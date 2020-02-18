«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счетом 2:0 в рамках 26 тура АПЛ.
Лучшие моменты матча Челси - Ман Юнайтед
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Ман Юнайтед).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua
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