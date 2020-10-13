По следам Тайсона. Кто еще может покинуть Шахтер в ближайшее время?

Sport.ua изучает ситуацию с контрактами в донецком клубе

  • 13.10.2020 16:54
  • 4898 просмотров
  • 20 комментариев
По следам Тайсона. Кто еще может покинуть Шахтер в ближайшее время?
© ФК Шахтер. Тайсон

На днях в украинском футболе громыхнуло – многолетний лидер «Шахтера» Тайсон в интервью бразильской прессе четко и ясно дал понять: он покинет клуб летом 2021 года, когда подойдет к завершению срок действия его контракта. Нет, Америку этими словами бразилец не открыл. О желании Тайсона вернуться в родной для него «Интернасьонал» говорилось и ранее, однако столь категоричного и развернутого ответа «по теме» от самого игрока еще не было.

Интересно и другое: Тайсон признался, что в «Шахтере» предложили ему подумать над продлением сотрудничества. Поговаривают, что «горняки» готовы даже улучшить нынешние, и без того весьма «сахарные», условия, чтобы только сберечь опытного бразильца еще на пару сезонов. Но, по-видимому, на этот раз футболист все-таки твердо настроился на возвращение в Бразилию. Там над ним уже в открытую смеются болельщики «Интернасьонала», которым Тайсон обещает вернуться не первый год, а затем раз за разом продлевает контракты с «Шахтером». Если и после таких интервью вингер решит остаться в Украине, то рискует и вовсе быть, как это говорят в дипломатических кругах, нерукопожатным.

Впрочем, Тайсон далеко не единственный футболист, который может покинуть «Шахтер» в ближайшие пару трансферных окон. Все дело в том, что пока главный оппонент «горняков» киевское «Динамо» старательно переподписывало контракты с лидерами (новые соглашения получили Миколенко, Шапаренко, Тымчик, Попов, Сирота, Супряга и Андриевский), дончане по-прежнему не решили целый ряд аналогичных вопросов. Уже сейчас «Шахтер» потенциально рискует лишиться сразу восьми игроков, чьи трудовые соглашения истекают менее чем через год…

Андрей ПЯТОВ, 36 лет

Играет за «Шахтер» с 2007 года
Провел 463 матча за «горняков»
Контракт истекает 31 декабря 2020 года (здесь и далее – данные Transfermarkt)

Ближайший кадровый вопрос, который предстоит решить руководству «Шахтера» - это дальнейшие перспективы в клубе опытного вратаря Андрея Пятова. Действующий контракт голкипера с «горняками» рассчитан до конца нынешнего года, но объективно иного варианта, кроме заключения нового соглашения, в этой ситуации вряд ли стоит ожидать. Во-первых, в «Шахтере», несмотря на всю веру в Трубина, пока так и не подготовили хоть сколько-нибудь равноценную замену для 36-летнего ветерана, а потому прощаться с ним, да еще и посредине сезона, будет непозволительной роскошью. Во-вторых, сам Пятов сейчас вряд ли найдет где-то лучшие условия для работы, нежели в стане «Шахтера», где он без малого находится уже почти 14 лет.

ТАЙСОН, 32 года

Играет за «Шахтер» с 2013 года
Провел 281 матч за «горняков» (53 гола, 78 ассистов)
Контракт истекает 30 июня 2021 года

О Тайсоне мы уже говорили в превью, а потому не будем сейчас повторяться. Важность этого футболиста для нынешнего «Шахтера» крайне тяжело переоценить, даже несмотря на, казалось бы, подоспевшую молодую поросль в лице Манора Соломона. Израильтянин пока не готов выдавать на стабильно высоком уровне несколько матчей кряду, а потому «горняки» в атаке все еще очень зависимы от Тайсона. Но неприятнее всего в данной ситуации будет тот факт, что опытный бразилец уйдет из клуба свободным агентом, хотя еще летом минувшего года у «Шахтера» были конкретные предложения по Тайсону на сумму, приближенную к 20 миллионам евро… Получив такие деньги, дончане вполне могли бы реинвестировать их в условного Тете, а не изыскивать резервы в клубном бюджете, к чему, вероятно, придется прибегать в дальнейшем.

