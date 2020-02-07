Реал Мадрид
3:4
Реал Сосьедад
06.02.2020, FT

Зинедин ЗИДАН: «Вся команда несет ответственность за поражение»

Мадридский «Реал» потерпел поражение в 1/4 финала Кубка Испании

  • 07.02.2020 05:36
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Зинедин ЗИДАН: «Вся команда несет ответственность за поражение»
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал сенсационное поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Реала Сосьедад» (3:4).

«Это поражение ничего не меняет. Я все еще верю в моих игроков и в ротацию. Мы давно не пропускали, но сегодня мы пропустили четырежды. Это означает, что что-то произошло.

Защита не несет ответственность за все голы, которые мы пропустили. За это несет ответственность вся команда. Хотел бы поблагодарить болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» за поддержку на протяжении всей игры».

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Источник — ФК Реал Мадрид

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