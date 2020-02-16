16 февраля прошел матч 26-го тура Английской Премьер-лиги. «Арсенал» уничтожил «Ньюкасл», забив 4 гола в ворота «сорок». Лондонский клуб прервал серию из четырех ничьих подряд и пытается подняться в зону еврокубков. Сейчас у «канониров» 34 очка и 10-е место.
Лидером АПЛ является «Ливерпуль» (76 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (51), «Лестер» (50), «Челси» (41), «Тоттенхэм» (40), «Шеффилд Юнайтед» (39), «Вулверхэмптон» и «Эвертон» (36), «Манчестер Юнайтед» (35).
Напомним, из-за дисквалификации «Манчестер Сити» на два сезона в еврокубках, теперь даже 5-е место в АПЛ может принести путевку в Лигу чемпионов.
АПЛ. 26-й тур
«Арсенал» – «Ньюкасл» – 4:0
Голы: Обамеянг, 54 (1:0). Пепе, 57 (2:0). Езил, 90 (3:0). Ляказетт, 90+5 (4:0).
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Езил (Уиллок, 90), Джака, Себальос (Торрейра, 82), Обамеянг, Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 85), Сака.
«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк (Шер, 83), Фернандес (Ритчи, 75), Роуз, Ласкеллес, Лазаро (Хэйден, 74), Бенталеб, Альмирон, Ш.Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.
Предупреждения: Джака, 9. Сака, 82.
Судья: Мэйсон (Англия).
Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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