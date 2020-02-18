Юрий СЕМИН: «Суркис хотел меня как следует проверить»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин поделился мнением о футбольных селекционерах и вспомнил, как президент киевлян Игорь Суркис советовался с ним перед покупкой Романа Еременко.
«Бывают селекционеры, которые никогда не были в футболе, вообще не из этой области. И вдруг этот «селекционер» принимает решение на основании видеопросмотра привезти для клуба того или иного игрока. Это же нонсенс! Это — чистый ущерб клубу!
А возьмем другую ситуацию. Когда Игорь Суркис вызвал меня и спросил: «Ну что, берем Романа Еременко?» Видимо, тоже меня хотел проверить как следует. Ему было важно, что скажет тренер. Я говорю: «Конечно, берем!» Роман был у нас в аренде, нужно было решать его судьбу.
Так вот, это было наше общее решение. Оно во что превратилось? В то, что клуб потом заработал много денег, продав Еременко в «Рубин». Около €12 миллионов. Это путь, он правильный, почему мы от него отошли? Ведь английская лига работает так!», — отметил Семин в эфире YouTube-канала Nobel.
Семин возглавлял «Динамо» с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы.
Еременко выступал за «Динамо» с 2008-го по 2011-й годы.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Если рассматривать достижения, то хуже московских гастролеров был только Блохин - 3 место 2013.
У Семина 1 место в 2009 и 2 место 2011, 2012. Газзаев Валерий Георгиевич 2 место 2010.
Михайличенко А.А. 1 место 2003, 2004, Кубок Украины 2003, Суперкубок Украины 2004.
Демьяненко А. В.1 место 2007, Кубок Украины 2006, 2007, Суперкубок Украины 2006, 2007
Ребров С. С. 1 место 2015, 2016 Кубок Украины 2014, 2015
Если рассматривать достижения, то хуже московских гастролеров был только Блохин - 3 место 2013.
У Семина 1 место в 2009 и 2 место 2011, 2012. Газзаев Валерий Георгиевич 2 место 2010.
Михайличенко А.А. 1 место 2003, 2004, Кубок Украины 2003, Суперкубок Украины 2004.
Демьяненко А. В.1 место 2007, Кубок Украины 2006, 2007, Суперкубок Украины 2006, 2007
Ребров С. С. 1 место 2015, 2016 Кубок Украины 2014, 2015
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