Николай МАТВИЕНКО, 24 года

Играет за «Шахтер» с 2017 года
Провел 85 матчей за «горняков» (4 гола, 3 ассиста)
Контракт истекает 30 июня 2021 года

Николай Матвиенко, являющийся воспитанником академии «Шахтера», в первой команде «горняков», по сути, призван был восполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Ярослава Ракицкого. Нельзя сказать, что молодому беку блестяще удалось справиться с этой задачей, ведь ошибок от Матвиенко за последнее время было немало, однако сейчас именно Николай является одним из наиболее перспективных центральных защитников с украинским паспортом. Это вдвойне ценно для «Шахтера» в аспекте лимита на легионеров, а потому понять логику руководства клуба, которое отказывалось вести переговоры о переходе Матвиенко, можно. Другое дело, что, так и не согласовав продажу защитника, «горняки» все еще не договорились с ним о новом контракте. Уход такого футболиста, как Матвиенко, свободным агентом следующим летом будет, безусловно, серьезным ударом по «Шахтеру», причем не только кадровым, но и имиджевым.

Максим МАЛЫШЕВ, 27 лет

Играет за «Шахтер» с 2015 года
Провел 77 матчей за «горняков» (7 голов, 1 ассист)
Контракт истекает 30 июня 2021 года

Когда-то специалисты вполне обоснованно называли Малышева прямым преемником в основе «горняков» для Тараса Степаненко. Начинал Максим в стане «Шахтера» действительно неплохо: жесткий и неуступчивый опорный хавбек не только не давал разгуляться нападающим соперника, но и за счет хорошего ощущения партнеров и взаимодействия с ними находил пути для качественного развития атак своей команды. Однако на пути к светлому будущему Малышева в «Шахтере» внезапно стали травмы. В последнее время Максим едва ли не главный постоялец клубного лазарета «горняков», а большинство болельщиков уже, наверное, и забыли о том, что этот футболист числится на контракте в стане «оранжево-черных». Летом следующего года контракт Малышева истекает и, возможно, в данной ситуации сторонам не следует обсуждать его продление: «Шахтер», похоже, может получить второго Виценца в составе, а вот для Малышева вероятный уход из стана «горняков» может послужить поводом для перезагрузки карьеры в другом месте, как это ранее случилось, например, с Чигринским.

Сергей БОЛБАТ, 27 лет

Играет за «Шахтер» с 2015 года
Провел 56 матчей за «горняков» (3 гола, 6 ассистов)
Контракт истекает 30 июня 2021 года

У Сергея Болбата, наверное, не было бы никаких перспектив в первой команде «Шахтера», если бы наставником «горняков» остался Мирча Луческу. Шанс этому игроку в стане «оранжево-черных» предоставил Паулу Фонсека, эксперимент которого с переводом Болбата на правый фланг обороны, продолжается, по сути, и по сей день. В средней линии Сергею сложно выигрывать конкуренцию не только у Тайсона или Марлоса, но и даже у куда более молодых и неопытных Соломона и Тете, а потому позиция фулбека – определенное спасение для Болбата в «Шахтере». Другое дело, что полноценно перепрофилироваться украинец так и не смог. В его игре заметен явный крен в сторону атаки, а вот защитные навыки особому прогрессу не поддаются. Да, можно говорить, что Болбат уже выиграл конкуренцию у Бутко за место резервиста для Додо, но важно понимать, каковы амбиции игрока на будущее, и взгляд самого «Шахтера» на эту ситуацию. Если нынешнее положение вещей устраивает все стороны, то вполне вероятно, что ближе к окончанию контракта он без особых проблем извне будет продлен.

Виктор КОВАЛЕНКО, 24 года

Играет за «Шахтер» с 2015 года
Провел 192 матча за «горняков» (30 голов, 12 ассистов)
Контракт истекает 30 июня 2021 года

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу в свое время называл Виктора Коваленко ключевым футболистом для сборной Украины на будущее. Затем румынский коуч критиковал Паулу Фонсеку за якобы «убийство карьеры Коваленко», но на самом деле при португальце Виктор явственно прогрессировал, чего пока нельзя однозначно сказать о периоде работы под руководством Луиша Каштру. Несколько последних трансферных окон Коваленко в различных СМИ активно сватали то в Италию (поговаривают, что Фонсека не прочь был вновь поработать с Виктором в «Роме»), то в Турцию, но оказалось, что подобная информация не имеет по собой прочной почвы, ведь основывалась якобы на окончании контракта хавбека с «Шахтером» в июне 2020 года. Впоследствии стало известно, что трудовое соглашение Коваленко с «горняками» истекает в июне 2021 года, и клуб вроде как работает над его пролонгацией, но с тех пор никаких результатов так и не было достигнуто. Возможно, ныне Коваленко и не является краеугольным камнем в тактических и кадровых построениях донецкой команды, но его уход свободным агентом вновь-таки, как минимум с имиджевой стороны, будет иметь негативные последствия для «Шахтера».

