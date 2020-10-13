Турнирная таблица. Украина на расстоянии одного очка от лидера

Лидерство удерживает Испания (7 очков), у Украины и Германии на балл меньше

  • 13.10.2020 23:45
  • 10711 просмотров
  • 24 комментария
Турнирная таблица. Украина на расстоянии одного очка от лидера
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После домашней победы над Испанией (1:0) Украина находится на расстоянии одного очка от лидера в своей группе 4 Лиги наций A.

Лидерство удерживает Испания (7 очков), у Украины и Германии на балл меньше (по 6). Группу замыкает сборная Швейцарии, имея в своем активе 2 пункта.

В ноябре пройдут заключительные два тура. Победитель группы выйдет в финал четырех, а аутсайдер покинет Дивизион А. 

Лига наций A. Группа 4

3-й тур, 13 октября

  • Украина – Испания – 1:0
  • Германия – Швейцария – 3:3

Турнирная таблица

5-й тур, 14 ноября

  • Германия – Украина
  • Швейцария – Испания

6-й тур, 17 ноября

  • Швейцария – Украина
  • Испания – Германия
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Источник — Sport.ua

(71 голос)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 14.10.2020 00:13
    -2
    Швейцария должна отобрать очки у испанцев, чтоб нас опередить. В противном случае мы можем им и проиграть. А если вжарить немцев на выезде???
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 14.10.2020 00:13
    0
    Если говорить по-честному, при оптимальных составах Германия слабейшая команда в этой группе, так что ещё поборемся, как бы Лёв свои слова не проглотил в ответке
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 00:11
    +1
    Та смотрели уже...
    Теперь главная игра для нас - которая без нас.
    И это Швейцария - Испания. Вот пусть там фурия и феерит.
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 14.10.2020 00:11
    +2
    Йожефович. Ви помилились в коментарі. А шанс завжди є. Дякую збірній особливо Шевченко і вітаю всіх вболівальників України з перемогою
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 14.10.2020 00:10
    +1
    Трансфермаркет обязательно должен поднять стоимоть игроков украинской сборной анализируя группу и сравнии в стоимостью их сборной
    Ссылка
    Illya Mandebura
      Illya Mandebura, 14.10.2020 00:08
    +2
    ZnatokFootbola, 14.10.2020 00:03
    Ахаха... чем?))
    Играй в бей-беги и о чудо, мы забили гол.
    Против всех команд играем вторым номером. Отбираем мяч на своей половине поля и тащим, а вернее делаем забросы на одно-двух игроков.
    Игра на отбой. Уровень ДЮСШ.
    Дурне.
    "Footbol" - оце ти канєшно мовознавець 😂😂😂
    Ссылка
    Олександр Ковальчук
      Олександр Ковальчук, 14.10.2020 00:07
    +2
    Україна обіграла Іспанію. Є речв, які за гроші не купити. Для всього іншого є Мастеркард. ))
    Вітаю всіх справжніх фанів. Це просто свято. Не говоримо зараз за гру. Говоримо за результат.
    Дякуємо Тренеру в Команді.
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 14.10.2020 00:06
    +1
    maverik, 13.10.2020 23:56
    Фати где ты ??? Фати ???
    Він загубився)))Як Йожик в тумані)))
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 14.10.2020 00:05
    +2
    З команд, що вийшли з дивізіону В, тільки наша команда має перемоги в активі та відповідно не останнє місце. Залишитись в А дивизіоні дорогого коштує, переписуємо історію як в негативі, добре що в товарняках, так і в позитиві в офіційних матчах.
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 14.10.2020 00:04
    +4
    salamanka1982, 13.10.2020 23:51
    Дятли. Одмучились і не дали грати профі. Поки контролю мяча не буде на хєр позориттсь???3
    Дятел, твоя фамилия.
    Ссылка
    ZnatokFootbola
      ZnatokFootbola, 14.10.2020 00:03
    -5
    OKs100, 13.10.2020 23:48
    Украина должна выигрывать эту группу.
    Ахаха... чем?))
    Играй в бей-беги и о чудо, мы забили гол.
    Против всех команд играем вторым номером. Отбираем мяч на своей половине поля и тащим, а вернее делаем забросы на одно-двух игроков.
    Игра на отбой. Уровень ДЮСШ.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 14.10.2020 00:01
    -5
    Надо признать, что сегодня просто повезло. Причем вдвойне. Испанцы каким то образом почти всегда драли нам жопу, причем с крупным счетом, а тут Победа!
    Украина конечно же должна быть на первом месте, но не с такой же игрой! Вернитесь на Землю.
    13 число оказалось не счастливым для испанцев.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 13.10.2020 23:59
    +2
    Плохо что не осталось домашних игр. Хорошо что перед Швейцарией приличный запас. Плохо что не осталось домашних игр. Думаю, все же 3-е место как раз и останется.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 13.10.2020 23:58
    +4
    Пламенный привет Ёжику Сабо. Когда он сказал, что у нас ни одного шанса, а вздохнул с облегчением и написал, что этот "пророк" еще ни разу не обляпался со своими пророчествами.
    Ёжик, ку-ку.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 23:57
    +3
    salamanka1982, 13.10.2020 23:51
    Дятли. Одмучились і не дали грати профі. Поки контролю мяча не буде на хєр позориттсь???3
    накуй сходи, мо полегшає
    Ссылка
    Illya Mandebura
      Illya Mandebura, 13.10.2020 23:56
    +10
    salamanka1982, 13.10.2020 23:51
    Дятли. Одмучились і не дали грати профі. Поки контролю мяча не буде на хєр позориттсь???3
    Дятел , мы выиграли у Испании. Свои претензии засунь куда подальше. Теперь есть шанс теоретически выиграть группу , а это ВАЖНО с точки зрения отбора на ЧМ
