Арсенал - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Обе команды находятся в середине таблицы АПЛ

  • 16.02.2020 00:59
  • 141 просмотр
  • 0 комментариев
Арсенал - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Skysports.com

Смена тренера по ходу сезона пока не очень помогает «Арсеналу» вернуться на свои привычные позиции хотя бы около топ-4 чемпионата Англии. Лондонская команда попала в полосу ничейных результатов, заработав по одному пункту в четырех последних поединках АПЛ. В 10-ти последних турах у «Арсенала» лишь две победы, и это отбросило команду Микеля Артеты на 11-е место.

Учитывая конкуренцию, «Арсеналу» только приходится мечтать о возвращении в Лигу чемпионов.

«Ньюкасл», напротив, сейчас демонстрирует позитивную динамику. Команда не проиграет в 8 матчах кряду во всех турнирах, а в АПЛ отдалилась от зоны вылета и сейчас идет вслед за «Арсеналом», имея такое же количество очков. Несмотря на хорошие шансы «Ньюкасла» в этом матче, статистика все же против команды Стива Брюса.

«Арсенал» выиграл у «Сорок» 13 из последних 14-ти встреч, а также 7 подряд матчей в Лондоне.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

16 февраля, воскресенье

«Арсенал» — «Ньюкасл»
Лондон. Стадион «Эмирейтс». 18:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности