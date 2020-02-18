Реал, Барса, Бавария и другие гранды давили на УЕФА для наказания Ман Сити

По информации The Athletic, ряд топ-клубов Европы оказывали давление на УЕФА, чтобы организация довела до конца расследование против «Манчестер Сити» в деле нарушения финансового фэйр-плей.

В итоге английский клуб отстранен от Лиги чемпионов на два сезона.

Сообщается, что в число клубов, желавших наказать «Манчестер Сити», были «Реал», «Барселона», «Бавария» и ПСЖ. При этом любопытно, что сам ПСЖ все еще остается под расследованием за возможное нарушение тех же финансовых правил.

Сам «Сити» намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд и еще может отменить наказание.