ВИДЕО. ШЕВЧЕНКО – Миколенко: «Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха»

На вчерашней тренировке перед матчем с Испанией главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко жестко пообщался с игроками команды.



В кадр попала реплика 44-летнего наставника, которая была адресована 21-летнему защитнику Виталию Миколенко.



«Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?», – сказал Шевченко.

Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45. В предыдущих трех матчах парни Шевченко трижды уступили с общим счетом 2:13.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.