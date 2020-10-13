Турнирная таблица. Украина на расстоянии одного очка от лидера

После домашней победы над Испанией (1:0) Украина находится на расстоянии одного очка от лидера в своей группе 4 Лиги наций A.
Лидерство удерживает Испания (7 очков), у Украины и Германии на балл меньше (по 6). Группу замыкает сборная Швейцарии, имея в своем активе 2 пункта.
В ноябре пройдут заключительные два тура. Победитель группы выйдет в финал четырех, а аутсайдер покинет Дивизион А.
Лига наций A. Группа 4
3-й тур, 13 октября
- Украина – Испания – 1:0
- Германия – Швейцария – 3:3
Турнирная таблица
5-й тур, 14 ноября
- Германия – Украина
- Швейцария – Испания
6-й тур, 17 ноября
- Швейцария – Украина
- Испания – Германия
Источник — Sport.ua
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Теперь главная игра для нас - которая без нас.
И это Швейцария - Испания. Вот пусть там фурия и феерит.
Играй в бей-беги и о чудо, мы забили гол.
Против всех команд играем вторым номером. Отбираем мяч на своей половине поля и тащим, а вернее делаем забросы на одно-двух игроков.
Игра на отбой. Уровень ДЮСШ.
"Footbol" - оце ти канєшно мовознавець 😂😂😂
Вітаю всіх справжніх фанів. Це просто свято. Не говоримо зараз за гру. Говоримо за результат.
Дякуємо Тренеру в Команді.
Играй в бей-беги и о чудо, мы забили гол.
Против всех команд играем вторым номером. Отбираем мяч на своей половине поля и тащим, а вернее делаем забросы на одно-двух игроков.
Игра на отбой. Уровень ДЮСШ.
Украина конечно же должна быть на первом месте, но не с такой же игрой! Вернитесь на Землю.
13 число оказалось не счастливым для испанцев.
Ёжик, ку-ку.
Ёжик, ку-ку.
Играй в бей-беги и о чудо, мы забили гол.
Против всех команд играем вторым номером. Отбираем мяч на своей половине поля и тащим, а вернее делаем забросы на одно-двух игроков.
Игра на отбой. Уровень ДЮСШ.
"Footbol" - оце ти канєшно мовознавець 😂😂😂
Вітаю всіх справжніх фанів. Це просто свято. Не говоримо зараз за гру. Говоримо за результат.
Дякуємо Тренеру в Команді.
Теперь главная игра для нас - которая без нас.
И это Швейцария - Испания. Вот пусть там фурия и феерит.
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