ВИДЕО. ШЕВЧЕНКО – Миколенко: «Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха»

После серии поражений обстановка в команде напряженная

  • 13.10.2020 15:08
  • 12590 просмотров
  • 58 комментариев
ВИДЕО. ШЕВЧЕНКО – Миколенко: «Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха»
© УАФ. Андрей Шевченко

На вчерашней тренировке перед матчем с Испанией главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко жестко пообщался с игроками команды.
 
В кадр попала реплика 44-летнего наставника, которая была адресована 21-летнему защитнику Виталию Миколенко.
 
«Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?», – сказал Шевченко.

Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45. В предыдущих трех матчах парни Шевченко трижды уступили с общим счетом 2:13.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — FootballHub

(18 голосов)

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Комментарии
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 16:30
    0
    Gold11, 13.10.2020 16:18
    Люди. которые обзывают более успешных- несчастные, пропавшие. Жаль тебя. Футболисты (неважно какие)- это люди, которые в то время, когда ты бухало и пьяное валялось, каждый день занимались спортом с детского возраста. Найди себя в этой жизни. Может стоит равнятся на более успешных людей, а не обзывать их. Ты им нахрен не нужен и они за тобой не смотрят, а ты за ними наблюдаешь, даже уверен что завидуешь. Так кто из Вас бревно??? Пузатое пьяное тело за клавой или спортсмен??? Ответь сам себе на этот вопрос.
    то то я думаю все кто критикуют зеленского несчастные пропавшие люди
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.10.2020 16:30
    +2
    комон плей)))
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    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 16:29
    -1
    dadaali177188, 13.10.2020 16:17
    интересно это какие такие ВСЕ задачи лёсик выполнил? или у лёсика была задача просрать на всех фронтах что бы в финале КУ зарубу устроить против фк колхоз ??
    вот ты смешной, думаешь сурок ставил задачи перед михайличенко выиграть упл? все знают какие задачи он ставил перед михасём, все кроме тебя.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 16:28
    +1
    Gold11, 13.10.2020 16:26
    При чем здесь бревна? я тебе в целом говорил. Но ладно, я понял, это лишнее. не дано тебе думать. Можешь дальше х...ню писать. Больным людям разрешается, их все равно никто серьезно не воспринимает.
    Попрыгай !!то что то заела пластинка у тебя
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    Alehandro
      Alehandro, 13.10.2020 16:26
    +1
    REALIST, 13.10.2020 16:20
    ... Замість Миколенка вийде мабуть Михайленко в старті !
    Та не. Михайленко староват уже... да и играл он в центре полузащиты
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    Gold11
      Gold11, 13.10.2020 16:26
    -3
    Maks7777, 13.10.2020 16:21
    Сынок неотбеливай брёвна не поможет
    При чем здесь бревна? я тебе в целом говорил. Но ладно, я понял, это лишнее. не дано тебе думать. Можешь дальше х...ню писать. Больным людям разрешается, их все равно никто серьезно не воспринимает.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 16:21
    -1
    Gold11, 13.10.2020 16:18
    Люди. которые обзывают более успешных- несчастные, пропавшие. Жаль тебя. Футболисты (неважно какие)- это люди, которые в то время, когда ты бухало и пьяное валялось, каждый день занимались спортом с детского возраста. Найди себя в этой жизни. Может стоит равнятся на более успешных людей, а не обзывать их. Ты им нахрен не нужен и они за тобой не смотрят, а ты за ними наблюдаешь, даже уверен что завидуешь. Так кто из Вас бревно??? Пузатое пьяное тело за клавой или спортсмен??? Ответь сам себе на этот вопрос.
    Сынок неотбеливай брёвна не поможет
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 13.10.2020 16:20
    -1
    ... Замість Миколенка вийде мабуть Михайленко в старті !
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 16:20
    +1
    Юрий Тютюшев, 13.10.2020 16:16
    О Шева то с орехами)))) Респект)) а то эти щенки думают что, а проиграли 7:1 и хрен с ним! никто ж не умер!
    Щенкам не привыкать то колос с смеялся с села,а скоро Роналдо с Месси посмеются с них,так посмеются
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 13.10.2020 16:19
    +1
    dadaali177188, 13.10.2020 16:04
    ну а фраза " не надо смеяться сынок" по моему станет крылатой))
    100%
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    Gold11
      Gold11, 13.10.2020 16:18
    -3
    Maks7777, 13.10.2020 15:10
    Брёвна умалишёные,
