Камбэк Свитолиной, разгром от Динамо, фиаско хоккеистов, Барсы и Реала

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 февраля.

1A. Свитолина совершила камбэк с 0:5 на тай-брейке, принеся победу Украине

Украинка переиграла Викторию Томову в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3

1B. Элина СВИТОЛИНА: «Один из первых случаев, когда я отыгралась с 0:5»

Украинская теннисистка прокомментировала победу в матче Кубка Федерации

2A. Динамо уверенно расправилось со Стрёмсгодсетом на сборах

Пятый поединок киевлян на зимних сборах без пропущенных мячей

2B. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не знаю, сыграет ли Цыганков хоть один матч сбора»

Наставник «Динамо» прокомментировал контрольный матч в Турции

3. Казахстан разгромил Украину в отборе на Олимпиаду

Хозяева решили судьбу встречи в первом периоде

4A. Кубок Испании. Атлетик вырвал победу над Барселоной на последних минутах

Каталонский клуб вслед за мадридским «Реалом» вылетел из турнира

4B. Кубок Испании. Реал получил 4 гола от Реала Сосьедад и вылетел

Мадридская команда потерпела поражение

5A. Ярмоленко летом покинет Вест Хэм

Лондонский клуб собирается продать украинца

5B. Динамо близко к продаже Гонсалеса за 5 миллионов

Парагвайский полузащитник перейдет в «Олимпию»

5C. Динамо пытается продать Кадири и подписать нового опорника

Но для начала киевлянам нужно найти покупателя

6. Стало известно, сколько заработает Ломаченко за следующий бой

Контракты на бой Василия с Теофимо Лопесом пока еще не подписаны

7. Знаменитая российская гимнастка попала в больницу после попытки суицида

Александра Солдатова обстоятельства получения травм не сообщает

8. Атланта обменяла Лэня в Сакраменто

Украинский центровой переходит в клуб из Калифорнии

9. Бедный Вальядолид: Бен Арфа наломает дров и в Примере

Sport.ua – об игроке, который мог собирать трофеи, но вместо этого коллекционирует скандалы

10. Ярослава МАГУЧИХ: «Хочется подобраться к мировому рекорду и даже выше»

Одна из главных олимпийских надежд Украины готова штурмовать новые вершины