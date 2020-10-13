Роналду заразился коронавирусом. Игрок может пропустить матч с Динамо

Федерация футбола Португалии подтвердила информацию о коронавирусе у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее об этом сообщили португальские СМИ.

В сборной отметили, что лидер национальной команды чувствует себя хорошо, симптомов коронавируса у него нет и игрок помещен в изоляцию.

Остальные игроки сборной провели внеочередные тесты и получили негативные результаты.

Роналду выходил на поле 11-го октября, когда Португалия играла с Францией.

Отметим, что 20-го октября состоится матч Лиги чемпионов «Динамо» - «Ювентус». Если повторный тест подтвердит заболевание, что Роналду, скорее всего, с киевлянами не сыграет.