    Люди. которые обзывают более успешных- несчастные, пропавшие. Жаль тебя. Футболисты (неважно какие)- это люди, которые в то время, когда ты бухало и пьяное валялось, каждый день занимались спортом с детского возраста. Найди себя в этой жизни. Может стоит равнятся на более успешных людей, а не обзывать их. Ты им нахрен не нужен и они за тобой не смотрят, а ты за ними наблюдаешь, даже уверен что завидуешь. Так кто из Вас бревно??? Пузатое пьяное тело за клавой или спортсмен??? Ответь сам себе на этот вопрос.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 16:18
    -2
    Еvg Boyko, 13.10.2020 16:09
    за свой стульчик под жопкой шева переживает, а миколенку чего переживать, ему место в сборной обеспечено при любых раскладах.
    Миколенко место только в ФК лесоповале обеспеченно
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 13.10.2020 16:17
    +2
    Поддерживаю Шеву. После победы будете улыбаться
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 13.10.2020 16:17
    +1
    Еvg Boyko, 13.10.2020 16:07
    Михайличенко в киеве тоже все задачи выполнил, а его почему-то уволили
    интересно это какие такие ВСЕ задачи лёсик выполнил? или у лёсика была задача просрать на всех фронтах что бы в финале КУ зарубу устроить против фк колхоз ??
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 13.10.2020 16:16
    +2
    О Шева то с орехами)))) Респект)) а то эти щенки думают что, а проиграли 7:1 и хрен с ним! никто ж не умер!
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 16:09
    -1
    Юрий Карпенко, 13.10.2020 15:49
    Видимо в сборной один Шева переживает за результат всем остальным плевать
    за свой стульчик под жопкой шева переживает, а миколенку чего переживать, ему место в сборной обеспечено при любых раскладах.
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 16:07
    0
    dadaali177188, 13.10.2020 16:03
    Я извиняюсь, а с чего бы ему получать черную метку, некоторые пишут - стульчик зашатался??? главная задача - ЧЕ достигнута , при чём в хорошем ключе, в Лиге Наций продвинул в дивизион А, и заметь пока ещё там и не плохие шансы остаться . Да имеем все шансы иметь четвертое поражение подряд, да херовый результат, да хочется побеждать всех и всегда, но главная цель остаётся закрепиться пока в лиге А и удачное выступление на ЧЕ . И эти вот игры я надеюсь немного приземлят наших игроков , они возмужают, получат необходимый опыт, который поможет в дальнейшем, и подойдут к ЧЕ не мальчиками для битья....как то так
    Михайличенко в киеве тоже все задачи выполнил, а его почему-то уволили
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 16:07
    -6
    dadaali177188, 13.10.2020 16:04
    ну а фраза " не надо смеяться сынок" по моему станет крылатой))
    Для всех брёвен дыунама
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 13.10.2020 16:04
    +4
    ну а фраза " не надо смеяться сынок" по моему станет крылатой))
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 13.10.2020 16:03
    +8
    Владимир Копяк, 13.10.2020 15:19
    Боже мой,какой Андрюша перепуганный, давно его таким не видел, что-то в лесу сдохло... Неужели получил черную метку от ОПГ УАФ?
    Я извиняюсь, а с чего бы ему получать черную метку, некоторые пишут - стульчик зашатался??? главная задача - ЧЕ достигнута , при чём в хорошем ключе, в Лиге Наций продвинул в дивизион А, и заметь пока ещё там и не плохие шансы остаться . Да имеем все шансы иметь четвертое поражение подряд, да херовый результат, да хочется побеждать всех и всегда, но главная цель остаётся закрепиться пока в лиге А и удачное выступление на ЧЕ . И эти вот игры я надеюсь немного приземлят наших игроков , они возмужают, получат необходимый опыт, который поможет в дальнейшем, и подойдут к ЧЕ не мальчиками для битья....как то так
    Ссылка
    Руслан Луценко
      Руслан Луценко, 13.10.2020 15:33
    +21
    А че б не сынок, Шева как минимум в два раза старше его, не говоря уже о футбольных достижениях!!! Это ж не слышь ты гусь, х.. и ты ржёшь? Зубы жмут? Вполне адекватное общение легенды мирового футбола с мелким засранцем, звезду поймавшим!!!!
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    Pereira
      Pereira, 13.10.2020 15:15
    +16
    Maks7777, 13.10.2020 15:10
    Брёвна умалишёные,
    Не надо смеяться, сынок.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 13.10.2020 15:35
    +14
    Розлютили Шеву зірки срані.Слухайте володаря "Золотого м"яча" і вчиться грати
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.10.2020 15:27
    +9
    Честно говоря, думал, что у Шевы другой подход к общению с игроками сборной. Ярмола при таких раскладах после последней игры вообще должен был ночь на горохе в углу провести.
