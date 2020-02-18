АПЛ. Челси дома проиграл Манчестер Юнайтед

В центральном матче 26-го тура АПЛ «Челси» дома потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2. Голами отметились Антони Марсьяль и Харри Магуайр.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2
Голы: 0:1 – 45 Марсьяль, 0:2 – 66 Магуайр.
«Челси» – Кабальеро, Джеймс, Кристенсен (Зума, 46), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте (Маунт, 12), Ковачич, Виллиан, Жоржиньо, Педро, Батшуайи (Жиру, 68).
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Джеймс (Перейра, 80), Фред, Бруну Фернандеш (Диогу Далот, 90), Матич, Марсьяль (Игало, 90), Байи.
Предупреждения: Виллиан (35), Рюдигер (48), Фред (59), Зума (59), Педро (64), Уильямс (76), Уан-Биссака (79).
Эта победа позволила «Юнайтед» выйти на седьмое место в турнирной таблице. АПЛ. «Челси» остался четвертым.
Источник — Sport.ua
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- ДА, защитнику намного легче выбить - это позиция типичного болельщика, которому, хочется побольше голов в каждом матче, то есть креатив в почете.
- НЕТ, защитнику не всегда легко выбить мяч - если вы в своей жизни хотя бы раз играли на позиции защитника (только не во дворе, а на более серъезном уровне), то знали бы, как сложно постоянно следить за линией оффсайда и соперником, который постоянно делает забегания и передачу за спину защитникам- это требует большого и слаженного взаимодействия между защитной линией
Даже, если такое же решение ВАР будет по отношению к МЮ, то я его приму, так как правило - есть правило и точка. Это спортивный принцип: сильнее, выше, быстрее.
Даже, если такое же решение ВАР будет по отношению к МЮ, то я его приму, так как правило - есть правило и точка. Это спортивный принцип: сильнее, выше, быстрее.
При Лемпарде что-то уж дико не везёт Челси , и с голами и с варом и с травмами игроков, надеюсь Френка не уволят
При Лемпарде что-то уж дико не везёт Челси , и с голами и с варом и с травмами игроков, надеюсь Френка не уволят
- ДА, защитнику намного легче выбить - это позиция типичного болельщика, которому, хочется побольше голов в каждом матче, то есть креатив в почете.
- НЕТ, защитнику не всегда легко выбить мяч - если вы в своей жизни хотя бы раз играли на позиции защитника (только не во дворе, а на более серъезном уровне), то знали бы, как сложно постоянно следить за линией оффсайда и соперником, который постоянно делает забегания и передачу за спину защитникам- это требует большого и слаженного взаимодействия между защитной линией
Даже, если такое же решение ВАР будет по отношению к МЮ, то я его приму, так как правило - есть правило и точка. Это спортивный принцип: сильнее, выше, быстрее.
Даже, если такое же решение ВАР будет по отношению к МЮ, то я его приму, так как правило - есть правило и точка. Это спортивный принцип: сильнее, выше, быстрее.
При Лемпарде что-то уж дико не везёт Челси , и с голами и с варом и с травмами игроков, надеюсь Френка не уволят
При Лемпарде что-то уж дико не везёт Челси , и с голами и с варом и с травмами игроков, надеюсь Френка не уволят
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