ВИДЕО. Дикий фол в матче Челси – МЮ. Магуайр ударил соперника в пах

Скандальный эпизод случился в матче чемпионата Англии между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
На 21-й минуте Гарри Магуайр нанес удар в пах Миши Батшуайи. Судьи использовали VAR, но решили считать фол недостаточным для удаления.
Игрок «Монако» Сеск Фабрегас считает, что это красная карточка. «Кто с ним согласен?», – спросил твиттер «Челси».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Челси» со счетом 2:0 в матче 26-го тура АПЛ.
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Источник — Sport.ua
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