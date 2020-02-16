Смена тренера по ходу сезона пока не очень помогает «Арсеналу» вернуться на свои привычные позиции хотя бы около топ-4 чемпионата Англии. Лондонская команда попала в полосу ничейных результатов, заработав по одному пункту в четырех последних поединках АПЛ. В 10-ти последних турах у «Арсенала» лишь две победы, и это отбросило команду Микеля Артеты на 11-е место.

Учитывая конкуренцию, «Арсеналу» только приходится мечтать о возвращении в Лигу чемпионов.

«Ньюкасл», напротив, сейчас демонстрирует позитивную динамику. Команда не проиграет в 8 матчах кряду во всех турнирах, а в АПЛ отдалилась от зоны вылета и сейчас идет вслед за «Арсеналом», имея такое же количество очков. Несмотря на хорошие шансы «Ньюкасла» в этом матче, статистика все же против команды Стива Брюса.

«Арсенал» выиграл у «Сорок» 13 из последних 14-ти встреч, а также 7 подряд матчей в Лондоне.

16 февраля, воскресенье