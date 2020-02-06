Бедный Вальядолид: Бен Арфа наломает дров и в Примере

А Роналдо-то, как оказалось, очень даже рисковый мужик!

Легендарный бразилец, который в прошлом брал Золотые мячи и кубки мира, а нынче устроился президентом в «Вальядолиде», решился сделать то, на что ни у кого не хватало духу целых полгода. Чтобы подписать Хатема Бен-Арфа в 2020 году нужны истинные смелость и безрассудство. Причем второго даже больше.

Если кто не в курсе, Хатем в прошлом сезоне пылил в «Ренне», и получалось у него настолько здорово, что он даже был номинирован на лучшего игрока сезона в Лиге 1.

Все было прекрасно - «Ренн» впервые за 48 лет выиграл Кубок Франции, шокировав в финале «ПСЖ»; команда впервые в истории добралась до 1/8 финала Лиги Европы; сам Бен-Арфа в 41 матче забил 9 голов и отдал 6 результативных передач, порой откровенно издеваясь над соперниками.

Зацените хотя бы его мяч в ворота «Анже» - несчастные защитники пачками покупались на ложные замахи, прокладывая технарю дорогу к воротам.

И все-таки Бен-Арфа, как и обычно, сам все и разрушил. После неудачного дерби с «Генгамом» (2:2) хавбек обвинил тренера Жульена Стефана, что тот не учит команду атаковать красиво, и потому он, Хатем, не чувствует радости от игры.

Чушь, надо сказать, отборная, ведь Стефан и возглавил «Ренн» только по одной причине - чтобы Бен-Арфа получил зону комфорта. Предыдущий наставник бретонцев Сабри Лямуши (тот самый, с которым команда дважды влетела «Динамо») был уволен после того, как посадил Хатема в запас, предварительно поругавшись с ним на тренировке. В тот раз президент «Ренна» Оливье Летанг встал на сторону игрока.

Жульен Стефан с первых дней в команде оградил Хатема от оборонительной работы, позволил ему неприлично много возиться с мячом и прочие мелкие вольности, которых заурядный игрок никогда бы не получил. Но благодарности Бен-Арфа хватило даже меньше, чем на полгода. В мае 2019-го он опять поставил вопрос ребром - или он, или тренер. Ответ был ожидаем: «Ренн» продлил контракт Стефана в тот же день, что и отчислил Бен-Арфа.

Результатам бретонцев это ничуть не навредило. Сегодня они занимают третье место в чемпионате и впервые в истории реально претендуют на Лигу чемпионов. Более того, у клуба появился актив, гораздо ценнее опального плеймейкера: 17-летний опорник Эдуардо Камавинга, который в прошлом году пару раз прикладывался к Хатему на тренировках, чего тот терпеть не мог, теперь стоит 35 млн евро и интересен даже «Реалу».

Бен-Арфа же после демарша в «Ренне» оказался неинтересен вообще никому. Точнее, кое-какие смельчаки вели с ним переговоры, но до контракта дело не дошло. Француз, по обыкновению, резюмировал все пафосной цитатой, мол, он сам так решил, а клубы как женщины - или нравится, или нет. Но правда была куда прозаичнее: в серьезный проект его больше не звали, а ехать на Ближний Восток сам Хатем не решался.

На выходе получился полугодичный простой - очередной в его карьере, в которой глупых выходок оказалось намного больше, чем проблесков гениальности.

***

А ведь Бен-Арфа действительно был гением - лет 15 назад в этом никто не сомневался. Экс-капитан «ПСЖ» Мамаду Сахо как-то вспоминал, что в юности «Хатем впечатлял больше, чем Лео и Криштиану». Но пока те пахали над собой, Бен-Арфа все больше играл на нервах окружающих.

Уже в «Клерфонтене», где он был частью легендарного класса'87 наряду с Бензема и Насри, Хатем умудрился на камеру подраться с вдвое большим Абу Диаби. Инцидент даже попал в документальный фильм о школе.

Потом был «Лион», где Бен-Арфа благодаря таланту ворвался в первую команду уже в 17 и сразу же наехал на тренировке на опытного Себастьяна Скиллачи за подкат. Разнимать их бросился Бензема, но был послан Бен-Арфа туда, где дружбе, обычно, приходит конец. Помирились они в итоге еще нескоро, а когда это случилось, влипли в новый скандал - с несовершеннолетней проституткой Захией Дехар. В итоге обоих отмазали, а сама мадмуазель Дехар стала так знаменита, что сегодня работает в индустрии моды и кино. Да-да, и такое бывает.