Вячеслав ЧУРКО, 27 лет

Находится в клубной системе с 2007 года
Не провел ни единого матча за первую команду «горняков»
Контракт истекает 30 июня 2021 года

В это сложно поверить, но некогда почитавшийся очень талантливым атакующий полузащитник Вячеслав Чурко, все еще находится на контракте в «Шахтере». Последние три года он провел в аренде в «Мариуполе», но этой осенью вернулся в стан «горняков», и даже был внесен в заявку на сезон для участия в УПЛ и Кубке Украины. Очевидно, что в ближайшее трансферное окно «Шахтер» будет искать для Чурко новый клуб, а если это не удастся, то не исключено, что сотрудничество дончан и Вячеслава по взаимной договоренности может быть закончено даже задолго до официального истечения прописанных ранее сроков…

ДЕНТИНЬО, 31 год

Играет за «Шахтер» с 2011 года
Провел 169 матчей за «горняков» (24 гола, 13 ассистов)
Контракт истекает 30 июня 2021 года

Когда-то сам Король футбола Пеле предрекал Дентиньо великое будущее, однако в итоге поезд этого игрока на какой-то из станций сошел на другие рельсы… В 2013 году руководство «Шахтера» пыталось дать карьере Дентиньо толчок, отправляя его в аренду в «Бешикташ», но к ожидаемым результатам это не привело. В 2016-м «горняки» продлили контракт с бразильцем еще на пять лет, но то решение было вызвано, очевидно, опасением за кадровую ситуацию, ведь «Шахтер» после начала войны на Донбассе несколько лет не тратился на приобретение новичков. В 31 год Дентиньо по-прежнему является глубоким резервистом команды Луиша Каштру, а потому объективно уже в следующем июле (в идеале – даже раньше, чтобы выручить хоть какие-то средства с продажи) с этим бразильцем «Шахтеру» предстоит попрощаться. Другой вопрос, что самого Дентиньо и его семью все целиком и полностью устраивает в Киеве, а для «горняков» он является ценным в другой роли – опытный бразилец обладает покладистым характером и добрым нравом, что позволяет ему легко брать шефство над молодыми соотечественниками-новобранцами, помогая тем как можно скорее адаптироваться к Украине. В этой связи будет неудивительно, если «Шахтер» и Дентиньо согласуют пролонгацию сотрудничества еще как минимум на пару-тройку сезонов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 17:55
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 17:48
    Та воно то так, просто без виходу у євровесну Ахметов вже зимою почне підшукувати заміну португальцю. Ключовим при таких розкладах як не банально буде матч проти Динамо.
    не очень легко найти хорошего португало-говорящего тренера. пока что у Шахтёра главными тренерами были только те кто хорошо знает португальский. есть основания думать что у Каштру повышен лимит доверия к себе от руководства, иначе последним придётся искать гл. тренера из очень узкого круга вариантов на этот пост.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 17:50
    +1
    От не знаю, що Шахтар робитиме без Дентіньйо, а ще більше без Чурко (взагалі хто це, і до чого його взагалі згадувати в цьому списку?).
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 17:48
    +2
    Еvg Boyko, 13.10.2020 17:29
    тебе не кажется что выход в евровесну будет успехом, а не просто показателем квалификации тренером?
    Та воно то так, просто без виходу у євровесну Ахметов вже зимою почне підшукувати заміну португальцю. Ключовим при таких розкладах як не банально буде матч проти Динамо.
    Ссылка
    Vitaliy Moroz
      Vitaliy Moroz, 13.10.2020 17:45
    +2
    И даже если уйдут ничего страшного нет. Все эти игроки , кроме двух практически не попадают в основу. Тайсон этот год очень редко играл на хорошем уровне, в основном ходил и бил себя по голове за неточные передачи, так что нечего делать трагедии и сеять панику! Зато прийдет время Соломона, Тете, Додо и др.!!!
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 17:44
    0
    Віталій Яценко, 13.10.2020 17:37
    Дійсно цікава історія. Але Шахта вже почала готувати заміну Коваленко і Матвієнко. Вони, скоріше за все, можуть піти вільними агентами. І це дійсно іміджевий удар. Все ж Матвієнко зараз лідер оборони. І нього, можливо, образа через те, що його не продали в Арсенал. Не кожного дня такі пропозиції надходять. Та й про гру агентів треба не забувати.
