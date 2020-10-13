ВИДЕО. ШЕВЧЕНКО – Миколенко: «Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха»

На вчерашней тренировке перед матчем с Испанией главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко жестко пообщался с игроками команды.
В кадр попала реплика 44-летнего наставника, которая была адресована 21-летнему защитнику Виталию Миколенко.
«Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?», – сказал Шевченко.
Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45. В предыдущих трех матчах парни Шевченко трижды уступили с общим счетом 2:13.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.
Источник — FootballHub
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