    Ссылка
    maverik
      maverik, 13.10.2020 23:56
    +2
    Фати где ты ??? Фати ???
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 13.10.2020 23:55
    +4
    нормально уже не вылетим в дивизионВ
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 13.10.2020 23:55
    +17
    salamanka1982, 13.10.2020 23:51
    Дятли. Одмучились і не дали грати профі. Поки контролю мяча не буде на хєр позориттсь???3
    Результат гри - це цифри на табло. Кожен тренер підбирає тактику під можливості команди. А мудаки на дивані умнічають, правда вони не тренери і футбол тільки по тєлєку бачили.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 13.10.2020 23:51
    -42
    Дятли. Одмучились і не дали грати профі. Поки контролю мяча не буде на хєр позориттсь???3
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 13.10.2020 23:55
    +17
    salamanka1982, 13.10.2020 23:51
    Дятли. Одмучились і не дали грати профі. Поки контролю мяча не буде на хєр позориттсь???3
    Результат гри - це цифри на табло. Кожен тренер підбирає тактику під можливості команди. А мудаки на дивані умнічають, правда вони не тренери і футбол тільки по тєлєку бачили.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 13.10.2020 23:48
    +17
    Украина должна выигрывать эту группу.
    Ссылка
    Dmitry Polishchuk
    online
      Dmitry Polishchuk, 13.10.2020 23:49
    +11
    Боги. Просто боги...Шева гросс. Жертвует фигурами, потом шах и мат!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 23:48
    +11
    швейцарці дарма сьогодні жопи рвали, все одно по суті майже нічого не отримали
    Ссылка
    Illya Mandebura
      Illya Mandebura, 13.10.2020 23:56
    +10
    salamanka1982, 13.10.2020 23:51
    Дятли. Одмучились і не дали грати профі. Поки контролю мяча не буде на хєр позориттсь???3
    Дятел , мы выиграли у Испании. Свои претензии засунь куда подальше. Теперь есть шанс теоретически выиграть группу , а это ВАЖНО с точки зрения отбора на ЧМ
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 13.10.2020 23:49
    +8
    Україна повинна бути на першому місці !
    Ссылка
    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 14.10.2020 00:04
    +4
    salamanka1982, 13.10.2020 23:51
    Дятли. Одмучились і не дали грати профі. Поки контролю мяча не буде на хєр позориттсь???3
    Дятел, твоя фамилия.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 13.10.2020 23:58
    +4
    Пламенный привет Ёжику Сабо. Когда он сказал, что у нас ни одного шанса, а вздохнул с облегчением и написал, что этот "пророк" еще ни разу не обляпался со своими пророчествами.
    Ёжик, ку-ку.
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 13.10.2020 23:55
    +4
    нормально уже не вылетим в дивизионВ
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.10.2020 23:57
    +3
    salamanka1982, 13.10.2020 23:51
    Дятли. Одмучились і не дали грати профі. Поки контролю мяча не буде на хєр позориттсь???3
    накуй сходи, мо полегшає
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 14.10.2020 00:11
    +2
    Йожефович. Ви помилились в коментарі. А шанс завжди є. Дякую збірній особливо Шевченко і вітаю всіх вболівальників України з перемогою
    Ссылка
    Illya Mandebura
      Illya Mandebura, 14.10.2020 00:08
    +2
    ZnatokFootbola, 14.10.2020 00:03
    Ахаха... чем?))
    Играй в бей-беги и о чудо, мы забили гол.
    Против всех команд играем вторым номером. Отбираем мяч на своей половине поля и тащим, а вернее делаем забросы на одно-двух игроков.
    Игра на отбой. Уровень ДЮСШ.
    Дурне.
    "Footbol" - оце ти канєшно мовознавець 😂😂😂
    Ссылка
    Олександр Ковальчук
      Олександр Ковальчук, 14.10.2020 00:07
    +2
    Україна обіграла Іспанію. Є речв, які за гроші не купити. Для всього іншого є Мастеркард. ))
    Вітаю всіх справжніх фанів. Це просто свято. Не говоримо зараз за гру. Говоримо за результат.
    Дякуємо Тренеру в Команді.
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 14.10.2020 00:05
    +2
    З команд, що вийшли з дивізіону В, тільки наша команда має перемоги в активі та відповідно не останнє місце. Залишитись в А дивизіоні дорогого коштує, переписуємо історію як в негативі, добре що в товарняках, так і в позитиві в офіційних матчах.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 13.10.2020 23:59
    +2
    Плохо что не осталось домашних игр. Хорошо что перед Швейцарией приличный запас. Плохо что не осталось домашних игр. Думаю, все же 3-е место как раз и останется.
    Ссылка
    maverik
      maverik, 13.10.2020 23:56
    +2
    Фати где ты ??? Фати ???
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 14.10.2020 00:11
    +1
    Та смотрели уже...
    Теперь главная игра для нас - которая без нас.
    И это Швейцария - Испания. Вот пусть там фурия и феерит.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 14.10.2020 00:10
    +1
    Трансфермаркет обязательно должен поднять стоимоть игроков украинской сборной анализируя группу и сравнии в стоимостью их сборной
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 14.10.2020 00:06
    +1
    maverik, 13.10.2020 23:56
    Фати где ты ??? Фати ???
    Він загубився)))Як Йожик в тумані)))
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 14.10.2020 00:13
    0
    Если говорить по-честному, при оптимальных составах Германия слабейшая команда в этой группе, так что ещё поборемся, как бы Лёв свои слова не проглотил в ответке
    Ссылка
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