    никуда Матвиенко не уйдёт, Коваленко тоже. стоит понимать что это не динамо, украинское гражданство у Шахтёра на вес золота, так что никуда они не уйдут.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 13.10.2020 17:37
    -1
    Дійсно цікава історія. Але Шахта вже почала готувати заміну Коваленко і Матвієнко. Вони, скоріше за все, можуть піти вільними агентами. І це дійсно іміджевий удар. Все ж Матвієнко зараз лідер оборони. І нього, можливо, образа через те, що його не продали в Арсенал. Не кожного дня такі пропозиції надходять. Та й про гру агентів треба не забувати.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 17:34
    0
    Еvg Boyko, 13.10.2020 17:32
    авка зачёт, только рассмотрел её
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 17:32
    0
    Maks7777, 13.10.2020 17:16
    Собака тогда тебе дешифратор не поможет.ты же слобоумный пёс
    авка зачёт, только рассмотрел её
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 17:29
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 17:20
    З такою грою, перший кандидат хто може залишити Шахтар - Це Каштру... Можливо я помиляюся, але португалець має ще час до літа, щоб довести свою профпридатність (вихід у євровесну як мінімум та непрограш Динамо).
    тебе не кажется что выход в евровесну будет успехом, а не просто показателем квалификации тренером?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.10.2020 17:26
    -1
    чурко с 2ОО7 г и О.О матчей, а вы еще про дк говорите и его "звезд"
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 17:20
    +3
    З такою грою, перший кандидат хто може залишити Шахтар - Це Каштру... Можливо я помиляюся, але португалець має ще час до літа, щоб довести свою профпридатність (вихід у євровесну як мінімум та непрограш Динамо).
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 17:16
    -6
    JV, 13.10.2020 17:12
    максимка оно же "король всея петухов донбасса" - я твой бред не читаю и все твои и вафлюка аккаунты дружно ставлю в игнор
    Собака тогда тебе дешифратор не поможет.ты же слобоумный пёс
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 13.10.2020 17:13
    +1
    Все кроме Тайсона это балласт! Зачем их продлевать? Лучше тогда молодым дать шанс!
    Ссылка
    JV
      JV, 13.10.2020 17:12
    0
    максимка оно же "король всея петухов донбасса" - я твой бред не читаю и все твои и вафлюка аккаунты дружно ставлю в игнор
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 17:09
    -6
    JV, 13.10.2020 17:05
    Дайте дешифратор чтобы понять что этот "петушинный король" тут написал
    Статью читай для начала ,а потом лай собака
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 17:09
    -6
    JV, 13.10.2020 17:05
    Дайте дешифратор чтобы понять что этот "петушинный король" тут написал
    Собака как там контракты с лидерами динамо сынком и сироткой подписали
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 13.10.2020 17:09
    +1
    Шахтер доплатил бы, если-бы их кто-то забрал. Статья
    Бред!
    Ссылка
    JV
      JV, 13.10.2020 17:05
    +3
    Maks7777, 13.10.2020 17:03
    Все дело в том, что пока главный оппонент «горняков» киевское «Динамо» старательно переподписывало контракты с лидерами (новые соглашения получили Миколенко, Шапаренко, Тымчик, Попов, Сирота, Супряга и Андриевский Андриевский, ты́мчик ,суппряяга,сиротка и сынок- миколеенко ЛиДЕРЫ
    Дайте дешифратор чтобы понять что этот "петушинный король" тут написал
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 17:03
    -7
    Все дело в том, что пока главный оппонент «горняков» киевское «Динамо» старательно переподписывало контракты с лидерами (новые соглашения получили Миколенко, Шапаренко, Тымчик, Попов, Сирота, Супряга и Андриевский Андриевский, ты́мчик ,суппряяга,сиротка и сынок- миколеенко ЛиДЕРЫ
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.10.2020 17:01
    0
    Кто угодно по сути
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 17:20
    +3
    З такою грою, перший кандидат хто може залишити Шахтар - Це Каштру... Можливо я помиляюся, але португалець має ще час до літа, щоб довести свою профпридатність (вихід у євровесну як мінімум та непрограш Динамо).
