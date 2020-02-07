Камбэк Свитолиной, разгром от Динамо, фиаско хоккеистов, Барсы и Реала

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 февраля.
1A. Свитолина совершила камбэк с 0:5 на тай-брейке, принеся победу Украине
Украинка переиграла Викторию Томову в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3
1B. Элина СВИТОЛИНА: «Один из первых случаев, когда я отыгралась с 0:5»
Украинская теннисистка прокомментировала победу в матче Кубка Федерации
2A. Динамо уверенно расправилось со Стрёмсгодсетом на сборах
Пятый поединок киевлян на зимних сборах без пропущенных мячей
2B. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не знаю, сыграет ли Цыганков хоть один матч сбора»
Наставник «Динамо» прокомментировал контрольный матч в Турции
3. Казахстан разгромил Украину в отборе на Олимпиаду
Хозяева решили судьбу встречи в первом периоде
4A. Кубок Испании. Атлетик вырвал победу над Барселоной на последних минутах
Каталонский клуб вслед за мадридским «Реалом» вылетел из турнира
4B. Кубок Испании. Реал получил 4 гола от Реала Сосьедад и вылетел
Мадридская команда потерпела поражение
5A. Ярмоленко летом покинет Вест Хэм
Лондонский клуб собирается продать украинца
5B. Динамо близко к продаже Гонсалеса за 5 миллионов
Парагвайский полузащитник перейдет в «Олимпию»
5C. Динамо пытается продать Кадири и подписать нового опорника
Но для начала киевлянам нужно найти покупателя
6. Стало известно, сколько заработает Ломаченко за следующий бой
Контракты на бой Василия с Теофимо Лопесом пока еще не подписаны
7. Знаменитая российская гимнастка попала в больницу после попытки суицида
Александра Солдатова обстоятельства получения травм не сообщает
8. Атланта обменяла Лэня в Сакраменто
Украинский центровой переходит в клуб из Калифорнии
9. Бедный Вальядолид: Бен Арфа наломает дров и в Примере
Sport.ua – об игроке, который мог собирать трофеи, но вместо этого коллекционирует скандалы
10. Ярослава МАГУЧИХ: «Хочется подобраться к мировому рекорду и даже выше»
Одна из главных олимпийских надежд Украины готова штурмовать новые вершины
Источник — Sport.ua
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