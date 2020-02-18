АПЛ. Челси дома проиграл Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» одержали гостевую победу

  • 18.02.2020 00:05
  • 817 просмотров
  • 6 комментариев
АПЛ. Челси дома проиграл Манчестер Юнайтед
© twitter.com/ManUtd

В центральном матче 26-го тура АПЛ «Челси» дома потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2. Голами отметились Антони Марсьяль и Харри Магуайр.

 «Челси» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2
Голы: 0:1 – 45 Марсьяль, 0:2 – 66 Магуайр.

«Челси» – Кабальеро, Джеймс, Кристенсен (Зума, 46), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте (Маунт, 12), Ковачич, Виллиан, Жоржиньо, Педро, Батшуайи (Жиру, 68).

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Джеймс (Перейра, 80), Фред, Бруну Фернандеш (Диогу Далот, 90), Матич, Марсьяль (Игало, 90), Байи.

Предупреждения: Виллиан (35), Рюдигер (48), Фред (59), Зума (59), Педро (64), Уильямс (76), Уан-Биссака (79).

Эта победа позволила «Юнайтед» выйти на седьмое место в турнирной таблице. АПЛ. «Челси» остался четвертым.

Вчера «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» 4:0.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 18.02.2020 00:44
    0
    digsum, 18.02.2020 00:36
    Правило офсайда придумано, чтобы игрок чужой команды не пасся у ворот весь матч, а не для того, чтобы миллиметры считать. И при чем тут спорт спринтеров или биатлонистов, если старт там у всех одновременный, а считают финиш. При офсайде грубо говоря считают заступ на старте, вот только участвующие (атакующие и обороняющиеся) заведомо в неравных условиях. Что легче, выбить нахер или совершить конструктив с мячом, забив его в ворота?
    Ответить на ваш вопрос можно:
    - ДА, защитнику намного легче выбить - это позиция типичного болельщика, которому, хочется побольше голов в каждом матче, то есть креатив в почете.
    - НЕТ, защитнику не всегда легко выбить мяч - если вы в своей жизни хотя бы раз играли на позиции защитника (только не во дворе, а на более серъезном уровне), то знали бы, как сложно постоянно следить за линией оффсайда и соперником, который постоянно делает забегания и передачу за спину защитникам- это требует большого и слаженного взаимодействия между защитной линией
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.02.2020 00:36
    0
    ManUtd, 18.02.2020 00:29
    Вы расскажите про сантиметры спринтерам или биатлонистам, которые выгрызают каждый миллиметр на финишной прямой и выкладываются на полную мощь. Есть правило оффсайда, рекомендую его перечитать - и если игрок ближе хоть на несколько сантиметров (но ближе), то фиксируется положение вне игры.
    Даже, если такое же решение ВАР будет по отношению к МЮ, то я его приму, так как правило - есть правило и точка. Это спортивный принцип: сильнее, выше, быстрее.
    Правило офсайда придумано, чтобы игрок чужой команды не пасся у ворот весь матч, а не для того, чтобы миллиметры считать. И при чем тут спорт спринтеров или биатлонистов, если старт там у всех одновременный, а считают финиш. При офсайде грубо говоря считают заступ на старте, вот только участвующие (атакующие и обороняющиеся) заведомо в неравных условиях. Что легче, выбить нахер или совершить конструктив с мячом, забив его в ворота?
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 18.02.2020 00:29
    0
    Вы расскажите про сантиметры спринтерам или биатлонистам, которые выгрызают каждый миллиметр на финишной прямой и выкладываются на полную мощь. Есть правило оффсайда, рекомендую его перечитать - и если игрок ближе хоть на несколько сантиметров (но ближе), то фиксируется положение вне игры.
    Даже, если такое же решение ВАР будет по отношению к МЮ, то я его приму, так как правило - есть правило и точка. Это спортивный принцип: сильнее, выше, быстрее.
    Ссылка
    Kievforever
      Kievforever, 18.02.2020 00:27
    0
    amg43, 18.02.2020 00:15
    Первый точно не чистый гол, там явный толчок в спину, второй гол Челси это уже слишком конечно, так оффсайд выявлять по линиям
    То что Аспиликуета толкнул это факт, но то что Фред толкнул Аспиликуету и тот влетел в Вильямса тоже факт
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    amg43
      amg43, 18.02.2020 00:15
    0
    Kievforever, 18.02.2020 00:10
    Это ж как так получается , что система VAR которая должна помогать, в итоге убирает два по сути чистих гола лондонской команды
