По следам Тайсона. Кто еще может покинуть Шахтер в ближайшее время?

На днях в украинском футболе громыхнуло – многолетний лидер «Шахтера» Тайсон в интервью бразильской прессе четко и ясно дал понять: он покинет клуб летом 2021 года, когда подойдет к завершению срок действия его контракта. Нет, Америку этими словами бразилец не открыл. О желании Тайсона вернуться в родной для него «Интернасьонал» говорилось и ранее, однако столь категоричного и развернутого ответа «по теме» от самого игрока еще не было.

Интересно и другое: Тайсон признался, что в «Шахтере» предложили ему подумать над продлением сотрудничества. Поговаривают, что «горняки» готовы даже улучшить нынешние, и без того весьма «сахарные», условия, чтобы только сберечь опытного бразильца еще на пару сезонов. Но, по-видимому, на этот раз футболист все-таки твердо настроился на возвращение в Бразилию. Там над ним уже в открытую смеются болельщики «Интернасьонала», которым Тайсон обещает вернуться не первый год, а затем раз за разом продлевает контракты с «Шахтером». Если и после таких интервью вингер решит остаться в Украине, то рискует и вовсе быть, как это говорят в дипломатических кругах, нерукопожатным.

Впрочем, Тайсон далеко не единственный футболист, который может покинуть «Шахтер» в ближайшие пару трансферных окон. Все дело в том, что пока главный оппонент «горняков» киевское «Динамо» старательно переподписывало контракты с лидерами (новые соглашения получили Миколенко, Шапаренко, Тымчик, Попов, Сирота, Супряга и Андриевский), дончане по-прежнему не решили целый ряд аналогичных вопросов. Уже сейчас «Шахтер» потенциально рискует лишиться сразу восьми игроков, чьи трудовые соглашения истекают менее чем через год…

Андрей ПЯТОВ, 36 лет

Играет за «Шахтер» с 2007 года

Провел 463 матча за «горняков»

Контракт истекает 31 декабря 2020 года (здесь и далее – данные Transfermarkt)

Ближайший кадровый вопрос, который предстоит решить руководству «Шахтера» - это дальнейшие перспективы в клубе опытного вратаря Андрея Пятова. Действующий контракт голкипера с «горняками» рассчитан до конца нынешнего года, но объективно иного варианта, кроме заключения нового соглашения, в этой ситуации вряд ли стоит ожидать. Во-первых, в «Шахтере», несмотря на всю веру в Трубина, пока так и не подготовили хоть сколько-нибудь равноценную замену для 36-летнего ветерана, а потому прощаться с ним, да еще и посредине сезона, будет непозволительной роскошью. Во-вторых, сам Пятов сейчас вряд ли найдет где-то лучшие условия для работы, нежели в стане «Шахтера», где он без малого находится уже почти 14 лет.

ТАЙСОН, 32 года

Играет за «Шахтер» с 2013 года

Провел 281 матч за «горняков» (53 гола, 78 ассистов)

Контракт истекает 30 июня 2021 года

О Тайсоне мы уже говорили в превью, а потому не будем сейчас повторяться. Важность этого футболиста для нынешнего «Шахтера» крайне тяжело переоценить, даже несмотря на, казалось бы, подоспевшую молодую поросль в лице Манора Соломона. Израильтянин пока не готов выдавать на стабильно высоком уровне несколько матчей кряду, а потому «горняки» в атаке все еще очень зависимы от Тайсона. Но неприятнее всего в данной ситуации будет тот факт, что опытный бразилец уйдет из клуба свободным агентом, хотя еще летом минувшего года у «Шахтера» были конкретные предложения по Тайсону на сумму, приближенную к 20 миллионам евро… Получив такие деньги, дончане вполне могли бы реинвестировать их в условного Тете, а не изыскивать резервы в клубном бюджете, к чему, вероятно, придется прибегать в дальнейшем.

Николай МАТВИЕНКО, 24 года

Играет за «Шахтер» с 2017 года

Провел 85 матчей за «горняков» (4 гола, 3 ассиста)

Контракт истекает 30 июня 2021 года

Николай Матвиенко, являющийся воспитанником академии «Шахтера», в первой команде «горняков», по сути, призван был восполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Ярослава Ракицкого. Нельзя сказать, что молодому беку блестяще удалось справиться с этой задачей, ведь ошибок от Матвиенко за последнее время было немало, однако сейчас именно Николай является одним из наиболее перспективных центральных защитников с украинским паспортом. Это вдвойне ценно для «Шахтера» в аспекте лимита на легионеров, а потому понять логику руководства клуба, которое отказывалось вести переговоры о переходе Матвиенко, можно. Другое дело, что, так и не согласовав продажу защитника, «горняки» все еще не договорились с ним о новом контракте. Уход такого футболиста, как Матвиенко, свободным агентом следующим летом будет, безусловно, серьезным ударом по «Шахтеру», причем не только кадровым, но и имиджевым.

Максим МАЛЫШЕВ, 27 лет

Играет за «Шахтер» с 2015 года

Провел 77 матчей за «горняков» (7 голов, 1 ассист)

Контракт истекает 30 июня 2021 года

Когда-то специалисты вполне обоснованно называли Малышева прямым преемником в основе «горняков» для Тараса Степаненко. Начинал Максим в стане «Шахтера» действительно неплохо: жесткий и неуступчивый опорный хавбек не только не давал разгуляться нападающим соперника, но и за счет хорошего ощущения партнеров и взаимодействия с ними находил пути для качественного развития атак своей команды. Однако на пути к светлому будущему Малышева в «Шахтере» внезапно стали травмы. В последнее время Максим едва ли не главный постоялец клубного лазарета «горняков», а большинство болельщиков уже, наверное, и забыли о том, что этот футболист числится на контракте в стане «оранжево-черных». Летом следующего года контракт Малышева истекает и, возможно, в данной ситуации сторонам не следует обсуждать его продление: «Шахтер», похоже, может получить второго Виценца в составе, а вот для Малышева вероятный уход из стана «горняков» может послужить поводом для перезагрузки карьеры в другом месте, как это ранее случилось, например, с Чигринским.

