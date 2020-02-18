Дубай. Ястремская дважды подавала на матч, но проиграла Кудерметовой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№26 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер в Дубае.



В матче первого круга украинка в трех сетах проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (№39 WTA), которая ранее успешно преодолела квалификацию.



Дубай. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 3:6, 6:7(2)

Начинался матч совсем не радужно, Ястремская сразу же отдала подачу и даже после обратного брейка проигрывала к середине первого сета. Но со счета 2:4 на корте многое изменилось, Даяна заиграла более уверенно и трижды взяла подачу соперницы. Россиянка сумела ответить всего одним брейком, проиграв сет со счетом 5:7.

В концовке второй партии более удачной оказалась уже Кудерметова. В игре бьющих теннисисток она была стабильнее и меньше ошибалась. Даяна же теряла большое количество очков на своей второй подаче, которая сегодня откровенно была или слабой, или летела в сетку. Двойные ошибки в важнейшие моменты матча во многом определили результат противостояния.

В третьем сете интрига постепенно умирала в нашу пользу, но внезапно вышла на совершенно иной уровень. Даяна большую часть времени доминировала, лидируя с двумя брейками 5:2. Но выйти и успешно подать на матч дважды не получилось. Вероника взяла четыре гейма подряд и первой заработала матчбол в этом поединке. Ястремской удалось перевести партию на тай-брейк, но сил бороться было недостаточно. Россиянка лучше отподавала, в третий раз подряд выиграв очное противостояние у украинки.



Во втором круге Кудерметова встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании (№16 WTA).

Ранее турнир покинула Элина Свитолина.