Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы не наиграли на 0:2»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ.

«Это футбол и это жизнь. Я не могу пожаловаться на профессионализм парней, они с опущенными головами. Тяжелый вечер для нас. Мы не наиграли на 0:2, какой-то день сурка. Я не знаю, сколько ударов мы нанесли, но их было много. Нельзя победить, если не забиваешь. Мы четвертые, и сезон начинается прямо сейчас. Фанаты не ждали от нас такого результата, но мы тут.

Мы четвертые, так как мы проделали хорошую работу. Я не мягкий, могу критиковать команду. Порой мы можем пожаловаться на удачу. Но если мы не реализуем моменты, мы не можем побеждать.

Это был тяжелый вечер для Батшуайи, нападающих судят по голам, это факт. Нам нужны голы от форвардов, а в этом сезоне у нас не так много этого. Мы не можем полагаться на Тэмми Абрахама весь сезон.

Магуайр должен был быть удален, это очевидно. И это изменило бы всю игру. Аспиликуэту толкнули, поэтому гол Зума должны были засчитать. У Жиру в офсайде был ноготь, это я могу понять, такие правила сейчас. Не могу понять, почему судьи не используют мониторы. Его следует использовать», - сказал Лэмпард.