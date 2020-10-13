Роналду заразился коронавирусом. Игрок может пропустить матч с Динамо

Об этом рассказали в сборной Португалии

  • 13.10.2020 17:42
  • 1978 просмотров
  • 7 комментариев
Роналду заразился коронавирусом. Игрок может пропустить матч с Динамо
© abola.pt

Федерация футбола Португалии подтвердила информацию о коронавирусе у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее об этом сообщили португальские СМИ.

В сборной отметили, что лидер национальной команды чувствует себя хорошо, симптомов коронавируса у него нет и игрок помещен в изоляцию.

Остальные игроки сборной провели внеочередные тесты и получили негативные результаты.

Роналду выходил на поле 11-го октября, когда Португалия играла с Францией.

Отметим, что 20-го октября состоится матч Лиги чемпионов «Динамо» - «Ювентус». Если повторный тест подтвердит заболевание, что Роналду, скорее всего, с киевлянами не сыграет.

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Источник — A Bola

(7 голосов)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 13.10.2020 18:11
    0
    realpidrid, 13.10.2020 17:58
    Искренне желаю тебе и всем неверующим умникам ощутить этот «бессимптомный вирус» на себе так, как ощутил его я и многие мои друзья. Тогда бы не писал такой ерунды.
    Лучше пожелать ему мозгов. Пусть будет здоров, но с мозгами. А так, этот вирус конечно очень хреновый, я уже как 2 недели не ощущаю вкуса и запаха после этого вируса.
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    DV
      DV, 13.10.2020 18:01
    +3
    Что значит "может"? Срочно изолировать его и еще "нескольких". Точный список "нескольких" узнать у Луческу! )))
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    realpidrid
      realpidrid, 13.10.2020 17:58
    +3
    Ukraine_Kiev_Fan, 13.10.2020 17:41
    Уже начинают внушать опастность ковида через суперзвезд. Ни у кого из сборной нет, а у Криша есть. Готовятся карантин объявлять. Где же он его подхватил если игроки в расположении сборной уже 2 недели почти))) Ну давайте давайте) Опаснейший безсимптомный вирус
    Искренне желаю тебе и всем неверующим умникам ощутить этот «бессимптомный вирус» на себе так, как ощутил его я и многие мои друзья. Тогда бы не писал такой ерунды.
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    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 13.10.2020 17:50
    -4
    Есть шанс пропустить на пару мячей меньше
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    Вячеслав Евсеев
    online
      Вячеслав Евсеев, 13.10.2020 17:49
    +2
    Нарушил карантин в клубе и вот бац сюрприз прилетел)
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 13.10.2020 17:41
    -5
    Уже начинают внушать опастность ковида через суперзвезд. Ни у кого из сборной нет, а у Криша есть. Готовятся карантин объявлять. Где же он его подхватил если игроки в расположении сборной уже 2 недели почти))) Ну давайте давайте) Опаснейший безсимптомный вирус
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 17:37
    -4
    скорейшего выздоровления ,Вот это с СЫНнКУ повезло
    Ссылка
    DV
      DV, 13.10.2020 18:01
    +3
    Что значит "может"? Срочно изолировать его и еще "нескольких". Точный список "нескольких" узнать у Луческу! )))
    Ссылка
    realpidrid
      realpidrid, 13.10.2020 17:58
    +3
    Ukraine_Kiev_Fan, 13.10.2020 17:41
    Уже начинают внушать опастность ковида через суперзвезд. Ни у кого из сборной нет, а у Криша есть. Готовятся карантин объявлять. Где же он его подхватил если игроки в расположении сборной уже 2 недели почти))) Ну давайте давайте) Опаснейший безсимптомный вирус
    Искренне желаю тебе и всем неверующим умникам ощутить этот «бессимптомный вирус» на себе так, как ощутил его я и многие мои друзья. Тогда бы не писал такой ерунды.
    Ссылка
    Вячеслав Евсеев
    online
      Вячеслав Евсеев, 13.10.2020 17:49
    +2
    Нарушил карантин в клубе и вот бац сюрприз прилетел)
    Ссылка
    Vitalii_13UA
      Vitalii_13UA, 13.10.2020 18:11
    0
    realpidrid, 13.10.2020 17:58
    Искренне желаю тебе и всем неверующим умникам ощутить этот «бессимптомный вирус» на себе так, как ощутил его я и многие мои друзья. Тогда бы не писал такой ерунды.
    Лучше пожелать ему мозгов. Пусть будет здоров, но с мозгами. А так, этот вирус конечно очень хреновый, я уже как 2 недели не ощущаю вкуса и запаха после этого вируса.
    Ссылка
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