В матче 26-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на «Эмирейтс» разгромил «Ньюкасл», забив четыре безответных мяча.
Лучшие моменты матча Арсенал - Ньюкасл
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Месут Озил (Арсенал).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер- Эмерик Обамеянг (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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