «Шахтера» приедет Анатолий Трубин, который сдал негативный тест на коронавирус и получил разрешение прервать самоизоляцию.

Турнирное положение сборной Украины близкое к безнадежному, но это не значит, что не нужно цепляться за даже минимальный шанс пробиться на Евро-2021. Поэтому нет никаких сомнений в том, что на матч подопечные Руслана Ротаня выйдут максимально мотивированными.

Букмекеры фаворитом предстоящего матча считают именно Украину. Коэффициент на победу команды Руслана Ротаня – 1,79, на Северную Ирландию – 4,24. Вероятность ничьи – 3,62.

13 октября, вторник

Северная Ирландия U21 - Украина U21
Баллимина. Стадион «Баллимина Сноуграундс». Начало - в 20:00
Арбитр: Лука Барбено (Сан-Марино)
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Источник — Sport.ua

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