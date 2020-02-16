Арсенал уничтожил Ньюкасл, забив 4 гола в ворота Сорок

«Канониры» прервали серию ничьих и пытаются подняться в зону еврокубков

  • 16.02.2020 20:45
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  • 1 комментарий
Арсенал уничтожил Ньюкасл, забив 4 гола в ворота Сорок
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16 февраля прошел матч 26-го тура Английской Премьер-лиги. «Арсенал» уничтожил «Ньюкасл», забив 4 гола в ворота «сорок». Лондонский клуб прервал серию из четырех ничьих подряд и пытается подняться в зону еврокубков. Сейчас у «канониров» 34 очка и 10-е место.

Лидером АПЛ является «Ливерпуль» (76 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (51), «Лестер» (50), «Челси» (41), «Тоттенхэм» (40), «Шеффилд Юнайтед» (39), «Вулверхэмптон» и «Эвертон» (36), «Манчестер Юнайтед» (35).

Напомним, из-за дисквалификации «Манчестер Сити» на два сезона в еврокубках, теперь даже 5-е место в АПЛ может принести путевку в Лигу чемпионов.

АПЛ. 26-й тур

«Арсенал» – «Ньюкасл» – 4:0

Голы: Обамеянг, 54 (1:0). Пепе, 57 (2:0). Езил, 90 (3:0). Ляказетт, 90+5 (4:0).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Езил (Уиллок, 90), Джака, Себальос (Торрейра, 82), Обамеянг, Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 85), Сака.

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк (Шер, 83), Фернандес (Ритчи, 75), Роуз, Ласкеллес, Лазаро (Хэйден, 74), Бенталеб, Альмирон, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.

Предупреждения: Джака, 9. Сака, 82.

Судья: Мэйсон (Англия).

Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 16.02.2020 21:05
    0
    И какую оценку получил Дубравка? Выше чем у Лунина?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 16.02.2020 21:05
    0
    И какую оценку получил Дубравка? Выше чем у Лунина?
    Ссылка
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