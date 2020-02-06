В поединке 1/4 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома проиграл «Сосьедаду» (3:4) и выбыл из дальнейшего розыгрыша турнира.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» — 3:4
Голы: Марсело, 59, Родриго, 81, Начо, 90 — Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Реал Сосьедад).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсело (Реал Мадрид).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Реал Сосьедад).
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Источник — YouTube
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