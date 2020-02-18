Беспомощный ПСЖ, великолепный Лацио и классный гол Санабрии

В топ-лигах осталась последняя треть, именно в ближайшие месяцы сильнейшие клубы мира разыграют медали и кубки. Еврокубки, которые плавно добавляются в календарь, только множат желание отдаваться игре на 100% и даже больше – а это значит, что футбол становится еще интереснее.

Матч уик-энда

В Риме две прекрасные команды решали, какая из них более заслуживает потеснить «Ювентус» с его вечного первого места. Понятно, что самый вероятный правильный ответ – «никакая», но идти вровень с «бьянконери» за каких-то 15 туров до финиша уже дорогого стоит.

Дуэль «Лацио» и «Интера» можно охарактеризовать и проще: лучшая атака против лучшей обороны. «Интер» подходил к матчу, просто математически пропустив меньше всех, а «орлы», конечно, уступают «Аталанте», но это не совсем серьезно: команда из Бергамо борется только за зону ЛЧ и атакует такими большими силами, что набить голевую статистику с такой моделью игры мог бы почти любой.

Сильнее оказалась атака. Блистательный «Лацио» в этом сезоне заслужил множество хороших слов, и очень приятно, что даже в матчах с топ-клубами эта команда не сдает и находит в себе силы их переиграть. Иммобиле и Луис Альберто получили свою порцию дифирамбов раньше, а сейчас очередь хвалить Сергея Милинковича-Савича. Сербский полузащитник не только забил победный гол, но и выжег центр поля, на протяжении всей игры связывая оборону с атакой. Именно из-за обилия таких классных исполнителей «орлы» до сих пор в гонке – команда одного-двух игроков давно бы развалилась на дистанции.

«Интеру», конечно, помешала травма Хандановича, которая случилась в максимально ненужный момент. Даниеле Паделли выглядит неплохо и с тем же «Лацио» отметился одним прекрасным сейвом, но… Уж кто-кто, а Ханданович не вызывает ни малейших сомнений, что он бы отбил и сложнейшие удары, и с рутинной работой тоже бы справился. С «Миланом» команда сумела вылезти, несмотря на сложнейшее положение, а вот с «Лацио» несыгранность Паделли с защитниками привела к пенальти. Хорошо хоть зимние трансферы оправдывают себя: Эшли Янг отыграл от свистка до свистка уже четвертый матч подряд и отметился первым голом на Аппенинах.

Безумие уик-энда

Лига чемпионов, которая возобновляется уже сегодня, накладывает на сильных мира сего отпечаток. «Пари Сен-Жермен» вышел на матч очередного тура без Маркиньоса, Неймара и Мбаппе, и это было одно из самых понятных решений Томаса Тухеля за всю карьеру во Франции. Его команда идет к очередному чемпионскому титулу, в соперниках предпоследний, а по сути последний в лиге «Амьен», во вторник тяжелейший матч в Дортмунде – любой бы на месте Тухеля приберег лидеров. Тем более что команда, которая вышла на поле «Ла Ликорн», все равно выглядела по составу сверхмощно: Икарди, Дракслер, ди Мария…

К концу первого тайма «ПСЖ» горел 0:3. Понятно, что преимущество все равно было у гостей, за которых вышли еще и Эррера, Паредес, Гуйе, но из обороны с хваленым Тьяго Силвой аутсайдер делал посмешище. Эррера команду, скорее всего, от поражения и спас, забив мяч перед самым перерывом, потом дубль оформил 17-летний центральный защитник «ПСЖ» Танги Куасси, а за четверть часа до конца Икарди, казалось бы, вколотил победный. Но уже в компенсированное время «Амьен» сделал счет 4:4. Интересно, что на последние минуты у аутсайдера вышел Кристоф Жалле, который в 2009-14 гг.. играл за «ПСЖ», но лишился места в основе после приобретения звездного состава.

Конечно, «ПСЖ» все равно выигрывает чемпионат. Весьма вероятно, что даже ход Тухеля с отдыхом для трех важных игроков себя оправдает, и «Боруссию» удастся пройти в том числе и благодаря зверской форме Маркиньоса, Мбаппе и Неймара. Но до какой же степени парижане – команда звезд в худшем, антилобановском значении этого слова. Вся их сила – в ногах нескольких футболистов, тренер (очередной) совершенно не управляет командой, при минимальной ротации коллектив сыпется.

«To lose» уик-энда

По ходу чтения предыдущего пункта вас могло заинтересовать, почему предпоследний «Амьен» - по сути последний? Дело в том, что статус худшей команды Франции кое-кто забронировал не менее прочно, чем «ПСЖ» забронировал статус лучшей. «Тулуза» не забивает уже пять туров подряд, даже от зоны стыковых матчей отстает на 13 очков (то есть на столько же, сколько у нее сейчас), а в середине чемпионата выдала серию из одиннадцати поражений подряд.

Очередное поражение команды, за которую играют Макс Градель и Вильям Ванкер, вышло особенно болезненным. Команда получила в свои ворота быстрый гол, потом заработала два удаления, но уже на исходе второго тайма получила шанс спастись. На 91-й минуте заработанный «Тулузой» пенальти вышел пробивать Аарон Лейя-Исека – и… проиграл дуэль Вальтеру Бенитесу.

Градель после пятнадцатого поражения в шестнадцати матчах не стал молчать: «Я хотел пробить пенальти и был готов взять на себя ответственность. Но тренер выбрал другого бьющего, нужно уважать его решение. Любой может не забить». Нельзя не отметить, что Лигой 1 страдания «Тулузы» не ограничиваются: в Кубке Франции клуб вылетел от представителя четвертого дивизиона… В общем, если вы когда-то задумаетесь о том, какая команда топ-лиг является худшей, ответ вы знаете уже сейчас.

Число уик-энда

В АПЛ доиграли «зеркало» первого тура: те же команды, которые открывали сезон, теперь играли снова, только хозяева стали гостями. Соответственно, центральной опять стала встреча «Челси» и «МЮ», после финального свистка которой уже успели обсудить много мелочей, но многие упустили самую потрясающую деталь. По сравнению с матчем первого круга в стартовых составах команд произошло 13 изменений!

Де Хеа, Шоу, Магвайр, Ван-Биссака и Марсьяль с одной стороны, Аспиликуэта, Кристенсен, Ковачич и Жоржиньо с другой – только эти футболисты «дожили» до начала второго круга в качестве основных. Матч, безусловно, получился событийным, в нем Сульшер качественно подготовился к сопернику, а «Челси», как и в первой игре, очень сильно не повезло в отдельных эпизодах… но лучше всего ситуацию в обеих командах характеризует именно эта чертова дюжина кадровых перестановок.

«Челси» и «МЮ», в свое время разыгрывавшие финал Лиги чемпионов и доброе десятилетие обладавшие двумя версиями сборной мира, сейчас не более, чем команды-претенденты на место в ЛЧ. У каждой из них хватает пробоин в составе, каждая чередует великолепные отрезки с отвратительными – соответственно, в каждой недостает и игроков, на которых можно положиться.

Собственно, потому в рубрике «Матч тура» и игра на «Олимпико».

Гол уик-энда

«Дженоа», еще недавно идущий на чистом последнем месте в Серии А, после назначения Давиде Николы ожил, одержал вторую победу подряд и стал предельно близок к тому, чтобы выбраться из зоны вылета. Очень этому поспособствовал Антонио Санабрия, который сделал второй гол «грифонов» практически в одиночку: