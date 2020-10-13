Журналист: «Ротань – великолепное назначение. Впереди испытание Мальтой»

Молодежная сборная Украины лишилась шансов попасть на Евро-2021 U-21

  • 13.10.2020 22:15
  • 3862 просмотра
  • 7 комментариев
Журналист: «Ротань – великолепное назначение. Впереди испытание Мальтой»
© УАФ. Руслан Ротань

Журналист Андрей Шахов прокомментировал поражение украинской молодежки от Северной Ирландии U-21 (0:1) в матче отбора Евро-2021 U-21:

«Ротань снова проиграл. Теперь Северной Ирландии, у которой до этого была лишь одна победа над Мальтой (в другом матче с Мальтой – ничья). Тем самым сборная лишилась всяких шансов попасть на молодежный ЧЕ.

Но тренер и ответственные люди в федерации будут нам продолжать рассказывать, что сборная прибавляет от матчу к матчу и что она нашла свою игру. Великолепное назначение федерации, и одно из лучших поколений в истории нашего футбола пролетает мимо Евро. Впереди испытание Мальтой».

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Источник — Telegram

(28 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 13.10.2020 22:42
    0
    Ротань офігєзеий пахар і гравець середньої лінії був, але і Блохін мега-зірка колись був, а тненерство це не їхнє. Русіку краще в будбізнес іти якийсь. Тренувати це не його
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 22:40
    +1
    Ситуація з Ротанем наочно демонструє наскільки важливий тренер для команди.
    -
    Гравці в збірній плюс-мінус одні і ті самі. Але тренер різний і результат кардинально різний.
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    Vetal
      Vetal, 13.10.2020 22:36
    0
    zzg77, 13.10.2020 22:31
    Ротань - величайший тренер современности!!! Многие из говна делают конфетку, а сделал наоборот!!!
    В точку! Тренує прямо як Ребров, тільки в Україні!
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.10.2020 22:34
    +1
    Ротань це як той тіп, що сербію тренував. Маючи таких гравців влітати всім кому не лінь, то треба дуже сильно постаратися
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    zzg77
    online
      zzg77, 13.10.2020 22:31
    +13
    Ротань - величайший тренер современности!!! Многие из говна делают конфетку, а сделал наоборот!!!
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    IronValdemar
      IronValdemar, 13.10.2020 22:26
    +8
    Нулячий тренер. Це було зрозуміло ще після старту молодіжки.
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    A.V.
    online
      A.V., 13.10.2020 22:23
    +12
    Таку неміч молодіжка давно не бачила. Це точно тренер?! Хіба що, особистий , Павлочмона.
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    zzg77
    online
      zzg77, 13.10.2020 22:31
    +13
    Ротань - величайший тренер современности!!! Многие из говна делают конфетку, а сделал наоборот!!!
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 13.10.2020 22:23
    +12
    Таку неміч молодіжка давно не бачила. Це точно тренер?! Хіба що, особистий , Павлочмона.
    Ссылка
    IronValdemar
      IronValdemar, 13.10.2020 22:26
    +8
    Нулячий тренер. Це було зрозуміло ще після старту молодіжки.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 22:40
    +1
    Ситуація з Ротанем наочно демонструє наскільки важливий тренер для команди.
    -
    Гравці в збірній плюс-мінус одні і ті самі. Але тренер різний і результат кардинально різний.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.10.2020 22:34
    +1
    Ротань це як той тіп, що сербію тренував. Маючи таких гравців влітати всім кому не лінь, то треба дуже сильно постаратися
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 13.10.2020 22:42
    0
    Ротань офігєзеий пахар і гравець середньої лінії був, але і Блохін мега-зірка колись був, а тненерство це не їхнє. Русіку краще в будбізнес іти якийсь. Тренувати це не його
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 13.10.2020 22:36
    0
    zzg77, 13.10.2020 22:31
    Ротань - величайший тренер современности!!! Многие из говна делают конфетку, а сделал наоборот!!!
    В точку! Тренує прямо як Ребров, тільки в Україні!
    Ссылка
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