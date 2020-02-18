ВИДЕО. Дикий фол в матче Челси – МЮ. Магуайр ударил соперника в пах

Миши Батшуайи мог серьезно пострадать в этом эпизоде матча АПЛ

  • 18.02.2020 11:09
  • 1419 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дикий фол в матче Челси – МЮ. Магуайр ударил соперника в пах
© Twitter

Скандальный эпизод случился в матче чемпионата Англии между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

На 21-й минуте Гарри Магуайр нанес удар в пах Миши Батшуайи. Судьи использовали VAR, но решили считать фол недостаточным для удаления.

Игрок «Монако» Сеск Фабрегас считает, что это красная карточка. «Кто с ним согласен?», – спросил твиттер «Челси».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Челси» со счетом 2:0 в матче 26-го тура АПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 18.02.2020 11:32
    0
    нет красной но яйекам от этого не легче
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 18.02.2020 11:32
    0
    нет красной но яйекам от этого не легче
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности