Журналист: «Ротань – великолепное назначение. Впереди испытание Мальтой»

Журналист Андрей Шахов прокомментировал поражение украинской молодежки от Северной Ирландии U-21 (0:1) в матче отбора Евро-2021 U-21:
«Ротань снова проиграл. Теперь Северной Ирландии, у которой до этого была лишь одна победа над Мальтой (в другом матче с Мальтой – ничья). Тем самым сборная лишилась всяких шансов попасть на молодежный ЧЕ.
Но тренер и ответственные люди в федерации будут нам продолжать рассказывать, что сборная прибавляет от матчу к матчу и что она нашла свою игру. Великолепное назначение федерации, и одно из лучших поколений в истории нашего футбола пролетает мимо Евро. Впереди испытание Мальтой».
Источник — Telegram
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Гравці в збірній плюс-мінус одні і ті самі. Але тренер різний і результат кардинально різний.
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Гравці в збірній плюс-мінус одні і ті самі. Але тренер різний і результат кардинально різний.
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