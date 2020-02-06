Динамо близко к продаже Гонсалеса за 5 миллионов

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отклонило предложение «Олимпии» Асунсьон по поводу трансфера Дерлиса Гонсалеса: 5 миллионов долларов за 50% прав.

Однако теперь стало известно, что «Динамо» приняло такое предложение «Олимпии». Сейчас переговоры находятся на финальной стадии.

Гонсалес подпишет контракт с «Олимпией» на 5 лет. Оплата суммы трансфера пройдет в несколько траншей.

Ранее Гонсалес уже выступал за «Олимпию» в 2014 году.

Последние полтора года хавбек провел в аренде в «Сантосе». Арендное соглашение рассчитано до лета текущего года, однако будет досрочно расторгнуто.