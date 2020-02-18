Юрий СЕМИН: «Суркис хотел меня как следует проверить»

Экс-наставник «Динамо» рассказал о переходе в киевский клуб полузащитника Романа Еременко

  • 18.02.2020 10:29
  • 3486 просмотров
  • 4 комментария
Юрий СЕМИН: «Суркис хотел меня как следует проверить»
© ФК Локомотив Москва. Юрий Семин

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин поделился мнением о футбольных селекционерах и вспомнил, как президент киевлян Игорь Суркис советовался с ним перед покупкой Романа Еременко.

«Бывают селекционеры, которые никогда не были в футболе, вообще не из этой области. И вдруг этот «селекционер» принимает решение на основании видеопросмотра привезти для клуба того или иного игрока. Это же нонсенс! Это — чистый ущерб клубу!

А возьмем другую ситуацию. Когда Игорь Суркис вызвал меня и спросил: «Ну что, берем Романа Еременко?» Видимо, тоже меня хотел проверить как следует. Ему было важно, что скажет тренер. Я говорю: «Конечно, берем!» Роман был у нас в аренде, нужно было решать его судьбу.

Так вот, это было наше общее решение. Оно во что превратилось? В то, что клуб потом заработал много денег, продав Еременко в «Рубин». Около €12 миллионов. Это путь, он правильный, почему мы от него отошли? Ведь английская лига работает так!», — отметил Семин в эфире YouTube-канала Nobel.

Семин возглавлял «Динамо» с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы.

Еременко выступал за «Динамо» с 2008-го по 2011-й годы.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(10 голосов)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 18.02.2020 11:00
    +1
    Ребров лучший.
    Если рассматривать достижения, то хуже московских гастролеров был только Блохин - 3 место 2013.
    У Семина 1 место в 2009 и 2 место 2011, 2012. Газзаев Валерий Георгиевич 2 место 2010.
    Михайличенко А.А. 1 место 2003, 2004, Кубок Украины 2003, Суперкубок Украины 2004.
    Демьяненко А. В.1 место 2007, Кубок Украины 2006, 2007, Суперкубок Украины 2006, 2007
    Ребров С. С. 1 место 2015, 2016 Кубок Украины 2014, 2015
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 18.02.2020 10:58
    0
    mb_cdi, 18.02.2020 10:49
    Семин был лучшим тренером Динамо в "послелобановское время"
    Первое пришествие было шикарное,второе провал
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 18.02.2020 10:53
    -2
    Юрий Падлыч, иди ка ты в упож, винторогий "братишка"! Что Семин, что Газаев... тьфу!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 18.02.2020 10:49
    +3
    Семин был лучшим тренером Динамо в "послелобановское время"
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 18.02.2020 10:49
    +3
    Семин был лучшим тренером Динамо в "послелобановское время"
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 18.02.2020 11:00
    +1
    Ребров лучший.
    Если рассматривать достижения, то хуже московских гастролеров был только Блохин - 3 место 2013.
    У Семина 1 место в 2009 и 2 место 2011, 2012. Газзаев Валерий Георгиевич 2 место 2010.
    Михайличенко А.А. 1 место 2003, 2004, Кубок Украины 2003, Суперкубок Украины 2004.
    Демьяненко А. В.1 место 2007, Кубок Украины 2006, 2007, Суперкубок Украины 2006, 2007
    Ребров С. С. 1 место 2015, 2016 Кубок Украины 2014, 2015
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 18.02.2020 10:58
    0
    mb_cdi, 18.02.2020 10:49
    Семин был лучшим тренером Динамо в "послелобановское время"
    Первое пришествие было шикарное,второе провал
    Ссылка
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