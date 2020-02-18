ФОТО. Зинченко и футболистам Манчестер Сити еврокубковый бан нипочем

Еврокубковый бан «Манчестер Сити» на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей не сказался на атмосфере внутри коллектива «горожан».
Фотографией с одной из последних тренировок «Манчестер Сити» поделился 23-летний игрок английской команды Александр Зинченко. Несмотря на неутешительные новости, футболисты «горожан» вовсю улыбаются, не демонстрируя ни малейших признаков уныния.
После 26-ти сыгранных матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 51 очко.
Источник — Instagram
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