Юрий СЕМИН: «Суркис хотел меня как следует проверить»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин поделился мнением о футбольных селекционерах и вспомнил, как президент киевлян Игорь Суркис советовался с ним перед покупкой Романа Еременко.

«Бывают селекционеры, которые никогда не были в футболе, вообще не из этой области. И вдруг этот «селекционер» принимает решение на основании видеопросмотра привезти для клуба того или иного игрока. Это же нонсенс! Это — чистый ущерб клубу!

А возьмем другую ситуацию. Когда Игорь Суркис вызвал меня и спросил: «Ну что, берем Романа Еременко?» Видимо, тоже меня хотел проверить как следует. Ему было важно, что скажет тренер. Я говорю: «Конечно, берем!» Роман был у нас в аренде, нужно было решать его судьбу.

Так вот, это было наше общее решение. Оно во что превратилось? В то, что клуб потом заработал много денег, продав Еременко в «Рубин». Около €12 миллионов. Это путь, он правильный, почему мы от него отошли? Ведь английская лига работает так!», — отметил Семин в эфире YouTube-канала Nobel.

Семин возглавлял «Динамо» с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы.

Еременко выступал за «Динамо» с 2008-го по 2011-й годы.