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 13.10.2020 16:03
    +8
    Владимир Копяк, 13.10.2020 15:19
    Боже мой,какой Андрюша перепуганный, давно его таким не видел, что-то в лесу сдохло... Неужели получил черную метку от ОПГ УАФ?
    Я извиняюсь, а с чего бы ему получать черную метку, некоторые пишут - стульчик зашатался??? главная задача - ЧЕ достигнута , при чём в хорошем ключе, в Лиге Наций продвинул в дивизион А, и заметь пока ещё там и не плохие шансы остаться . Да имеем все шансы иметь четвертое поражение подряд, да херовый результат, да хочется побеждать всех и всегда, но главная цель остаётся закрепиться пока в лиге А и удачное выступление на ЧЕ . И эти вот игры я надеюсь немного приземлят наших игроков , они возмужают, получат необходимый опыт, который поможет в дальнейшем, и подойдут к ЧЕ не мальчиками для битья....как то так
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 13.10.2020 15:55
    +8
    Brian, 13.10.2020 15:35
    Мне кажеться чмошник Мыколенко до сих пор не понимает где он находиться и что он там делает. Зачем таких паразитов вообще вызывать в сборную?
    Мыколенко просто еще пацан, которому надо взрослеть. А пендюлей надо конечно давать для воспитания.
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 13.10.2020 15:49
    +8
    Видимо в сборной один Шева переживает за результат всем остальным плевать
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 13.10.2020 15:20
    +8
    Понятно что Шева работает на свой имидж тренера, а последние игры очень сильно этот имидж подмочили ..а молодежь ещё этого не понимает, думают что всегда будут молодыми и беззаботными и денег до*рена получают вот только за что? Их просто уничтожили в последних играх. . интересно было бы выставить любителей, может разницы и не будет ...так за что они получают деньги?
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    Ukrainian_football
    online
      Ukrainian_football, 13.10.2020 15:50
    +7
    Все правильно. Нужно ответственнее относится в представлении своей страны на поле. Чтобы мы не смеялись с наших спортсменов.
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 13.10.2020 16:04
    +4
    ну а фраза " не надо смеяться сынок" по моему станет крылатой))
    Ссылка
    Ihor86
      Ihor86, 13.10.2020 15:24
    +4
    Миколенко постоянно с Караваеаым гыржики справляють. Пропиздон иногда помогает. Но слово сынок как то лишнее
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.10.2020 16:30
    +2
    комон плей)))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 13.10.2020 16:17
    +2
    Поддерживаю Шеву. После победы будете улыбаться
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 13.10.2020 16:16
    +2
    О Шева то с орехами)))) Респект)) а то эти щенки думают что, а проиграли 7:1 и хрен с ним! никто ж не умер!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 13.10.2020 15:53
    +2
    Олег Кулініч, 13.10.2020 15:29
    Без понятия. А чего он пришел к испанцам, какие версии?
    Я думаю зашёл в туалет... ну это более реальнее
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    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 13.10.2020 15:52
    +2
    Юрий Карпенко, 13.10.2020 15:49
    Видимо в сборной один Шева переживает за результат всем остальным плевать
    Почему же. Просто некоторые обыкновенные молодые пацаны, которых надо правда еще учить и учить. А вот когда опытные игроки так себя ведут, это уже плохо.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 16:28
    +1
    Gold11, 13.10.2020 16:26
    При чем здесь бревна? я тебе в целом говорил. Но ладно, я понял, это лишнее. не дано тебе думать. Можешь дальше х...ню писать. Больным людям разрешается, их все равно никто серьезно не воспринимает.
    Попрыгай !!то что то заела пластинка у тебя
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 13.10.2020 16:26
    +1
    REALIST, 13.10.2020 16:20
    ... Замість Миколенка вийде мабуть Михайленко в старті !
    Та не. Михайленко староват уже... да и играл он в центре полузащиты
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 16:20
    +1
    Юрий Тютюшев, 13.10.2020 16:16
    О Шева то с орехами)))) Респект)) а то эти щенки думают что, а проиграли 7:1 и хрен с ним! никто ж не умер!
    Щенкам не привыкать то колос с смеялся с села,а скоро Роналдо с Месси посмеются с них,так посмеются
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 13.10.2020 16:19
    +1
    dadaali177188, 13.10.2020 16:04
    ну а фраза " не надо смеяться сынок" по моему станет крылатой))
    100%
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