Дубай. Ястремская дважды подавала на матч, но проиграла Кудерметовой

Вторая ракетка Украины не смогла пробиться во второй круг престижного турнира в ОАЭ

  • 18.02.2020 16:24
  • 2985 просмотров
  • 18 комментариев
Дубай. Ястремская дважды подавала на матч, но проиграла Кудерметовой
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№26 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер в Дубае.
 
В матче первого круга украинка в трех сетах проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (№39 WTA), которая ранее успешно преодолела квалификацию.
 
Дубай. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 3:6, 6:7(2)

Начинался матч совсем не радужно, Ястремская сразу же отдала подачу и даже после обратного брейка проигрывала к середине первого сета. Но со счета 2:4 на корте многое изменилось, Даяна заиграла более уверенно и трижды взяла подачу соперницы. Россиянка сумела ответить всего одним брейком, проиграв сет со счетом 5:7.

В концовке второй партии более удачной оказалась уже Кудерметова. В игре бьющих теннисисток она была стабильнее и меньше ошибалась. Даяна же теряла большое количество очков на своей второй подаче, которая сегодня откровенно была или слабой, или летела в сетку. Двойные ошибки в важнейшие моменты матча во многом определили результат противостояния.

В третьем сете интрига постепенно умирала в нашу пользу, но внезапно вышла на совершенно иной уровень. Даяна большую часть времени доминировала, лидируя с двумя брейками 5:2. Но выйти и успешно подать на матч дважды не получилось. Вероника взяла четыре гейма подряд и первой заработала матчбол в этом поединке. Ястремской удалось перевести партию на тай-брейк, но сил бороться было недостаточно. Россиянка лучше отподавала, в третий раз подряд выиграв очное противостояние у украинки.
 
Во втором круге Кудерметова встретится с Гарбинье Мугурусой из Испании (№16 WTA). 