    При Лемпарде что-то уж дико не везёт Челси , и с голами и с варом и с травмами игроков, надеюсь Френка не уволят
    Первый точно не чистый гол, там явный толчок в спину, второй гол Челси это уже слишком конечно, так оффсайд выявлять по линиям
    Ссылка
    Kievforever
      Kievforever, 18.02.2020 00:10
    0
    Это ж как так получается , что система VAR которая должна помогать, в итоге убирает два по сути чистих гола лондонской команды
    При Лемпарде что-то уж дико не везёт Челси , и с голами и с варом и с травмами игроков, надеюсь Френка не уволят
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 18.02.2020 00:44
    0
    digsum, 18.02.2020 00:36
    Правило офсайда придумано, чтобы игрок чужой команды не пасся у ворот весь матч, а не для того, чтобы миллиметры считать. И при чем тут спорт спринтеров или биатлонистов, если старт там у всех одновременный, а считают финиш. При офсайде грубо говоря считают заступ на старте, вот только участвующие (атакующие и обороняющиеся) заведомо в неравных условиях. Что легче, выбить нахер или совершить конструктив с мячом, забив его в ворота?
    Ответить на ваш вопрос можно:
    - ДА, защитнику намного легче выбить - это позиция типичного болельщика, которому, хочется побольше голов в каждом матче, то есть креатив в почете.
    - НЕТ, защитнику не всегда легко выбить мяч - если вы в своей жизни хотя бы раз играли на позиции защитника (только не во дворе, а на более серъезном уровне), то знали бы, как сложно постоянно следить за линией оффсайда и соперником, который постоянно делает забегания и передачу за спину защитникам- это требует большого и слаженного взаимодействия между защитной линией
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.02.2020 00:36
    0
    ManUtd, 18.02.2020 00:29
    Вы расскажите про сантиметры спринтерам или биатлонистам, которые выгрызают каждый миллиметр на финишной прямой и выкладываются на полную мощь. Есть правило оффсайда, рекомендую его перечитать - и если игрок ближе хоть на несколько сантиметров (но ближе), то фиксируется положение вне игры.
    Даже, если такое же решение ВАР будет по отношению к МЮ, то я его приму, так как правило - есть правило и точка. Это спортивный принцип: сильнее, выше, быстрее.
    Правило офсайда придумано, чтобы игрок чужой команды не пасся у ворот весь матч, а не для того, чтобы миллиметры считать. И при чем тут спорт спринтеров или биатлонистов, если старт там у всех одновременный, а считают финиш. При офсайде грубо говоря считают заступ на старте, вот только участвующие (атакующие и обороняющиеся) заведомо в неравных условиях. Что легче, выбить нахер или совершить конструктив с мячом, забив его в ворота?
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 18.02.2020 00:29
    0
    Вы расскажите про сантиметры спринтерам или биатлонистам, которые выгрызают каждый миллиметр на финишной прямой и выкладываются на полную мощь. Есть правило оффсайда, рекомендую его перечитать - и если игрок ближе хоть на несколько сантиметров (но ближе), то фиксируется положение вне игры.
    Даже, если такое же решение ВАР будет по отношению к МЮ, то я его приму, так как правило - есть правило и точка. Это спортивный принцип: сильнее, выше, быстрее.
    Ссылка
    Kievforever
      Kievforever, 18.02.2020 00:27
    0
    amg43, 18.02.2020 00:15
    Первый точно не чистый гол, там явный толчок в спину, второй гол Челси это уже слишком конечно, так оффсайд выявлять по линиям
    То что Аспиликуета толкнул это факт, но то что Фред толкнул Аспиликуету и тот влетел в Вильямса тоже факт
    Ссылка
    amg43
      amg43, 18.02.2020 00:15
    0
    Kievforever, 18.02.2020 00:10
    Это ж как так получается , что система VAR которая должна помогать, в итоге убирает два по сути чистих гола лондонской команды
    При Лемпарде что-то уж дико не везёт Челси , и с голами и с варом и с травмами игроков, надеюсь Френка не уволят
    Первый точно не чистый гол, там явный толчок в спину, второй гол Челси это уже слишком конечно, так оффсайд выявлять по линиям
    Ссылка
    Kievforever
      Kievforever, 18.02.2020 00:10
    0
    Это ж как так получается , что система VAR которая должна помогать, в итоге убирает два по сути чистих гола лондонской команды
    При Лемпарде что-то уж дико не везёт Челси , и с голами и с варом и с травмами игроков, надеюсь Френка не уволят
    Ссылка
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