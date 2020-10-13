Журналист: «Ротань – великолепное назначение. Впереди испытание Мальтой»

Журналист Андрей Шахов прокомментировал поражение украинской молодежки от Северной Ирландии U-21 (0:1) в матче отбора Евро-2021 U-21:

«Ротань снова проиграл. Теперь Северной Ирландии, у которой до этого была лишь одна победа над Мальтой (в другом матче с Мальтой – ничья). Тем самым сборная лишилась всяких шансов попасть на молодежный ЧЕ.

Но тренер и ответственные люди в федерации будут нам продолжать рассказывать, что сборная прибавляет от матчу к матчу и что она нашла свою игру. Великолепное назначение федерации, и одно из лучших поколений в истории нашего футбола пролетает мимо Евро. Впереди испытание Мальтой».