Турнирная таблица. Украина на расстоянии одного очка от лидера

После домашней победы над Испанией (1:0) Украина находится на расстоянии одного очка от лидера в своей группе 4 Лиги наций A.

Лидерство удерживает Испания (7 очков), у Украины и Германии на балл меньше (по 6). Группу замыкает сборная Швейцарии, имея в своем активе 2 пункта.

В ноябре пройдут заключительные два тура. Победитель группы выйдет в финал четырех, а аутсайдер покинет Дивизион А.

Лига наций A. Группа 4

3-й тур, 13 октября

Украина – Испания – 1:0

– Испания – 1:0 Германия – Швейцария – 3:3

Турнирная таблица

5-й тур, 14 ноября

Германия – Украина

Швейцария – Испания

6-й тур, 17 ноября