    Ссылка
    JV
      JV, 13.10.2020 17:05
    +3
    Maks7777, 13.10.2020 17:03
    Все дело в том, что пока главный оппонент «горняков» киевское «Динамо» старательно переподписывало контракты с лидерами (новые соглашения получили Миколенко, Шапаренко, Тымчик, Попов, Сирота, Супряга и Андриевский Андриевский, ты́мчик ,суппряяга,сиротка и сынок- миколеенко ЛиДЕРЫ
    Дайте дешифратор чтобы понять что этот "петушинный король" тут написал
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 17:48
    +2
    Еvg Boyko, 13.10.2020 17:29
    тебе не кажется что выход в евровесну будет успехом, а не просто показателем квалификации тренером?
    Та воно то так, просто без виходу у євровесну Ахметов вже зимою почне підшукувати заміну португальцю. Ключовим при таких розкладах як не банально буде матч проти Динамо.
    Ссылка
    Vitaliy Moroz
      Vitaliy Moroz, 13.10.2020 17:45
    +2
    И даже если уйдут ничего страшного нет. Все эти игроки , кроме двух практически не попадают в основу. Тайсон этот год очень редко играл на хорошем уровне, в основном ходил и бил себя по голове за неточные передачи, так что нечего делать трагедии и сеять панику! Зато прийдет время Соломона, Тете, Додо и др.!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 17:50
    +1
    От не знаю, що Шахтар робитиме без Дентіньйо, а ще більше без Чурко (взагалі хто це, і до чого його взагалі згадувати в цьому списку?).
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 13.10.2020 17:13
    +1
    Все кроме Тайсона это балласт! Зачем их продлевать? Лучше тогда молодым дать шанс!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 13.10.2020 17:09
    +1
    Шахтер доплатил бы, если-бы их кто-то забрал. Статья
    Бред!
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 17:55
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 17:48
    Та воно то так, просто без виходу у євровесну Ахметов вже зимою почне підшукувати заміну португальцю. Ключовим при таких розкладах як не банально буде матч проти Динамо.
    не очень легко найти хорошего португало-говорящего тренера. пока что у Шахтёра главными тренерами были только те кто хорошо знает португальский. есть основания думать что у Каштру повышен лимит доверия к себе от руководства, иначе последним придётся искать гл. тренера из очень узкого круга вариантов на этот пост.
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 17:44
    0
    Віталій Яценко, 13.10.2020 17:37
    Дійсно цікава історія. Але Шахта вже почала готувати заміну Коваленко і Матвієнко. Вони, скоріше за все, можуть піти вільними агентами. І це дійсно іміджевий удар. Все ж Матвієнко зараз лідер оборони. І нього, можливо, образа через те, що його не продали в Арсенал. Не кожного дня такі пропозиції надходять. Та й про гру агентів треба не забувати.
    никуда Матвиенко не уйдёт, Коваленко тоже. стоит понимать что это не динамо, украинское гражданство у Шахтёра на вес золота, так что никуда они не уйдут.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 17:34
    0
    Еvg Boyko, 13.10.2020 17:32
    авка зачёт, только рассмотрел её
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 17:32
    0
    Maks7777, 13.10.2020 17:16
    Собака тогда тебе дешифратор не поможет.ты же слобоумный пёс
    авка зачёт, только рассмотрел её
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 17:29
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 13.10.2020 17:20
    З такою грою, перший кандидат хто може залишити Шахтар - Це Каштру... Можливо я помиляюся, але португалець має ще час до літа, щоб довести свою профпридатність (вихід у євровесну як мінімум та непрограш Динамо).
    тебе не кажется что выход в евровесну будет успехом, а не просто показателем квалификации тренером?
    Ссылка
    JV
      JV, 13.10.2020 17:12
    0
    максимка оно же "король всея петухов донбасса" - я твой бред не читаю и все твои и вафлюка аккаунты дружно ставлю в игнор
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.10.2020 17:01
    0
    Кто угодно по сути
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности