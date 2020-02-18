ФОТО. Зинченко и футболистам Манчестер Сити еврокубковый бан нипочем

В стане «горожан» нет атмосферы уныния

  • 18.02.2020 07:07
  • 3268 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Зинченко и футболистам Манчестер Сити еврокубковый бан нипочем
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Еврокубковый бан «Манчестер Сити» на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей не сказался на атмосфере внутри коллектива «горожан».

Фотографией с одной из последних тренировок «Манчестер Сити» поделился 23-летний игрок английской команды Александр Зинченко. Несмотря на неутешительные новости, футболисты «горожан» вовсю улыбаются, не демонстрируя ни малейших признаков уныния.

После 26-ти сыгранных матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 51 очко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@mancity 💪🏼💪🏼💪🏼

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 18.02.2020 08:12
    0
    а почему они должні переживать? контракты подписаны, будут играть не перегружая организм только в апл, и возможно даже не в высшей лиге)
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 18.02.2020 08:12
    0
    а почему они должні переживать? контракты подписаны, будут играть не перегружая организм только в апл, и возможно даже не в высшей лиге)
    Ссылка
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