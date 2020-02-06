Реал Мадрид
3:4
Реал Сосьедад
06.02.2020, FT

Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:4. Видео голов и обзор матча

«Сливочные» потерпели неожиданное поражение в поединке 1/4 финала Кубка Испании

  • 06.02.2020 23:42
  • 1530 просмотров
  • 1 комментарий
Реал Мадрид — Реал Сосьедад — 3:4. Видео голов и обзор матча
© ФК Реал Мадрид

В поединке 1/4 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома проиграл «Сосьедаду» (3:4) и выбыл из дальнейшего розыгрыша турнира.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» — 3:4
Голы: Марсело, 59, Родриго, 81, Начо, 90 — Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69

Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад
90' ГОЛ ! Мяч забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
81' ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
69' ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Реал Сосьедад).
59' ГОЛ ! Мяч забил Марсело (Реал Мадрид).
56' ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
54' ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
22' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Реал Сосьедад).
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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    Tkach008
    online
    Tkach008, 07.02.2020 00:03
    0
    Вратари не очень хорошо сыграли...
    Ссылка
    Tkach008
    online
    Tkach008, 07.02.2020 00:03
    0
    Вратари не очень хорошо сыграли...
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