Кубок Испании. Реал получил 4 гола от Реала Сосьедад и вылетел

Мадридская команда потерпела поражение

  • 06.02.2020 21:57
  • 974 просмотра
  • 3 комментария
Кубок Испании. Реал получил 4 гола от Реала Сосьедад и вылетел
© twitter.com/RealSociedadEN

В матче четвертьфинала Кубка Испании «Реал» принимал «Реал» Сосьедад и потерпел неожиданное поражение.

«Сосьедад» выиграл 4:3 благодаря дублю Исака, голу Мерино и мячу Эдегора, который арендован как раз у мадридского клуба.

Команда Зинедина Зидана уступала 1:4, успела забить дважды, но на большее не хватило времени.

Ранее в полуфинал уже вышли «Гранада» и «Мирандес».

Реал - Реал Сосьедад 3:4
Голы: Марсело, 59, Родриго, 82, Начо, 90+3 - Эдегор, 22, Исак, 54, 58, Мерино, 69

Реал: Ареоля, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде (Йович, 76), Кроос, Хамес Родригес (Модрич, 46), Браим Диас (Родриго, 78), Винисиус, Бензема

Сосьедад: Ремиро, Горосабель, Элистондо, Норманд, Монреаль, Субельдия, Янузай (Андер, 46), Эдегор (Гевара, 64), Мерино, Ойарансабаль, Исак (Муньос, 70)

Удален: Горосабель, 90+5

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    vovast
    online
      vovast, 06.02.2020 22:04
    -2
    развалинами набриолиненных жеребцов удовлетворен!
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 06.02.2020 22:04
    -2
    йесссс!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 06.02.2020 22:03
    +1
    сливочные хотели слить кубок и это им удалось на славу
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 06.02.2020 22:03
    +1
    сливочные хотели слить кубок и это им удалось на славу
    Ссылка
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