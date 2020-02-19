Феерия Холанда, фиаско Свитолиной и Ястремской, триумф Вирер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 февраля.

1A. Холанд приблизил Боруссию Дортмунд к выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов

Норвежский форвард сумел оформить дубль в поединке с напряженной развязкой

1B. Атлетико минимально обыграл Ливерпуль в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Победу команде Диего Симеоне принес гол в начале встречи

2A. Дубай. Свитолина досрочно покидает турнир, проиграв 52-й ракетке мира

В игре лучшей украинской теннисистки намечается глубокий кризис

2B. Дубай. Ястремская дважды подавала на матч, но проиграла Кудерметовой

Вторая ракетка Украины не смогла пробиться во второй круг престижного турнира в ОАЭ

3A. ЧМ-2020 по биатлону. Меркушина заняла 11 место в индивидуальной гонке

Очередное золото чемпионата мира выиграла итальянка Доротея Вирер

3B. КРИСТИАНСЕН: «Получал угрозы от украинцев, когда носил футболку с Путиным»

Норвежский биатлонист пожаловался на украинских и российских троллей

4. Химик завершил выступление в женской Лиге чемпионов

Волейболистки из Южного потерпели шесть поражений в групповом этапе турнира

5. Реал, Барса, Бавария и другие гранды давили на УЕФА для наказания Ман Сити

Клубы надеялись, что УЕФА накажет английский клуб

6A. ВИДЕО. Завалил самого Зизу! Как Зидан получил ногой в лицо от игрока Сельты

Джозеф Айду пытался достать мяч на линии поля, и Зинедин попал под раздачу

6B. ВИДЕО. Дикий фол в матче Челси – МЮ. Магуайр ударил соперника в пах

Миши Батшуайи мог серьезно пострадать в этом эпизоде матча АПЛ

7. ФОТО. Зинченко и футболистам Манчестер Сити еврокубковый бан нипочем

В стане «горожан» нет атмосферы уныния

8. Юрий СЕМИН: «Суркис хотел меня как следует проверить»

Экс-наставник «Динамо» рассказал о переходе в киевский клуб полузащитника Романа Еременко

9. «Концовка Элама» спасает Матч звезд?

Обозреватель Sport.ua анализирует новаторские идеи в баскетболе через призму Матча всех звезд НБА

10A. Беспомощный ПСЖ, великолепный Лацио и классный гол Санабрии

Виталий Пасичный рассказывает о главном, что произошло в топ-лигах на минувших выходных

10B. Анти-Неймар: как Анхель Ди Мария уравновешивает ПСЖ

Sport.ua - об одном из наиболее недооцененных игроков современности