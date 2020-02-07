Зинедин ЗИДАН: «Вся команда несет ответственность за поражение»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал сенсационное поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Реала Сосьедад» (3:4).
«Это поражение ничего не меняет. Я все еще верю в моих игроков и в ротацию. Мы давно не пропускали, но сегодня мы пропустили четырежды. Это означает, что что-то произошло.
Защита не несет ответственность за все голы, которые мы пропустили. За это несет ответственность вся команда. Хотел бы поблагодарить болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» за поддержку на протяжении всей игры».
Источник — ФК Реал Мадрид
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