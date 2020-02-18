Анти-Неймар: как Анхель Ди Мария уравновешивает ПСЖ

«Пари Сен-Жермен», пожалуй, самая стабильная команда современного футбола.

Каждый сезон у парижан четко распланирован - серия из 100500 побед дома, вылет в 1/8 финала ЛЧ, тренерская отставка раз в два года. Никакой самодеятельности. Все строго по расписанию.

Последние два сезона в этот график бойко вклинился Неймар. Бразилец каждую осень и весну распускает слухи, как ему плохо в Париже, но зимой, перед возобновлением ЛЧ, клянется клубу в верности. Типа, таким образом он повышает партнерам боевой дух.

Другое дело, что на практике ничего не повышается, сам Неймар регулярно получает травмы перед ключевыми отрезками сезона, и даже катарские шейхи уже перестали везде трубить о желании выиграть Лигу чемпионов. Видимо, поняли, как нелепо это все выглядит со стороны после 1:6 от «Барсы» и домашнего влета детворе Сульшера.

И, знаете, их совершенно не жалко. Если люди за девять лет в большом футболе так и не поняли, что трофеи берут коллективы, а не звезды, то тут пиши пропало.

Более того, не жаль и Неймара - в конце концов, как вообще можно жалеть человека с зарплатой в 36 млн евро в год? Верратти тоже давно выбрал деньги, у Мбаппе еще уйма времени впереди, а Тиаго Силва на излете. Прямо сейчас «ПСЖ» для них правильное место.

А вот про Анхеля Ди Марию такое сказать нельзя. С одной стороны, ему на днях стукнет 32 - время подводить итоги и все такое. С другой, аргентинец показывает, возможно, лучший футбол в карьере, забивая и отдавая на уровне своих молодых партнеров за 200 млн. Только за последние две недели в активе Анхеля гол в ворота «Монпелье», два ассиста на поле «Нанта» и гол плюс пас в поединке с «Лионом».

Такой Ди Мария здорово помог бы и реальному претенденту на победу в ЛЧ, но вместо этого он играет в Париже, где, кажется, только он сам и еще Томас Тухель верят в возможность прорыва в Европе.

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Немец даже придумал специально под Анхеля новую схему игры «ПСЖ», который теперь немного напоминает «Реал» времен позднего Карло Анчелотти.

Кто помнит, Ди Мария в то время едва не оказался в запасе после покупки Гарета Бэйла, но затем нашелся в полузащите, дополняя Луку Модрича и Хаби Алонсо. Да, в Примере это обернулось для аргентинца всего четырьмя забитыми голами, зато в финале ЛЧ его рывки из глубины порвали «Атлетико» в пух и прах.

У Тухеля примерно та же история, только здесь под Анхелем в полузащите играет один глубинный плеймейкер (Верратти) и один чистый волнорез (Гейе), наличие которого позволяет Ди Марии еще активнее идти вперед.

Что интересно: когда «ПСЖ» с мячом, аргентинец располагается на позиции правого инсайда, и после потерь остается там же, чтобы прессинговать соперника на его половине. Если отобрать быстро не получается (да-да, то самое правило шести секунд), Ди Мария отходит вглубь и играет правого полузащитника, а «ПСЖ» перестраивается на 4-4-2.

Надо сказать, сама по себе такая модель выглядит весьма перспективно, и то, как Ди Мария использует пространство, как растягивает оборону соперников - это все вполне может сработать с «Боруссией». Жаль, партнеры рвение аргентинца поддерживают не всегда. Неймар перед возобновлением ЛЧ начал выпендриваться и пасовать задницей, нарываясь на фолы, и последние матчи пропустил; Мбаппе ссорится с Тухелем после каждый замены; Кавани вместо того, чтобы конкурировать с Икарди, договорился с «Атлетико» и ждет лета.

В этой безнадежно нарушенной системе координат Ди Мария выглядит одним из немногих, на кого еще можно положиться. Кто выручит и не тронется умом от собственной важности.

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Причем, с ним так было всегда, с самого начала карьеры. На молодежном чемпионате мира-2007 Ди Мария помог Аргентине взять золото, но остался немного в тени лучшего бомбардира, Куна Агуэро; через год в Пекине уже Анхель забил победный мяч в финале, но мир аплодировал автору паса, Лео Месси.

За следующие десять лет они втроем плюс еще Маскерано, Игуаин, Сабалета и другие топы, прошли три чемпионата мира, но лишь для того, чтобы испытать огромное разочарование. Ближе всего золотое поколение «Альбиселесте» подобралось к титулу в 2014-м, но в финале без травмированного Ди Марии Месси не справился.

Параллельно Анхель сделал карьеру в «Реале», где прошел эволюцию от верного солдата Моуриньо до секретного ингредиента Анчелотти, который подарил «Сливочным» заветную «десиму».

Жаль, что на «Бернабеу» у него все закончилось так, как закончилось. В пользу Флорентино Переса говорят последующие успехи в ЛЧ, но поступил он все равно некрасиво. Особенно на фоне громадного контракта для Гарета Бэйла, который мало того, что полкарьеры в Мадриде провел на больничном, так еще и сам клуб презирает.

По большому счету, Ди Мария и оказался во Франции только из-за сорвавшихся переговоров по контракту с «Реалом». Сперва, правда, был годичный вояж в сумасшедший дом имени Ван Гала в Манчестере, а уже затем трансфер в Париж, где Анхелю предложили деньги, стабильность, сильных партнеров, но, увы, в комплект входили и регулярные провалы в ЛЧ.

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У Ди Марии даже были шансы стать главной звездой всей Лиги 1, но вскоре шейхи все переиграли, потратив на Неймара с Мбаппе 400 млн.



Твиттер ПСЖ

Так Анхель вновь оказался в привычной тени, но тренеров не обманешь, поэтому при всей жесточайшей конкуренции в нападении «ПСЖ» он все равно выходит регулярно. Теперь вот Тухель даже перекроил игровую систему Парижа, дабы уместить на поле одновременно его, Неймара, Мбаппе и Икарди. И все ради уроженца Росарио.

Пока Неймар играет Неймара, Мбаппе делает тридцать рывков за матч, а Икарди не покидает линию офсайда, Ди Мария связывает их всех с полузащитой и уже отдал 17 голевых передач в сезоне. Между прочим, больше всех во Франции.

Параллельно Анхель успевает защищать Кавани от гнева фанатов, урезонивать отказывающего меняться Мбаппе и сказать пару добрых слов в адрес французской лиги, которая, по правде, переживает далеко не лучшие времена из-за слишком ранних продаж местных талантов за рубеж. В общем, исполняет роль такого себе анти-Неймара, уравновешивая своим здравым смыслом выходки бразильца.

Неблагодарная это роль, надо сказать. Вселенской славы с ней не добьешься. Зато за такого игрока хочется болеть, несмотря даже на репутацию проекта, частью которого он сейчас является.

А это, согласитесь, тоже дорогого стоит.

Роман СИНЧУК