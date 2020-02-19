Феерия Холанда, фиаско Свитолиной и Ястремской, триумф Вирер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 февраля.
1A. Холанд приблизил Боруссию Дортмунд к выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов
Норвежский форвард сумел оформить дубль в поединке с напряженной развязкой
1B. Атлетико минимально обыграл Ливерпуль в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Победу команде Диего Симеоне принес гол в начале встречи
2A. Дубай. Свитолина досрочно покидает турнир, проиграв 52-й ракетке мира
В игре лучшей украинской теннисистки намечается глубокий кризис
2B. Дубай. Ястремская дважды подавала на матч, но проиграла Кудерметовой
Вторая ракетка Украины не смогла пробиться во второй круг престижного турнира в ОАЭ
3A. ЧМ-2020 по биатлону. Меркушина заняла 11 место в индивидуальной гонке
Очередное золото чемпионата мира выиграла итальянка Доротея Вирер
3B. КРИСТИАНСЕН: «Получал угрозы от украинцев, когда носил футболку с Путиным»
Норвежский биатлонист пожаловался на украинских и российских троллей
4. Химик завершил выступление в женской Лиге чемпионов
Волейболистки из Южного потерпели шесть поражений в групповом этапе турнира
5. Реал, Барса, Бавария и другие гранды давили на УЕФА для наказания Ман Сити
Клубы надеялись, что УЕФА накажет английский клуб
6A. ВИДЕО. Завалил самого Зизу! Как Зидан получил ногой в лицо от игрока Сельты
Джозеф Айду пытался достать мяч на линии поля, и Зинедин попал под раздачу
6B. ВИДЕО. Дикий фол в матче Челси – МЮ. Магуайр ударил соперника в пах
Миши Батшуайи мог серьезно пострадать в этом эпизоде матча АПЛ
7. ФОТО. Зинченко и футболистам Манчестер Сити еврокубковый бан нипочем
В стане «горожан» нет атмосферы уныния
8. Юрий СЕМИН: «Суркис хотел меня как следует проверить»
Экс-наставник «Динамо» рассказал о переходе в киевский клуб полузащитника Романа Еременко
9. «Концовка Элама» спасает Матч звезд?
Обозреватель Sport.ua анализирует новаторские идеи в баскетболе через призму Матча всех звезд НБА
10A. Беспомощный ПСЖ, великолепный Лацио и классный гол Санабрии
Виталий Пасичный рассказывает о главном, что произошло в топ-лигах на минувших выходных
10B. Анти-Неймар: как Анхель Ди Мария уравновешивает ПСЖ
Sport.ua - об одном из наиболее недооцененных игроков современности
Источник — Sport.ua
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