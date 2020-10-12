ТАЙСОН: «К Шахтеру претензий нет, но время пришло»

Вингер «Шахтера» Тайсон рассказал, что намеревается в ближайшее время обсудить с родным для него «Интернасьоналом» вопрос возвращения в Бразилию, которое станет возможно летом следующего года после истечения контракта с «горняками».

«На прошлой неделе у нас был разговор. Состоялась встреча между моим агентом и представителями «Интернасьонала». Мы начали диалог. Надеюсь, на этот раз он будет иметь счастливый конец».

«Я думаю не о том, чтобы оставаться за границей, а о возвращении домой. Я уже разговаривал с друзьями, с семьей. Они рассказывают мне все, что происходит, но я хочу быть дома. В Украину я приехал в 21 год, был напуган, подумал, что приеду, а через год вернусь в «Интер». Но здесь я уже 11 лет. К «Шахтеру» претензий нет, но время пришло. Я уже передал им это. Я сказал, что очень уважаю их, но не собираюсь продлевать контракт. Они попросили меня подумать. Но они уже знают, что в следующем году я больше не буду частью команды».

«Все намного, намного ближе. У меня есть два месяца, после чего я смогу подписать предварительный контракт. Поэтому мы очень близки к тому, чтобы это произошло».

«Я просто хотел подарить своей матери дом, чтобы вывести свою семью из той ситуации, в которой мы живем в Пелотасе. Я не жалуюсь на жизнь, потому что она сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Когда-то я просто хотел оплачивать счета за электричество для моей мамы, которое отключили. И в итоге я добился потрясающих результатов в футболе. Это не из-за денег. Если бы это было так, то я бы согласился на предложения из Китая или Саудовской Аравии. Мое решение не подчинено деньгами, оно продиктовано семьей, моей дочерью, которая далеко от меня, моим отцом, который, слава Богу, уже три года выздоравливает от рака. Я хочу быть с ними рядом, и доказать свою привязанность», - сказал Тайсон в общении с журналистом Лусиано Поттером.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о желании Тайсона покинуть «Шахтер» после завершения контракта, который у него рассчитан до июля 2021 года. Также отмечалось, что «горняки» предлагали бразильцу обдумать продление договора еще на два сезона.