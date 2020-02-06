Кубок Испании. Реал получил 4 гола от Реала Сосьедад и вылетел

В матче четвертьфинала Кубка Испании «Реал» принимал «Реал» Сосьедад и потерпел неожиданное поражение.

«Сосьедад» выиграл 4:3 благодаря дублю Исака, голу Мерино и мячу Эдегора, который арендован как раз у мадридского клуба.

Команда Зинедина Зидана уступала 1:4, успела забить дважды, но на большее не хватило времени.

Ранее в полуфинал уже вышли «Гранада» и «Мирандес».

Реал - Реал Сосьедад 3:4

Голы: Марсело, 59, Родриго, 82, Начо, 90+3 - Эдегор, 22, Исак, 54, 58, Мерино, 69

Реал: Ареоля, Начо, Милитао, Рамос, Марсело, Вальверде (Йович, 76), Кроос, Хамес Родригес (Модрич, 46), Браим Диас (Родриго, 78), Винисиус, Бензема

Сосьедад: Ремиро, Горосабель, Элистондо, Норманд, Монреаль, Субельдия, Янузай (Андер, 46), Эдегор (Гевара, 64), Мерино, Ойарансабаль, Исак (Муньос, 70)

Удален: Горосабель, 90+5