Ранее турнир покинула Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.02.2020 17:20
    0
    dadaali177188, 18.02.2020 16:56
    поездки запоребрик дают о себе знать, одна сливается на первых стадиях, другая сливается....карма серьезная штука .......ещё ломаус в мае на себе прочувствует всю прелесть кармы. А то вообразили себя уже божественными, мол можно фигню творить и на всех насрать
    Вам , сударь , надо лечиться электричеством !
    Ссылка
    Kuzyavr
      Kuzyavr, 18.02.2020 17:08
    0
    На Даяну не похоже..либо же просто в дубай захотелось.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.02.2020 16:58
    +3
    С такой психологической неустойчивостью сложно будет стать топом
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 18.02.2020 16:56
    -5
    поездки запоребрик дают о себе знать, одна сливается на первых стадиях, другая сливается....карма серьезная штука .......ещё ломаус в мае на себе прочувствует всю прелесть кармы. А то вообразили себя уже божественными, мол можно фигню творить и на всех насрать
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 18.02.2020 16:50
    -3
    Кобыла бестолковая,меньше о куях думать нужно,больше о теннисе .Слила выгранный матч...
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 18.02.2020 16:47
    -1
    Очень показательными были тренерские паузы. Кудерметова взяла её при счёте 5-2 в пользу Ястремской и довела счет до 6-5 в свою пользу. А Ястремская взяла тренерскую паузу когда ещё вела в счете 5-4 и .... проиграла ещё два гейма. Наверное это говорит и о квалификации тренеров теннисисток.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.02.2020 16:46
    +2
    Россиянка была просто спокойнее в решающие моменты матча-- с такой нервной игрой Дае невозможно будет выйти в топы
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 18.02.2020 16:44
    +1
    Даяна на жаль знову прикра поразка.Але вірю що злам на краще поруч.Трішки більше впевненості і все буде добре!
    Ссылка
    akush777
    online
      akush777, 18.02.2020 16:41
    +3
    Казломордая чуть не плакала после 4-1...и тут на подарок в студию!
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 18.02.2020 16:40
    +2
    kollekciy, 18.02.2020 16:33
    Даяна в фірмовому стилі Марти, закінчила матч. Як у випадках з Мартою, що сталося не відомо.
    По-моєму, вона вже давно перейняла цей стиль сама. Згадайте Возняцкі. Але поразка сама по собі не настільки образлива, образлива сама гра, яку ніяк не можна назвати класною
    Ссылка
    akush777
    online
      akush777, 18.02.2020 16:35
    +5
    Это пипец...так просрать выйиграный матч!
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 18.02.2020 16:33
    +1
    Даяна в фірмовому стилі Марти, закінчила матч. Як у випадках з Мартою, що сталося не відомо.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 18.02.2020 16:32
    0
    vital, 18.02.2020 16:29
    Дая дуже розчарувала - українка повна сил і енергії проти посередньої тенісистки, яка тут вже грає 5-ту гру за 5 днів. Як можна було не закрити матч із рахунку 5-2?
    Що в неї тс характером?!( Це лікується????
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 18.02.2020 16:31
    +2
    Валидольный матч получился,в третьем сете у Ястремской силы закончились,плюс как всегда включила режим зайца не вовремя,в общем,опять подарила игру
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 18.02.2020 16:29
    +14
    Дая дуже розчарувала - українка повна сил і енергії проти посередньої тенісистки, яка тут вже грає 5-ту гру за 5 днів. Як можна було не закрити матч із рахунку 5-2?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.02.2020 16:28
    +4
    Буду "кэпом", но скажу... Нельзя было так просто сливать два брейка и доводить дело до тай-брейка!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 18.02.2020 16:28
    +4
    Наша Мисс Стабильность
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
    Сан Саныч, 18.02.2020 16:26
    -3
    Дно
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 18.02.2020 16:29
    +14
    Дая дуже розчарувала - українка повна сил і енергії проти посередньої тенісистки, яка тут вже грає 5-ту гру за 5 днів. Як можна було не закрити матч із рахунку 5-2?
    Ссылка
    akush777
    online
      akush777, 18.02.2020 16:35
    +5
    Это пипец...так просрать выйиграный матч!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 18.02.2020 16:28
    +4
    Буду "кэпом", но скажу... Нельзя было так просто сливать два брейка и доводить дело до тай-брейка!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 18.02.2020 16:28
    +4
    Наша Мисс Стабильность
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.02.2020 16:58
    +3
    С такой психологической неустойчивостью сложно будет стать топом
    Ссылка
    akush777
    online
      akush777, 18.02.2020 16:41
    +3
    Казломордая чуть не плакала после 4-1...и тут на подарок в студию!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.02.2020 16:46
    +2
    Россиянка была просто спокойнее в решающие моменты матча-- с такой нервной игрой Дае невозможно будет выйти в топы
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 18.02.2020 16:40
    +2
    kollekciy, 18.02.2020 16:33
    Даяна в фірмовому стилі Марти, закінчила матч. Як у випадках з Мартою, що сталося не відомо.
    По-моєму, вона вже давно перейняла цей стиль сама. Згадайте Возняцкі. Але поразка сама по собі не настільки образлива, образлива сама гра, яку ніяк не можна назвати класною
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 18.02.2020 16:31
    +2
    Валидольный матч получился,в третьем сете у Ястремской силы закончились,плюс как всегда включила режим зайца не вовремя,в общем,опять подарила игру
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 18.02.2020 16:44
    +1
    Даяна на жаль знову прикра поразка.Але вірю що злам на краще поруч.Трішки більше впевненості і все буде добре!
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 18.02.2020 16:33
    +1
    Даяна в фірмовому стилі Марти, закінчила матч. Як у випадках з Мартою, що сталося не відомо.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.02.2020 17:20
    0
    dadaali177188, 18.02.2020 16:56
    поездки запоребрик дают о себе знать, одна сливается на первых стадиях, другая сливается....карма серьезная штука .......ещё ломаус в мае на себе прочувствует всю прелесть кармы. А то вообразили себя уже божественными, мол можно фигню творить и на всех насрать
    Вам , сударь , надо лечиться электричеством !
    Ссылка
    Kuzyavr
      Kuzyavr, 18.02.2020 17:08
    0
    На Даяну не похоже..либо же просто в дубай захотелось.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 18.02.2020 16:32
    0
    vital, 18.02.2020 16:29
    Дая дуже розчарувала - українка повна сил і енергії проти посередньої тенісистки, яка тут вже грає 5-ту гру за 5 днів. Як можна було не закрити матч із рахунку 5-2?
    Що в неї тс характером?!( Це лікується????
    Ссылка
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