Сергей БОЛБАТ, 27 лет

Играет за «Шахтер» с 2015 года

Провел 56 матчей за «горняков» (3 гола, 6 ассистов)

Контракт истекает 30 июня 2021 года

У Сергея Болбата, наверное, не было бы никаких перспектив в первой команде «Шахтера», если бы наставником «горняков» остался Мирча Луческу. Шанс этому игроку в стане «оранжево-черных» предоставил Паулу Фонсека, эксперимент которого с переводом Болбата на правый фланг обороны, продолжается, по сути, и по сей день. В средней линии Сергею сложно выигрывать конкуренцию не только у Тайсона или Марлоса, но и даже у куда более молодых и неопытных Соломона и Тете, а потому позиция фулбека – определенное спасение для Болбата в «Шахтере». Другое дело, что полноценно перепрофилироваться украинец так и не смог. В его игре заметен явный крен в сторону атаки, а вот защитные навыки особому прогрессу не поддаются. Да, можно говорить, что Болбат уже выиграл конкуренцию у Бутко за место резервиста для Додо, но важно понимать, каковы амбиции игрока на будущее, и взгляд самого «Шахтера» на эту ситуацию. Если нынешнее положение вещей устраивает все стороны, то вполне вероятно, что ближе к окончанию контракта он без особых проблем извне будет продлен.

Виктор КОВАЛЕНКО, 24 года

Играет за «Шахтер» с 2015 года

Провел 192 матча за «горняков» (30 голов, 12 ассистов)

Контракт истекает 30 июня 2021 года

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу в свое время называл Виктора Коваленко ключевым футболистом для сборной Украины на будущее. Затем румынский коуч критиковал Паулу Фонсеку за якобы «убийство карьеры Коваленко», но на самом деле при португальце Виктор явственно прогрессировал, чего пока нельзя однозначно сказать о периоде работы под руководством Луиша Каштру. Несколько последних трансферных окон Коваленко в различных СМИ активно сватали то в Италию (поговаривают, что Фонсека не прочь был вновь поработать с Виктором в «Роме»), то в Турцию, но оказалось, что подобная информация не имеет по собой прочной почвы, ведь основывалась якобы на окончании контракта хавбека с «Шахтером» в июне 2020 года. Впоследствии стало известно, что трудовое соглашение Коваленко с «горняками» истекает в июне 2021 года, и клуб вроде как работает над его пролонгацией, но с тех пор никаких результатов так и не было достигнуто. Возможно, ныне Коваленко и не является краеугольным камнем в тактических и кадровых построениях донецкой команды, но его уход свободным агентом вновь-таки, как минимум с имиджевой стороны, будет иметь негативные последствия для «Шахтера».

Вячеслав ЧУРКО, 27 лет

Находится в клубной системе с 2007 года

Не провел ни единого матча за первую команду «горняков»

Контракт истекает 30 июня 2021 года

В это сложно поверить, но некогда почитавшийся очень талантливым атакующий полузащитник Вячеслав Чурко, все еще находится на контракте в «Шахтере». Последние три года он провел в аренде в «Мариуполе», но этой осенью вернулся в стан «горняков», и даже был внесен в заявку на сезон для участия в УПЛ и Кубке Украины. Очевидно, что в ближайшее трансферное окно «Шахтер» будет искать для Чурко новый клуб, а если это не удастся, то не исключено, что сотрудничество дончан и Вячеслава по взаимной договоренности может быть закончено даже задолго до официального истечения прописанных ранее сроков…

ДЕНТИНЬО, 31 год

Играет за «Шахтер» с 2011 года

Провел 169 матчей за «горняков» (24 гола, 13 ассистов)

Контракт истекает 30 июня 2021 года

Когда-то сам Король футбола Пеле предрекал Дентиньо великое будущее, однако в итоге поезд этого игрока на какой-то из станций сошел на другие рельсы… В 2013 году руководство «Шахтера» пыталось дать карьере Дентиньо толчок, отправляя его в аренду в «Бешикташ», но к ожидаемым результатам это не привело. В 2016-м «горняки» продлили контракт с бразильцем еще на пять лет, но то решение было вызвано, очевидно, опасением за кадровую ситуацию, ведь «Шахтер» после начала войны на Донбассе несколько лет не тратился на приобретение новичков. В 31 год Дентиньо по-прежнему является глубоким резервистом команды Луиша Каштру, а потому объективно уже в следующем июле (в идеале – даже раньше, чтобы выручить хоть какие-то средства с продажи) с этим бразильцем «Шахтеру» предстоит попрощаться. Другой вопрос, что самого Дентиньо и его семью все целиком и полностью устраивает в Киеве, а для «горняков» он является ценным в другой роли – опытный бразилец обладает покладистым характером и добрым нравом, что позволяет ему легко брать шефство над молодыми соотечественниками-новобранцами, помогая тем как можно скорее адаптироваться к Украине. В этой связи будет неудивительно, если «Шахтер» и Дентиньо согласуют пролонгацию сотрудничества еще как минимум на пару-тройку сезонов.