Бен-Арфа словно поставил за цель достать всех и вся. В 2008-м назло «Лиону» и его президенту Жан-Мишелю Ола он принял предложение «Марселя», с которым у «Ткачей» традиционно напряженные отношения. На «Велодроме» как раз выгодно продали Самира Насри, и Бен-Арфа идеально вписывался на его место. Но лишь до тех пор, пока на тренировке не наехал на Дидье Дешама. Тот сделал вид, что забыл, но через пару месяцев устроил все так, чтобы скандального хавбека в команде больше не было. Тем более, что на лидера Хатем явно не тянул - то забьет неописуемый гол, то простоит все 90 минут без движения.

Наконец, «Ньюкасл» - главная вершина и самое болезненное падение в карьере Бен-Арфа. Некоторое время он был необычайно хорош и любим фанатами. Однако жуткий подкат Найджела Де Йонга все испортил.

De Jong'un, Ben Arfa'nın ayağını kırdığı pozisyon pic.twitter.com/4m7erltsie — Çağrı Önder (@mambaonlinee) December 26, 2016

Двойной перелом ноги - это больше, чем просто травма. В наказание голландца даже перестали вызывать в сборную, да и вообще вскоре после обструкции, устроенной прессой и фанатами за Бен-Арфа, его карьера пошла по наклонной.

Хатема же наоборот все поддерживали, аж пока он не вернулся в состав и не взялся за старое. Обнаружив, что его место в основе занято, Бен-Арфа поругался с тренером Аланом Пардью, отказывался тренироваться в полную силу, а после летнего отпуска приехал с почти десятью лишними кило, которые сам же не краснея называл «мышечной массой». Сгонять ее француза отправили в аренду в «Халл Сити», но и там ему потребовалось всего восемь матчей, чтобы заставить Стива Брюса выгнать его вон.

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А ехать, между прочим, было некуда. Играть в одном сезоне более, чем за два клуба нельзя - после подписания Ибрагима Каргбо об этом знают даже в «Динамо».

Пришлось Хатему посидеть полгода, прежде чем его смогла заявить «Ницца». Да, клуб маленький, но на Лазурном берегу Бен-Арфа устроили такую теплую ванну, что даже он не имел поводов жаловаться. И, как обычно в хорошем настроении, начал творить чудеса. 18 голов в 37 матчах, 4-е место для «Ниццы» - это был фурор.

Поговаривали, что летом 2016-го переговоры с Бен-Арфа вела даже «Барселона», но как-то вяло, а вот парижские шейхи оказались настойчивее. На свою голову.

С Унаи Эмери Бен-Арфа не имел никаких шансов сработаться. Пока баск требовал от команды дисциплины и максимальной отдачи, Хатем тренировался в полноги, настаивая, что он и так крут. Тренер зверел и орал, мол, ты не Месси, поэтому делай что говорят. Бен-Арфа в ответ только смеялся - в его воображении он был лучше всех.

Даже выступая в «Ницце» Хатем всерьез заявлял, что нацеливается на Золотой мяч, а тут какой-то «тренеришка» имеет что-то против. И по барабану, что Эмери отправил его в дубль на год - Хатема такими мелочами не сломить. Он даже отпраздновал год без футбола, задув символическую свечу на тортике в прямом эфире. А потом, как мы уже выяснили, оказался в «Ренне», где после пары месяцев феерии опять накосячил.

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Бедный, бедный «Вальядолид» - вот и все, что хочется сказать напоследок.

Да, при условии, что в клубе создадут для Хатема особые условия, он может вытащить для детища Роналдо десяток матчей. Но нюансов много и риск велик.

Во-первых, Бен-Арфа не играл полгода, а он уже далеко не юноша - в марте французу стукнет 33. Добавьте к этому хронические проблемы с лишним весом - и что получим? Как бы так не вышло, что звездный новичок наберет форму лишь к концу сезона.

Ну а во-вторых, самое важное при трансфере Бен-Арфа - это вовремя от него избавиться. Еще до того, как он начал мутить воду в коллективе и оскорблять тренеров. До сих пор уловить момент удалось только «Ницце», да и то ее никто не спрашивал - просто контракт закончился. Теперь этот вызов стоит перед менеджментом «Вальядолида».

И судя по тому, что уже на презентации Бен-Арфа отказался набивать мяч на голове, «чтобы не испортить прическу», мы бы советовали испанцам особо не затягивать.

Роман СИНЧУК