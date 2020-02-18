26-й тур
Челси
0:2
Ман Юнайтед
17.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы не наиграли на 0:2»

Наставник «Челси» недоволен поражением от «Манчестер Юнайтед»

  • 18.02.2020 01:31
  • 210 просмотров
  • 0 комментариев
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы не наиграли на 0:2»
© Twitter. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ.

«Это футбол и это жизнь. Я не могу пожаловаться на профессионализм парней, они с опущенными головами. Тяжелый вечер для нас. Мы не наиграли на 0:2, какой-то день сурка. Я не знаю, сколько ударов мы нанесли, но их было много. Нельзя победить, если не забиваешь. Мы четвертые, и сезон начинается прямо сейчас. Фанаты не ждали от нас такого результата, но мы тут.

Мы четвертые, так как мы проделали хорошую работу. Я не мягкий, могу критиковать команду. Порой мы можем пожаловаться на удачу. Но если мы не реализуем моменты, мы не можем побеждать.

Это был тяжелый вечер для Батшуайи, нападающих судят по голам, это факт. Нам нужны голы от форвардов, а в этом сезоне у нас не так много этого. Мы не можем полагаться на Тэмми Абрахама весь сезон.

Магуайр должен был быть удален, это очевидно. И это изменило бы всю игру. Аспиликуэту толкнули, поэтому гол Зума должны были засчитать. У Жиру в офсайде был ноготь, это я могу понять, такие правила сейчас. Не могу понять, почему судьи не используют мониторы. Его следует использовать», - сказал Лэмпард.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности