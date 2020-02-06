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Реал Сосьедад
06.02.2020 20:00

Реал Мадрид — Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

«Сливочные» намерены пробиться в полуфинал турнира

  • 06.02.2020 05:11
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Реал Мадрид — Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
© ФК Реал Мадрид. Тибо Куртуа

В четверг, 6-го февраля, состоится поединок 1/4 финала Кубка Испании по футболу, в котором мадридский «Реал» примет «Реал Сосьедад». Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Что и говорить, в родных стенах «Реал» — всегда фаворит. Тем более, что сезон для «сливочных» складывается удачно. Мадридский клуб не знает поражений уже больше трех месяцев! Серия «Реала» без поражений составляет уже 21 матч, из которых «сливочные» 15 выиграли и 6 раз сыграли вничью.

У «Сосьедада» тоже дела вполне неплохи. После 22-х сыгранных туров команда занимает 8-е место в чемпионате Испании, имея в активе 34 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 37-30. Плюс выход в 1/4 финала Кубка Испании, который команда обязана занести себе в актив.

Но все-таки маловероятно, что «Реал» подойдет к матчу спустя рукава. Перед родными болельщиками «сливочные» будут играть только на победу, «Сосьедаду» придется очень и очень непросто. Скорее всего, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан даст отдохнуть некоторым игрокам основного состава, но скамейка запасных у мадридцев очень качественная.

Букмекеры, что вполне логично, также считают «Реал» единоличным фаворитом противостояния. На победу хозяев дают коэффициент 1,45, тогда как на победу гостей — коэффициент 6,8.

«Мы еще ничего не выиграли», — сказал несколько дней назад Зидан, призывая своих игроков подходить к каждому матчу максимально сконцентрированными. Учитывая проблемы «Барселоны», для «Реала» сезон вполне может закончиться завоеванием как золотых медалей чемпионата Испании, так и Кубка страны.

Ориентировочные составы:

«Реал» Мадрид: Куртуа — Карвахал, Рамос, Варан, Марсело, Вальверде, Кроос, Родригес, Васкес, Йович, Винисиус.

«Реал Сосьедад»: Ремиро — Горосабель, Норманд, Зубельдия, Муньос, Гевара, Порту, Мерино, Одегар, Ойарсабаль, Виллиан.

Не сыграют: Асенсио, Азар, Бэйл, Мариано — Сурутуса, Льоренте, Ильярраменди.

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6 февраля, четверг

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» 
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 20:00
Прямая трансляция на телеканале ESPN Plus
Прогноз Sport.ua — 2:1
Арбитр: Антонио Матеу Лаос
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Источник — Sport.ua

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