Реал, Барса, Бавария и другие гранды давили на УЕФА для наказания Ман Сити

Клубы надеялись, что УЕФА накажет английский клуб

  • 18.02.2020 21:34
  • 2075 просмотров
  • 7 комментариев
Реал, Барса, Бавария и другие гранды давили на УЕФА для наказания Ман Сити
© Skysports.com

По информации The Athletic, ряд топ-клубов Европы оказывали давление на УЕФА, чтобы организация довела до конца расследование против «Манчестер Сити» в деле нарушения финансового фэйр-плей.

В итоге английский клуб отстранен от Лиги чемпионов на два сезона.

Сообщается, что в число клубов, желавших наказать «Манчестер Сити», были «Реал», «Барселона», «Бавария» и ПСЖ. При этом любопытно, что сам ПСЖ все еще остается под расследованием за возможное нарушение тех же финансовых правил.

Сам «Сити» намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд и еще может отменить наказание.

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Источник — The Athletic

(9 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 18.02.2020 22:06
    0
    zzg77, 18.02.2020 21:52
    Пожалуй только Баварии это простительно.
    Трансферный баланс Баварии за последние 5 лет: −190 млн евро. Это в лиге, где за трансляции чемпиону платят меньше, чем 20 месту АПЛ.
    __
    Парад лицемеров это, вот что..
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 18.02.2020 22:01
    0
    Saar, 18.02.2020 21:51
    Реал и ПСЖ..... Да сами же столько тратили , как Сити..
    Так вся фишка финансового фэйр-плея что Реал и Барселона зарабатывают футболом деньги которые тратят, а в ПСЖ и Сити просто шейхи вкинули тонну бабла, то есть искусственные клубы
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 18.02.2020 21:52
    -2
    Пожалуй только Баварии это простительно.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.02.2020 21:51
    0
    Реал и ПСЖ..... Да сами же столько тратили , как Сити..
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 18.02.2020 21:46
    0
    kina_ne_bydet, 18.02.2020 21:41
    Европейская солидарность во всей красе ))
    Ссылка
    Mmm1234
    online
      Mmm1234, 18.02.2020 21:42
    +1
    Да ПСЖ оказывал давление- это сильно!!!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 18.02.2020 21:41
    +2
    Европейская солидарность во всей красе ))
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 18.02.2020 21:41
    +2
    Европейская солидарность во всей красе ))
    Ссылка
    Mmm1234
    online
      Mmm1234, 18.02.2020 21:42
    +1
    Да ПСЖ оказывал давление- это сильно!!!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.02.2020 22:06
    0
    zzg77, 18.02.2020 21:52
    Пожалуй только Баварии это простительно.
    Трансферный баланс Баварии за последние 5 лет: −190 млн евро. Это в лиге, где за трансляции чемпиону платят меньше, чем 20 месту АПЛ.
    __
    Парад лицемеров это, вот что..
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 18.02.2020 22:01
    0
    Saar, 18.02.2020 21:51
    Реал и ПСЖ..... Да сами же столько тратили , как Сити..
    Так вся фишка финансового фэйр-плея что Реал и Барселона зарабатывают футболом деньги которые тратят, а в ПСЖ и Сити просто шейхи вкинули тонну бабла, то есть искусственные клубы
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 18.02.2020 21:51
    0
    Реал и ПСЖ..... Да сами же столько тратили , как Сити..
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 18.02.2020 21:46
    0
    kina_ne_bydet, 18.02.2020 21:41
    Европейская солидарность во всей красе ))
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