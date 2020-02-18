Реал, Барса, Бавария и другие гранды давили на УЕФА для наказания Ман Сити

По информации The Athletic, ряд топ-клубов Европы оказывали давление на УЕФА, чтобы организация довела до конца расследование против «Манчестер Сити» в деле нарушения финансового фэйр-плей.
В итоге английский клуб отстранен от Лиги чемпионов на два сезона.
Сообщается, что в число клубов, желавших наказать «Манчестер Сити», были «Реал», «Барселона», «Бавария» и ПСЖ. При этом любопытно, что сам ПСЖ все еще остается под расследованием за возможное нарушение тех же финансовых правил.
Сам «Сити» намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд и еще может отменить наказание.
Источник — The Athletic
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Парад лицемеров это, вот что..
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Парад лицемеров это, вот что..
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