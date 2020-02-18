ВИДЕО. Дикий фол в матче Челси – МЮ. Магуайр ударил соперника в пах

Скандальный эпизод случился в матче чемпионата Англии между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

На 21-й минуте Гарри Магуайр нанес удар в пах Миши Батшуайи. Судьи использовали VAR, но решили считать фол недостаточным для удаления.

Игрок «Монако» Сеск Фабрегас считает, что это красная карточка. «Кто с ним согласен?», – спросил твиттер «Челси».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Челси» со счетом 2:0 в матче 26-го тура АПЛ.