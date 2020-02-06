Динамо близко к продаже Гонсалеса за 5 миллионов

Парагвайский полузащитник перейдет в «Олимпию»

  • 06.02.2020 14:51
  • 2625 просмотров
  • 5 комментариев
Динамо близко к продаже Гонсалеса за 5 миллионов
© ФК Сантос. Дерлис Гонсалес

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отклонило предложение «Олимпии» Асунсьон по поводу трансфера Дерлиса Гонсалеса: 5 миллионов долларов за 50% прав.

Однако теперь стало известно, что «Динамо» приняло такое предложение «Олимпии». Сейчас переговоры находятся на финальной стадии.

Гонсалес подпишет контракт с «Олимпией» на 5 лет. Оплата суммы трансфера пройдет в несколько траншей.

Ранее Гонсалес уже выступал за «Олимпию» в 2014 году.

Последние полтора года хавбек провел в аренде в «Сантосе». Арендное соглашение рассчитано до лета текущего года, однако будет досрочно расторгнуто.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.02.2020 15:55
    0
    kina_ne_bydet, 06.02.2020 15:46
    Хороший игрок, которому нечего делать в нынешнем Динамо
    Латиноамериканский Коноплянка
    Ссылка
    Руслан Сиренко
    online
      Руслан Сиренко, 06.02.2020 15:49
    0
    Супер конечно. Но может уже и купили бы, желательно что-то приличное?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 06.02.2020 15:46
    0
    Хороший игрок, которому нечего делать в нынешнем Динамо
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 06.02.2020 14:58
    0
    Отличная новость, видать почитали комментарии по поводу упущенной возможности избавится от Дырлиса.. и решили в руках синичку подержать нежели журавля в заднем проходе ощутить)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.02.2020 14:53
    +3
    По чуть чуть продает Динамо.
    Избавляемся от баласта.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.02.2020 14:53
    +3
    По чуть чуть продает Динамо.
    Избавляемся от баласта.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.02.2020 15:55
    0
    kina_ne_bydet, 06.02.2020 15:46
    Хороший игрок, которому нечего делать в нынешнем Динамо
    Латиноамериканский Коноплянка
    Ссылка
    Руслан Сиренко
    online
      Руслан Сиренко, 06.02.2020 15:49
    0
    Супер конечно. Но может уже и купили бы, желательно что-то приличное?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 06.02.2020 15:46
    0
    Хороший игрок, которому нечего делать в нынешнем Динамо
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 06.02.2020 14:58
    0
    Отличная новость, видать почитали комментарии по поводу упущенной возможности избавится от Дырлиса.. и решили в руках синичку подержать нежели журавля в заднем проходе ощутить)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности